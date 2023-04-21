Испания оказывает Украине беспрецедентную поддержку, - глава МИД Альбарес

Испания оказывает Украине беспрецедентную поддержку и будет это делать столько, сколько будет необходимо.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Альбарес заверил, что Испания стремится к достижению справедливого мира как можно быстрее и решительнее осуждает неоправданную, противозаконную агрессию Путина против Украины, являющуюся одновременно посягательством на западные ценности.

"Могу вас заверить, что испанское правительство не покинет Украину наедине. Мы будем вместе с Украиной так долго, как потребуется", - заявил Альбарес.

Испания, по его словам, приняла ряд мер, которые никогда не предпринимала. В частности, в прошлые месяцы был принят крупнейший в истории государства пакет гуманитарной помощи – 250 млн евро – на восстановление Украины.

Кроме того, Испания приняла более 170 тысяч украинских беженцев и стала четвертой в ЕС страной по уровню интеграции украинских детей в свою школьную систему.

"Кризис последних лет, особенно война РФ против Украины, показали, что Европа "повзрослела", что ее голос во внешнеполитическом хоре стал громче, но надо делать еще больше, чтобы этот голос стал еще сильнее", - отметил Альбарес.

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