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Новости За рубежом
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Россия использует немецких радикалов, чтобы прекратить помощь Украине, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бундестаг

Россия использует ультраправых и ультралевых политиков в Германии, чтобы подорвать поддержку Украины в Европе.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на якобы российские документы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

В материалах, полученных Европейской разведывательной службой, речь идет о встречах между официальными лицами Кремля и российскими политтехнологами и приказах создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Этот "план" якобы начался еще в сентябре 2022 года. Документы не содержат материалов, подтверждающих общение между российскими стратегами и любыми их союзниками в Германии, отмечает издание.

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Для этого используются представители радикальных партий Die Linke и AfD, стратегия России – "объединить две немецкие фракции с давней пророссийской позицией", пишет WP.

Как отмечает издание, такие планы являются частью скрытого фронта в войне России против Украины, потому что РФ хочет подорвать единство Запада и заморозить войну на своих условиях.

25 февраля 2023 года депутат Бундестага от радикальной пророссийской Die Linke Сахра Вагенкнехт возглавила тринадцатитысячный "протест" в Берлине с требованием остановить поставки оружия в Украину, в частности танков. Среди собравшихся были представители и AfD, пишет издание.

Согласно документам первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко отдал приказ создать из Германии "центр" усилий Москвы по подрыву поддержки Украины.
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Топ комментарии
+8
Німецькі рускоязычныє радикали.
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21.04.2023 17:05
+6
Так москалі всіх використовують, всіх, хто проти цивілізації, популістів, корупціонерів і т.д. Всюди де можно внести смуту вони сунуть свого носа. Це як абсолютне зло, всюди де проблеми - всюди вони. Нічого не створюють, нічого крім смерті, розрухи і болі не продукують. Одним словом Мордор.
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21.04.2023 17:05
+4
Але зауважте, що ніхто і ніяким чином не використовує жодні структури всередині росії проти самої росії. Навіть "комітєт матєрєй солдатскіх" вимагає від ***** відправки ще більшої кількості м`яса на фронт. Варто перейменувати їх на "клуб водітєлєй Лада-Каліна".
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21.04.2023 17:08
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Німецькі рускоязычныє радикали.
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21.04.2023 17:05 Ответить
Так москалі всіх використовують, всіх, хто проти цивілізації, популістів, корупціонерів і т.д. Всюди де можно внести смуту вони сунуть свого носа. Це як абсолютне зло, всюди де проблеми - всюди вони. Нічого не створюють, нічого крім смерті, розрухи і болі не продукують. Одним словом Мордор.
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21.04.2023 17:05 Ответить
Але зауважте, що ніхто і ніяким чином не використовує жодні структури всередині росії проти самої росії. Навіть "комітєт матєрєй солдатскіх" вимагає від ***** відправки ще більшої кількості м`яса на фронт. Варто перейменувати їх на "клуб водітєлєй Лада-Каліна".
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21.04.2023 17:08 Ответить
Все вичищалось роками, видавлювали неугодних, накачували злобою та ненавистю до всього цивілізованого світу, підміняли історію. Повторюсь - Мордор, а населення - орки.
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21.04.2023 17:11 Ответить
все випалили за рокі підготовки. як приклад, винищили всі українські організації та бібліотеки
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21.04.2023 17:12 Ответить
несподівана новина)
через рік знайдуть американських, французьких, італійських, іспанських і т.п.
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21.04.2023 17:10 Ответить
Сталин и Гитлер - братья навеки 😂
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21.04.2023 17:20 Ответить
ага,
один солдат, второй террорист.
один реально болел за своих, второй - сделать всех рабами, не перепутай, смайлик.
а просто можно хотя бы даже не читать, а тупо посмотреть - кто делал "своим же" голодоморы то
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21.04.2023 17:38 Ответить
Гитлер солдат? Успешный? Соловьев ты что-ли?😂
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21.04.2023 19:20 Ответить
WP варто також згадати про проплачених трампістів в Конгресі США
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21.04.2023 17:21 Ответить
…або про подоляцьких курв як Бортсевич.
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21.04.2023 17:32 Ответить
Це Ви про кого?
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21.04.2023 18:53 Ответить
Для цього використовуються представники радикальних партій Die Linke та AfD, стратегією Росії є "об'єднати дві німецькі фракції з давньою проросійською позицією", пише WP.

Як це мило - фа і антіфа в одній упряжці. І все заради любимого фюрера Вольдемара.
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21.04.2023 17:34 Ответить
Деньжата сглаживают идеологические противоречия.)))
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21.04.2023 18:15 Ответить
А що від фашистів можна було очікувати? Що вони поступляться своєму "генокоду" (закладеному ще Беніто Муссоліні) і перестануть зводити під одну зігулю правих та лівих?!?
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21.04.2023 22:25 Ответить
 
 