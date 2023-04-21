Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк
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Украинские суды уже вынесли семь приговоров в отношении священнослужителей УПЦ (МП), ставших на сторону врага, а одного священника Украина обменяла на 28 украинских военнослужащих.
Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Малюк рассказал, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) были начаты еще в прошлом году.
"В результате открыты уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Всего суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага", - отметил он.
В то же время Малюк подчеркнул, что два священника УПЦ (МП) были переданы по обмену.
"И хочу отметить, что враг очень ценит своих агентов в рясах - да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - сообщил Малюк.
Он также рассказал, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ (МП).
"Я уже говорил раньше - наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", - подытожил глава СБУ.
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- поп, старший поп, архієфрейтор
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- пресвітер 2 рангу, пресвітер 1 рангу, капитан-пресвітер ,
- єпископ, контр-єпископ
- архиполковник
- владика-генераліссімус
nalovyty i6e священників на обмін , i pobil´6e
КГБ виднеются лампасы."
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скiльки, цiкаво, cвинособаки вiддадуть за таких гнид, як громадяни паРашi Орест Березовський та паша-мерседес.
також непогано їх би копняками виперти на паРашу, щоб вернути полонених українських воякiв.