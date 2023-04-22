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Япония дает Всемирному банку $471 млн для восстановления Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

японія

Правительство Японии объявило о вкладе в размере 471 млн долларов в Целевой фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Эти средства являются частью обязательств в размере 5,5 млрд долларов, которые Япония взяла в феврале, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры и поддержать народ Украины в восстановлении.

"Япония продолжает поддерживать Украину и украинский народ. Мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком в оказании поддержки Украине. Мы ожидаем, что наши взносы будут эффективно использованы для удовлетворения насущных потребностей по ремонту критически важной инфраструктуры. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления нашего сотрудничества с Группой Всемирного банка", - заявил заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Кентаро Огата.

Уточняется, что этот грантовый вклад более чем удваивает средства URTF. Теперь общая сумма грантовых ресурсов на безотлагательные работы по ремонту энергетической инфраструктуры, дорог, мостов, жилья, школ и больниц в Украине составляет более 850 миллионов долларов.

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Сейчас URTF поддерживает Проект по восстановлению энергетических ресурсов и подготовке к зиме, Проект "Восстановление основной логистической инфраструктуры и подключения к сети" (RELINC) и Проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL).

URTF – это многосторонний донорский фонд, созданный в декабре 2022 года. Он поддерживает экстренные операции Всемирного банка в Украине в ключевых отраслях, включая транспорт, здравоохранение и энергетику. Эти проекты отражают потребности страны в чрезвычайной помощи, изложенные в обновленной Быстрой оценке причиненного ущерба и потребностей восстановления (RDNA).

Проекты разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать к происходящему на местах, обеспечивая при этом быстрое влияние и быстрое распределение средств.

Стратегическое руководство деятельностью URTF осуществляет Совет партнерства. Его сопредседателями являются Группа Всемирного банка и правительство Украины, в состав Совета входят партнеры по развитию. Участниками URTF являются Австрия, Канада, Исландия, Япония, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария. Команда управления программой отвечает за ежедневное управление средствами участников URTF.
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Топ комментарии
+6
КОНТРОЛЬ И ЕЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ ЗА ВОВОЙ И ЕГО ШОБЛОЙ С БЕНЕЙ И ПРОЧИМИ ПИНЧУКАМИ С АХМЕТОВЫМИ В ОСВОЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ!
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22.04.2023 20:58
+6
По моему зелупонь вообще акуела, им отваливают миллиарды, а толку ноль, кроме повышения тарифов... 73% вообще уху ели, сколько можно воровать зарубежную помощь.
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22.04.2023 21:00
+6
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22.04.2023 21:16
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КОНТРОЛЬ И ЕЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ ЗА ВОВОЙ И ЕГО ШОБЛОЙ С БЕНЕЙ И ПРОЧИМИ ПИНЧУКАМИ С АХМЕТОВЫМИ В ОСВОЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ!
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22.04.2023 20:58 Ответить
Вот так по настоящему выглядит "бизнес на крови"...
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22.04.2023 21:03 Ответить
По моему зелупонь вообще акуела, им отваливают миллиарды, а толку ноль, кроме повышения тарифов... 73% вообще уху ели, сколько можно воровать зарубежную помощь.
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22.04.2023 21:00 Ответить
Та дістали. Вам 3.14дараси зелені намалювали відсотки, а Ви віруєте. СТАТИСТИЧНО ЦЯ ЦИФІРЬ НЕМОЖЛИВА!!!
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22.04.2023 21:25 Ответить
я достал? а больше тебя никто не достал?
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22.04.2023 21:47 Ответить
О, тобто ти себе на Ви сприймаєш? Я тобі не тикала. То я до свідків 73 відсотків зверталась. А якщо ти на себе сприймаєш, то твоя хвороблива уява
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22.04.2023 22:10 Ответить
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22.04.2023 21:16 Ответить
Замість 470 мільйонів можна дати 47 ніндзя - щоб розібрались із нашими гнидами.
Можна і менше - аби справились.
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22.04.2023 21:16 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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22.04.2023 21:28 Ответить
Не давайте тільки нашим, крадуть вже вкрадене
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22.04.2023 21:42 Ответить
как можно что-то переводить **дяре, он же все сразу в израиль переведет, или на виллу в италии... и будет дальше качаться и брить торс занюхивая все коксом, пока дермак будет в это время все сдавать
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22.04.2023 21:45 Ответить
О, як кацапська все на ниць звертає..
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22.04.2023 22:48 Ответить
не я а зе
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22.04.2023 22:49 Ответить
 
 