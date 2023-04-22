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Бердянск (401) церковь (1299)

Военные РФ захватили здание католического костела в Бердянске, - ГВА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

бердянськ

Российские захватчики продолжают оказывать притеснения и преследовать религиозные общины в Бердянске. Они захватили здание католического костела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Бердянской городской военной администрации.

"Костел Рождества Пресвятой Девы Марии был не только религиозной громадой. Здесь нуждающиеся могли получить поддержку, а жители и гости города имели возможность услышать органную музыку. С самого начала оккупации костел оказывал укрытие и помощь всем нуждающимся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отец Иван Левицкий принимал участие в проукраинских митингах и ежедневно молился.

Также читайте: Россия продолжает использовать религию как оружие, - ISW

"В прошлом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви, Богдана Галета и Ивана Левицкого. Их обвинили в хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Пропагандистские медиа писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей осудили за то, что они в 2015 году некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО. До сих пор у нас нет никакой информации: живы ли они и имеют состояние здоровья.

Еще раньше оккупанты также похитили главу Лютеранской общины Бердянская Артура Кожевникова.

Сейчас же российские пропагандисты разгоняют информацию, будто бы священнослужители использовали персональные данные и (просто вслушайтесь!) БИОМАТЕРИАЛ верующих. Также в сюжетах вспоминают, что авторы книг, найденных в костеле, призывали к свержению режима Януковича. Пропагандисты использовали в своих целях даже расположение костела — якобы то, что он построен напротив вечного огня, не случайно это противостояние с русским миром. Наряды священнослужителей и предметы для служений русские выдают за оккультизм. Показывают обычную одежду священника и говорят, что те предметы как из фильма ужасов… Захватчики сделали невозможным деятельность ВСЕХ религиозных общин, кроме своего пропагандистского московского патриархата", - добавили в МГА.

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Топ комментарии
+16
А хіба Бердянськ не здав Найвеличніший в перші ж дні війни?
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22.04.2023 07:49
+12
Здав, і не тільки Бердянськ, а весь південь, а сьогодні розповідає, як чиїсь сини і дочки, гинучи тисячами будуть його визволяти. Ну то як там захисники московської цекркви в Києві, Вінниці, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Шепетівці... побігли вже захищати греко-католиків і Бердянськ?
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22.04.2023 08:00
+10
Мій сусід в той час був там в санаторії. Каже військові погрузили на машини своє майно і поїхали, а на другий день вже приїхали кацапи. 100% Оманський договорняк. А в Мелітополь кацапня прицокотіла навечір першого ж дня війни по асфальтованим і освітленим дорогам. Про це писав мер Мелітополя Іван Федоров.
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22.04.2023 08:08
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прийшли помолитися? чи як Лавру загадити все, свині касабскі
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22.04.2023 07:49 Ответить
випередив на мікросекунду
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22.04.2023 07:55 Ответить
....молитись будуть, чі шо? ....так то ж не юрта
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22.04.2023 07:49 Ответить
А хіба Бердянськ не здав Найвеличніший в перші ж дні війни?
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22.04.2023 07:49 Ответить
Здав, і не тільки Бердянськ, а весь південь, а сьогодні розповідає, як чиїсь сини і дочки, гинучи тисячами будуть його визволяти. Ну то як там захисники московської цекркви в Києві, Вінниці, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Шепетівці... побігли вже захищати греко-католиків і Бердянськ?
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22.04.2023 08:00 Ответить
Мій сусід в той час був там в санаторії. Каже військові погрузили на машини своє майно і поїхали, а на другий день вже приїхали кацапи. 100% Оманський договорняк. А в Мелітополь кацапня прицокотіла навечір першого ж дня війни по асфальтованим і освітленим дорогам. Про це писав мер Мелітополя Іван Федоров.
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22.04.2023 08:08 Ответить
Зараз Ваня співає на Зелемарафоні як свій
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22.04.2023 08:21 Ответить
Я йому вірю більше ніж зеленому брехуну.
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22.04.2023 08:30 Ответить
Wdym by здав ? Який сенс Зеленському здавати частину території України якщо у кацапів була ціль захоплення усієї території України і зміна всієї влади з подальшою анексією країни? І як з Зеленським до сих пір спілкуються лідери західних країн якщо він зрадник який працює кремль?
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22.04.2023 08:12 Ответить
В Омані було домовлено здати всю Україну, але щось пішло не так. До того ж генерал Кривонос зіпсував злітну смугу щоб зелена банда не втекла і він перевзувся в нев"******** Боневтіка. А лідерам навішав спагетті на вуха як і нашим зебілам. Тут він неперевершений спец.
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22.04.2023 08:27 Ответить
- В Омані було домовлено

А можна детальніше з нормальний джерелом, бажано в західній пресі ? Тарас Чорновіл як джерело не рахується

-генерал Кривонос зіпсував злітну смугу

Я не живу в Києві, але швидкий пошук через гугл показав що в Києві є декілька аеропортів, в кожному по декілька смуг. А злітна смуга Гостомельського аеропорту була знищена для того щоб російські транспортники не змогли приземлитися. А втікти на захід Зеленський міг і поїздом або навіть автотранспортом. Так і який сенс Зеленському тікати якщо він агент кремля і все було домовлено ?

- А лідерам навішав спагетті на вуха як і нашим зебілам

Тобто західні лідери - дебіли ? Зі злитих документів Пентагону ми дізналися що США прослуховує українську (і не тільки українську) владу. Тому якби Зеленський був б зрадником, західні лідери б про це знали
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22.04.2023 08:41 Ответить
Мені вже обридло пояснювати кожному окремо. Проаналізуй події починаючи з його катання на лижах в Карпатах і як він опинився в Омані. Може і зробиш логічний висновок з цього.
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22.04.2023 08:56 Ответить
Аргументовано ,і виглядає досить логічно....
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22.04.2023 09:27 Ответить
Про логіку запитай у друга дитинства Зеленського та його соратника - Баканова )))))))))))
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22.04.2023 09:50 Ответить
А Зеленскому озвучили в Омане часть плана. А как узнал весь план, с ликвидацией самого Зеленского, заделался патриотом.
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22.04.2023 08:53 Ответить
Клоун зрозумів що ***** пошив його в дурні.
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22.04.2023 08:57 Ответить
Значить він не погодився ? Виходячи з цього логічного ланцюжка, Зеленський - не зрадник ?😱
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22.04.2023 08:58 Ответить
Ні, не зрадник. Тому Чонгар був заздалегідь розмінований. Лівий берег окупований. Відкрито сухопутний коридор на Крим. Пішла вода у північно-кримський канал. ЗАС дає електрику до Криму. А ще десятки, десятки та десятки тисяч загиблих українців... Це так, кілька прикладів того, що зовсім не зрадник...
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22.04.2023 09:45 Ответить
Троляка подоляківська, ти так і не відповіла: Баканів зрадник чи ні? (22.04.2023 09:48)
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22.04.2023 10:42 Ответить
Отчего же. Зеленский - обычный ватник и предатель. Просто нутром учуял, что его грохнут или отдадут Кадырову, по ярмаркам в клетке возить. И принял образ патриота.
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22.04.2023 09:46 Ответить
Ще одне питання до ЗЕ-адвоката. А Баканов - зрадник?
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22.04.2023 09:48 Ответить
Они весь Бердянск и весь юг Украины захватили благодаря зеленым придуркам - а Вы тут про костел какой то
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22.04.2023 08:20 Ответить
Більше того,заохочуючи протестні акції на окупованих територіях,зелена банда співпрацювала з окупантами,допомогаючи виявляти патріотів.
Зєля весною 22-го:
"Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах.
Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.
А коли люди протестують - і щобільше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас. Знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога".
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22.04.2023 10:54 Ответить
В Гаванне, в 2016 году, на встрече Папы и Кирюхи, договорились об признании оккупации Крыма. Папа решил поиграться с фашистами и видимо проиграет.
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22.04.2023 08:51 Ответить
Более объективно, не с фашистами , а с нацистами.
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22.04.2023 08:57 Ответить
нацизм - разновидность фашизма, все разные формы одного говна.
немецкие фашисты были нацистами, итальянские- нет, коммуняки - фашисты-интернационалисты и т.д.
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22.04.2023 09:19 Ответить
Молитесь в фигваме чурки))
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22.04.2023 10:47 Ответить
 
 