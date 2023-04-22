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Новости Происшествия
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подтопление (149) ГСЧС (4484)

Темп поднятия воды в реках на Севере страны начал снижаться, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

підтоплення

В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется и находится под усиленным контролем ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации Гидрометеорологического центра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 9 областей (Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская).

Также отмечается, что наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтопленными 1 тыс. 251 домохозяйство (Черниговская - 488, Кировоградская - 323, Черкасская - 140, Днепропетровская - 123, Полтавская - 107, Киевская - 52 и Волынская - 18) и 223 дома (Кировоградская - 8 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).

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Я в шоке с телемарафета. Спрашуют эксперта, а что такое? а он хз. А то шо дожди херачат как из ведра каждый день, то ничо не говорит почему так?
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22.04.2023 11:51 Ответить
Куча всего подтоплено , вода прибывает , а ситуация вдруг стала контролируемая . С каких делов , ведь снизился не уровень воды , а темп её повышения ? Всё в порядке , идём ко дну ?
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22.04.2023 12:13 Ответить
 
 