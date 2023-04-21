РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5062 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
10 072 13
разведка (4002) Россия (91269)

Российские элиты ищут контакты с Украиной, реализуется много сделок, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юсов

В России представители так называемых элит боятся за свое будущее и поэтому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения России.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Юсова спросили, ищут ли российские элиты связей с Украиной, чтобы "прикрыть свой тыл" или сохранить жизнь.

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что, прежде всего, россияне предпринимают эти усилия для того, чтобы избежать возможного будущего привлечения к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин понимает, что дела для России идут так себе, - Белый дом

"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки жителей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – сказал Юсов.

По прогнозу ГУР, чем больше будут успехи украинских сил безопасности и обороны, тем больше будет таких контактов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – сказал Юсов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
в цих доморощених штірліців рот колись закриваеться? трендять як бабка базарна
показать весь комментарий
21.04.2023 16:21
+5
"Після перемоги буде багато цікавого".
Зермаків на нари і т.д.
показать весь комментарий
21.04.2023 16:27
+5
То хаи підривають рашку з середини а то дуже хитровимахані .
показать весь комментарий
21.04.2023 16:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в цих доморощених штірліців рот колись закриваеться? трендять як бабка базарна
показать весь комментарий
21.04.2023 16:21 Ответить
тут може бути психологічна обробка кцпні.
divide et empera. атмосфера недовіри та зради
показать весь комментарий
21.04.2023 16:25 Ответить
мабудь, в них кругова "психологічна обробка"
показать весь комментарий
21.04.2023 19:33 Ответить
"Після перемоги буде багато цікавого".
Зермаків на нари і т.д.
показать весь комментарий
21.04.2023 16:27 Ответить
То хаи підривають рашку з середини а то дуже хитровимахані .
показать весь комментарий
21.04.2023 16:30 Ответить
Один з них абрамович.
показать весь комментарий
21.04.2023 16:35 Ответить
Операція по видаленню ботоксу разом з ботоксним
показать весь комментарий
21.04.2023 16:39 Ответить
Російським елітам треба шукати вихід на путіна.Один постріл в ботексну пику - і весь світ зітхне з полегшенням...
показать весь комментарий
21.04.2023 17:15 Ответить
Хто там справжній путін серед дюжини двійників, не взнавав мабуть, а кажеш нібито це так лехко як асфальт покласти при Зе.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:17 Ответить
Уже готовят чемоданы с баблом в ОПУ🤣
показать весь комментарий
21.04.2023 17:24 Ответить
"хорошіє рускіє"?
показать весь комментарий
21.04.2023 18:22 Ответить
Чепухня чепухневая это. Там все под КГБ контролем.
показать весь комментарий
21.04.2023 18:41 Ответить
Ці расєйські п*дари працюють по багатьом плоскостям - створюють свої приватні армії і водночас загрють з Заходом в "Спасітє нас". Хай горять разом з масквою.
А от з Зе владою в них повне розуміння, бо слуги нащадки ригів ******* московську ковбасу і вже весною 2022 домовлялися про зняття санкцій з Абрамовича, гаманця ***** і створення фонду для кацапського олігархату "Покаяніє".
показать весь комментарий
21.04.2023 19:14 Ответить
 
 