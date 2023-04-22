Россияне вечером 22 апреля обстреляли Харьков, - мэр Терехов
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В субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Харьков под обстрелом", - говорится в сообщении.
В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Местные Telegram-каналы сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары.
"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал глава региона.
"Суспільне" сообщило, что в городе раздался третий взрыв. Полиция Харьковской области призвала людей обо всех попаданиях сообщать на спецлинию "102".
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У Котлярах під Харковом пошкоджені приватні будинки та авто внаслідок ракетного удару РФ ввечері 22 квітня. Внаслідок удару у Котлярах немає глибокої вирви, повідомляє кореспондент Суспільне Харків. Вирва діаметром з метри три, але глибиною сантиметрів 20-30.
Дивіться, які наслідки спричинило влучання ракети, у фоторепортажі Суспільне Харків.
"Було влучання, все впало. Ракета впала по сусідству, у нас пошкодило вибуховою хвилею будинок, немає паркана. Скла немає. Дах впав. Слава богу, що всі живі. Дитина налякана. 10 років", - розказала Суспільне Харків Наталія Плотка.
"Дитину після першого вибуху витягли з ванни, посадили за чотири стіни, потім ще вибух. Все впало. Люстра полетіла на голову, вікна винесло, двері валяються. Ми тривоги не ігнорували", - каже Ольга Хозя.
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https://suspilne.media/453912-raketnij-udar-po-kotlarah-pid-harkovom-22-kvitna-foto-naslidkiv