Военные РФ захватили здание католического костела в Бердянске, - ГВА

Российские захватчики продолжают оказывать притеснения и преследовать религиозные общины в Бердянске. Они захватили здание католического костела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Бердянской городской военной администрации.

"Костел Рождества Пресвятой Девы Марии был не только религиозной громадой. Здесь нуждающиеся могли получить поддержку, а жители и гости города имели возможность услышать органную музыку. С самого начала оккупации костел оказывал укрытие и помощь всем нуждающимся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отец Иван Левицкий принимал участие в проукраинских митингах и ежедневно молился.

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"В прошлом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви, Богдана Галета и Ивана Левицкого. Их обвинили в хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Пропагандистские медиа писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей осудили за то, что они в 2015 году некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО. До сих пор у нас нет никакой информации: живы ли они и имеют состояние здоровья.



Еще раньше оккупанты также похитили главу Лютеранской общины Бердянская Артура Кожевникова.

Сейчас же российские пропагандисты разгоняют информацию, будто бы священнослужители использовали персональные данные и (просто вслушайтесь!) БИОМАТЕРИАЛ верующих. Также в сюжетах вспоминают, что авторы книг, найденных в костеле, призывали к свержению режима Януковича. Пропагандисты использовали в своих целях даже расположение костела — якобы то, что он построен напротив вечного огня, не случайно это противостояние с русским миром. Наряды священнослужителей и предметы для служений русские выдают за оккультизм. Показывают обычную одежду священника и говорят, что те предметы как из фильма ужасов… Захватчики сделали невозможным деятельность ВСЕХ религиозных общин, кроме своего пропагандистского московского патриархата", - добавили в МГА.

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