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обстрел (20169) Харьков (6515)

Россияне вечером 22 апреля обстреляли Харьков, - мэр Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків,салтівка

В субботу, 22 апреля, российские войска обстреляли Харьков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом", - говорится в сообщении.

В городе и регионе объявлена воздушная тревога. Местные Telegram-каналы сообщают, что было слышно по меньшей мере два взрыва.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова наносят удары.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал глава региона.

"Суспільне" сообщило, что в городе раздался третий взрыв. Полиция Харьковской области призвала людей обо всех попаданиях сообщать на спецлинию "102".
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це таке збочене вiтання "с днєм рождєнiя лєнiна". понапивалися та з бєлгородом попутали.
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22.04.2023 22:44 Ответить
твари кацапские-безмозглые....вы только успокоетесь в пакете ...
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22.04.2023 22:47 Ответить
Повиздихайте вже усі там, в кацапстані, гниди безмогзглі!!!
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22.04.2023 22:49 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.04.2023 23:13 Ответить
Когда нибудь прочитаем "украинцы обстреляли города России в ответ за обстрел Харькова"? Нееееет
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22.04.2023 23:18 Ответить
Прочитаем! Не сумлевайся
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23.04.2023 00:49 Ответить
НЕ РОСІЯНИ А РАШИСТИ
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23.04.2023 03:08 Ответить
Ракетний удар по Котлярах під Харковом 22 квітня: фото наслідків
У Котлярах під Харковом пошкоджені приватні будинки та авто внаслідок ракетного удару РФ ввечері 22 квітня. Внаслідок удару у Котлярах немає глибокої вирви, повідомляє кореспондент Суспільне Харків. Вирва діаметром з метри три, але глибиною сантиметрів 20-30.
Дивіться, які наслідки спричинило влучання ракети, у фоторепортажі Суспільне Харків.
"Було влучання, все впало. Ракета впала по сусідству, у нас пошкодило вибуховою хвилею будинок, немає паркана. Скла немає. Дах впав. Слава богу, що всі живі. Дитина налякана. 10 років", - розказала Суспільне Харків Наталія Плотка.
"Дитину після першого вибуху витягли з ванни, посадили за чотири стіни, потім ще вибух. Все впало. Люстра полетіла на голову, вікна винесло, двері валяються. Ми тривоги не ігнорували", - каже Ольга Хозя.
Детально -
https://suspilne.media/453912-raketnij-udar-po-kotlarah-pid-harkovom-22-kvitna-foto-naslidkiv
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23.04.2023 03:39 Ответить
 
 