Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк

Украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священнослужителей УПЦ (МП), ставших на сторону врага, а одного священника Украина обменяла на 28 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Малюк рассказал, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) были начаты еще в прошлом году.

"В результате открыты уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Всего суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага", - отметил он.

В то же время Малюк подчеркнул, что два священника УПЦ (МП) были переданы по обмену.

"И хочу отметить, что враг очень ценит своих агентов в рясах - да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - сообщил Малюк.

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Он также рассказал, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП).

"Я уже говорил раньше - наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", - подытожил глава СБУ.