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Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін

Украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священнослужителей УПЦ (МП), ставших на сторону врага, а одного священника Украина обменяла на 28 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Малюк рассказал, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) были начаты еще в прошлом году.

"В результате открыты уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Всего суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага", - отметил он.

В то же время Малюк подчеркнул, что два священника УПЦ (МП) были переданы по обмену.

"И хочу отметить, что враг очень ценит своих агентов в рясах - да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - сообщил Малюк.

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Он также рассказал, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП).

"Я уже говорил раньше - наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", - подытожил глава СБУ.
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Топ комментарии
+28
скільки кацапи віддадуть наших за пашку-мерса???? а скільки за онухрія?
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21.04.2023 16:18
+19
Походу московские поп был полковником ФСБ не меньше. А сколько еще таких попов Украину топчет
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21.04.2023 16:31
+18
Гебняве стерво багато знало, раз такий курс обміну.
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21.04.2023 16:17
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Гебняве стерво багато знало, раз такий курс обміну.
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21.04.2023 16:17 Ответить
та й не тільки бо мало ще й високе звання на погонах під рясою...
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21.04.2023 16:29 Ответить
Походу московские поп был полковником ФСБ не меньше. А сколько еще таких попов Украину топчет
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21.04.2023 16:31 Ответить
теперь самое время тщательно проанализировать прослушку и контакты этого полкана.
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21.04.2023 17:16 Ответить
скільки кацапи віддадуть наших за пашку-мерса???? а скільки за онухрія?
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21.04.2023 16:18 Ответить
За пашку мерседеса (полковник ФСБ) може й 100 віддадуть, а онухрій то вже мабуть в чині генерала
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21.04.2023 16:22 Ответить
В Лаврі такого обмінного фонду ще багато, треба пильнувати, щоб не повтікали.
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21.04.2023 16:53 Ответить
... Андатрія. Але по суті повідомлення зауважень не маю.
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21.04.2023 16:58 Ответить
мерседеса на всіх!
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21.04.2023 16:18 Ответить
Полковник УПЦ МП.
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21.04.2023 16:18 Ответить
у них там звання по типу
- поп, старший поп, архієфрейтор
- унтердиякон, диякон,
- пресвітер 2 рангу, пресвітер 1 рангу, капитан-пресвітер ,
- єпископ, контр-єпископ
- архиполковник
- владика-генераліссімус
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21.04.2023 17:05 Ответить
нормальный курс)))
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21.04.2023 16:18 Ответить
Треба до курса евро-гривна підтягувати...
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21.04.2023 18:27 Ответить
Блін, цих агентів ФСБ тут пачкувати не перепачкувати! Зельониє, годі патріотів переслідувати, та бізнес потрошити! Займіться справою! Навіть азовці б вже давно дома були!
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21.04.2023 16:19 Ответить
1:28 😃

nalovyty i6e священників на обмін , i pobil´6e
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21.04.2023 16:26 Ответить
так майора якогось в рясі обміняли на 28 солдат, тому і коефіцієнт такий =)
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21.04.2023 16:50 Ответить
У нас того гівна кілька тисяч точно є, треба брати скопом і обмінювати на всіх наших.
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21.04.2023 16:27 Ответить
Вони тільки офіцерів-попів міняють
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21.04.2023 16:44 Ответить
гарний курс
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21.04.2023 16:29 Ответить
"У каждого священника с под рясы
КГБ виднеются лампасы."
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21.04.2023 16:30 Ответить
Малюк наш. В президенти його, "а не те , шо січас"
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21.04.2023 16:33 Ответить
Нормальний курс, але скоро інфляція з"їсть - московських попів забагато....
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21.04.2023 16:41 Ответить
А этот бес в рясе из эфэсбе-е-е, во всех грехах успел исповедаться?
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21.04.2023 16:54 Ответить
Дивлячись кому сповідався.
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21.04.2023 17:13 Ответить
То старий був курс: 1 - 28, зараз 1до 40 з лишнім.
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21.04.2023 16:56 Ответить
, непогано, пропоную всіх переловити і обміняти на наших
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21.04.2023 17:04 Ответить
Це ні для кого не новина,що МП-вороги.Спрва у другому-скільки наших ........ ходять до їх церкви,вірніше,структири.Свмі,не під зброєю .Носять гроши.Це на 9му році війни.Тому маємо,що маємо.
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21.04.2023 17:05 Ответить
нехилый такой курс для обмена... так нафига нужны военнопленные - собрать всех попов мп и обменять на всех наших бойцов, а остальных военнопленных, после ПОБЕДЫ, отправить на восстановление городов - бусть бетон мешают и кирпичи делают
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21.04.2023 17:13 Ответить
+++ Класний гешефт ! +++ Люто плюсую.
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21.04.2023 17:15 Ответить
Що й потрібно було довести...
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21.04.2023 17:13 Ответить
***, та це ж золоте дно. Гебні в рясах у нас як собак нерізаних..
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21.04.2023 17:23 Ответить
Не думаю, что это целый полковник. Скорее - майор ФСБ. Они дороже общевойсковых.
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21.04.2023 17:50 Ответить
Украинская православная церковь (Московского патриархата)

Украинская православная церковь

Учебных заведений 18

Монастырей 161

Приходов 8498

Священников 9111
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21.04.2023 17:53 Ответить
Тлустого щура затримали. А скільки їх ще в Україні.
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21.04.2023 18:16 Ответить
Что то подозрительно, борьба с сатанатом затухла.
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21.04.2023 21:26 Ответить
Так влупить падлику Мерседесу 5 лет строгача, а потом сменять на тысячу наших если за попа деревенского столько дали. Или всех перекусить с такой формулой обмена. Пусть забирают КГБ свое.
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21.04.2023 21:40 Ответить
.

скiльки, цiкаво, cвинособаки вiддадуть за таких гнид, як громадяни паРашi Орест Березовський та паша-мерседес.

також непогано їх би копняками виперти на паРашу, щоб вернути полонених українських воякiв.
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21.04.2023 22:00 Ответить
Пропоную, всіх на всіх, тоб то, усіх кацапських попів на усіх полонених воїнів, цивільних та вкрадених дітей.
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22.04.2023 12:08 Ответить
 
 