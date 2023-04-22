Темп поднятия воды в реках на Севере страны начал снижаться, - ГСЧС
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В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется и находится под усиленным контролем ГСЧС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По информации Гидрометеорологического центра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 9 областей (Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская).
Также отмечается, что наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтопленными 1 тыс. 251 домохозяйство (Черниговская - 488, Кировоградская - 323, Черкасская - 140, Днепропетровская - 123, Полтавская - 107, Киевская - 52 и Волынская - 18) и 223 дома (Кировоградская - 8 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).
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