Россия использует немецких радикалов, чтобы прекратить помощь Украине, - The Washington Post
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Россия использует ультраправых и ультралевых политиков в Германии, чтобы подорвать поддержку Украины в Европе.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на якобы российские документы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
В материалах, полученных Европейской разведывательной службой, речь идет о встречах между официальными лицами Кремля и российскими политтехнологами и приказах создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.
Этот "план" якобы начался еще в сентябре 2022 года. Документы не содержат материалов, подтверждающих общение между российскими стратегами и любыми их союзниками в Германии, отмечает издание.
Для этого используются представители радикальных партий Die Linke и AfD, стратегия России – "объединить две немецкие фракции с давней пророссийской позицией", пишет WP.
Как отмечает издание, такие планы являются частью скрытого фронта в войне России против Украины, потому что РФ хочет подорвать единство Запада и заморозить войну на своих условиях.
25 февраля 2023 года депутат Бундестага от радикальной пророссийской Die Linke Сахра Вагенкнехт возглавила тринадцатитысячный "протест" в Берлине с требованием остановить поставки оружия в Украину, в частности танков. Среди собравшихся были представители и AfD, пишет издание.
Согласно документам первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко отдал приказ создать из Германии "центр" усилий Москвы по подрыву поддержки Украины.
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через рік знайдуть американських, французьких, італійських, іспанських і т.п.
один солдат, второй террорист.
один реально болел за своих, второй - сделать всех рабами, не перепутай, смайлик.
а просто можно хотя бы даже не читать, а тупо посмотреть - кто делал "своим же" голодоморы то
Як це мило - фа і антіфа в одній упряжці. І все заради любимого фюрера Вольдемара.