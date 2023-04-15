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Память Да Винчи почтили на Аскольдовой могиле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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15 апреля – 40 дней от гибели героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи). На Аскольдовой могиле отслужили панихиду.
Почтить память Да Винчи пришли его родные, друзья и боевые побратимы, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Автор фото и видео Олег Богачук
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+27 Чайка Київ
показать весь комментарий15.04.2023 15:20
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+11 Виталий Серко 29f7cd99
показать весь комментарий15.04.2023 15:44
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Не завжди ми спокійно з тобою говорили, але ти був справедливий і чесний командир.
Спочивай з Миром, дорогий друже командир. Нехай Слава про твою героїчну боротьбу, пройде через століття.
Так і буде. А діти будуть рости і знать, що був Да Вінчі і давав кацапам "і в хвіст і в гриву"
Амінь.