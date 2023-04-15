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память (1456) панихида (65) Богачук Олег (1431) Коцюбайло (49)

Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

15 апреля – 40 дней от гибели героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). На Аскольдовой могиле отслужили панихиду.

Почтить память Да Винчи пришли его родные, друзья и боевые побратимы, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Автор фото и видео Олег Богачук

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Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 01
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 02
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 03
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 04
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 05
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 06
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 07
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 08
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 09
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 10
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 11
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 12
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 13
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 14
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 15
Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле 16
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Топ комментарии
+27
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15.04.2023 15:20
+16
Пам'ятник Відомому Солдатові України!
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15.04.2023 15:32
+11
Прибувай в вічній славі.
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15.04.2023 15:44
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15.04.2023 15:20 Ответить
Пам'ятник Відомому Солдатові України!
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15.04.2023 15:32 Ответить
Прибувай в вічній славі.
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15.04.2023 15:44 Ответить
Чому гинуть найкращі ,а всяка мерзота продовжує бикувати ?
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15.04.2023 16:42 Ответить
Мерзота на крутих тачках по Києві гоняє, для неї створени всі умови бикувати.
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15.04.2023 18:34 Ответить
Друже,не псуй нерви на "душевних підарасів" Їх по Києву, як гівна в ополонці
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15.04.2023 20:17 Ответить
Вічна Слава тобі дорогий друже.
Не завжди ми спокійно з тобою говорили, але ти був справедливий і чесний командир.
Спочивай з Миром, дорогий друже командир. Нехай Слава про твою героїчну боротьбу, пройде через століття.
Так і буде. А діти будуть рости і знать, що був Да Вінчі і давав кацапам "і в хвіст і в гриву"
Амінь.
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15.04.2023 20:14 Ответить
Героï не вмирають вони завжди залишаться в наших сердцях!Ти захищав Украïну i погиб заради неï!Ми нikoли не пробачимо тим хто це зробив.Вiчна Пам'ять i Слава Найкращому Герою Украïни!😥
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17.04.2023 11:02 Ответить
 
 