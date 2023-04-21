Российские элиты ищут контакты с Украиной, реализуется много сделок, - ГУР

В России представители так называемых элит боятся за свое будущее и поэтому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения России.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Юсова спросили, ищут ли российские элиты связей с Украиной, чтобы "прикрыть свой тыл" или сохранить жизнь.

"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широка", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что, прежде всего, россияне предпринимают эти усилия для того, чтобы избежать возможного будущего привлечения к ответственности.

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"Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже и представители политического сегмента верхушки жителей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты", – сказал Юсов.

По прогнозу ГУР, чем больше будут успехи украинских сил безопасности и обороны, тем больше будет таких контактов.

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – сказал Юсов.