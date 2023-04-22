Минкультуры создало комиссию по проверке использования объектов Почаевской лавры, - Ткаченко

Работа МКИП по проверке использования объектов в Почаевской лавре только началась, однако министерство делает все для того, чтобы искоренить незаконное господство российской церкви в Украине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Печерской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника. Но каждый отдельный случай – это каждый отдельный случай", – подчеркнул Ткаченко.

По его словам, в Чернигове МКИП находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП, а в Почаеве работа только началась.

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"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике закончился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс. Мы начали достаточно элегантную работу по поводу искоренения незаконного господства российской церкви в Украине на протяжении более 300 лет", - рассказал министр.