Япония дает Всемирному банку $471 млн для восстановления Украины

Правительство Японии объявило о вкладе в размере 471 млн долларов в Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Эти средства являются частью обязательств в размере 5,5 млрд долларов, которые Япония взяла в феврале, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры и поддержать народ Украины в восстановлении.

"Япония продолжает поддерживать Украину и украинский народ. Мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком в оказании поддержки Украине. Мы ожидаем, что наши взносы будут эффективно использованы для удовлетворения насущных потребностей по ремонту критически важной инфраструктуры. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления нашего сотрудничества с Группой Всемирного банка", - заявил заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Кентаро Огата.

Уточняется, что этот грантовый вклад более чем удваивает средства URTF. Теперь общая сумма грантовых ресурсов на безотлагательные работы по ремонту энергетической инфраструктуры, дорог, мостов, жилья, школ и больниц в Украине составляет более 850 миллионов долларов.

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Сейчас URTF поддерживает Проект по восстановлению энергетических ресурсов и подготовке к зиме, Проект "Восстановление основной логистической инфраструктуры и подключения к сети" (RELINC) и Проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL).

URTF – это многосторонний донорский фонд, созданный в декабре 2022 года. Он поддерживает экстренные операции Всемирного банка в Украине в ключевых отраслях, включая транспорт, здравоохранение и энергетику. Эти проекты отражают потребности страны в чрезвычайной помощи, изложенные в обновленной Быстрой оценке причиненного ущерба и потребностей восстановления (RDNA).

Проекты разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать к происходящему на местах, обеспечивая при этом быстрое влияние и быстрое распределение средств.

Стратегическое руководство деятельностью URTF осуществляет Совет партнерства. Его сопредседателями являются Группа Всемирного банка и правительство Украины, в состав Совета входят партнеры по развитию. Участниками URTF являются Австрия, Канада, Исландия, Япония, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария. Команда управления программой отвечает за ежедневное управление средствами участников URTF.