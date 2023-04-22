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Утром в оккупированном Мелитополе раздался взрыв
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Мелитополе сообщают о взрыве, который был слышен в северных районах города.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Утренний хлопок во временно оккупированном Мелитополе.
Жители сообщают о глухом одиночном взрыве, который был слышен в северных районах города.
Суетились и оккупанты - отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя", - написал он.
Также Фёдоров отметил, что детали еще уточняются.
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Zemer
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