Ожидаем, что ЮАР будет соблюдать международное право в отношении Путина, - прокурор МУС Хан
Южная Африка должна соблюдать международное право, если российский президент Владимир Путин лично посетит саммит блока БРИКС в Йоханнесбурге.
Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Южная Африка десятилетиями на себе чувствовала преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои наставления. Они добровольно являются государством-участником МКС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что действительно происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем", — сказал Хан.
Он добавил, что вспоминает величие Манделы всякий раз, когда смотрит на Южную Африку. "Я думаю, что все южноафриканцы будут думать о том, что в этой ситуации сделал бы великий Нельсон Мандела", — подчеркнул прокурор.
Напоминаем, МУС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте за незаконную депортацию украинских детей.
Большинство стран на Земле – 123 – являются сторонами договора, а устав МУС говорит, что все государства-участники имеют юридическое обязательство сотрудничать с судом, в том числе выполнять ордера на арест.
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Тоді у Криму кримські татари окупупанти?
Теж саме і в Австралії. Аборигени живуть в резерваціях. То хто ж окупант?
Також і москалям яке діло, що ми тут збираємо і яких щурів ловимо?
бо така падаль плюгава немає права на життя !😠
В Крыму на 10 танков был 1 аккумулятор
ЯО спиз@или бы сразу.
В 2003 году был конфликт вокруг Тузлы, по существу гибридная война. У Украины уже не было ЯО, но были стратегические бомбардировщики и ракеты. Россиян предупредили, что если они не отступят, то мы ударим по объектам на территории россии, в том числе по атомным станциям. И они отступили.
А потом эти ракеты и бомбардировщики отдали россии и теперь ними нас бомбят.
***** буде on line
"Полковнику никто не пишет"
"Сто лет одиночества"
НАСТУПИТЬ МИР І ВСЕ СТАНЕ НА СВОЇ МІСЦЯ !
ЮАР 1467 долларов
Португалия 1266 долларов
Украина 400 долларов
Сначала узнайте что такое ЮАР,а потом пишите.
Якщо не їде...то Китай не "стратегічний партнер"? Останнє дуже цікаве...і для "Вашингтону" із срамом Нато аля байден. "марш мертвих" пріхожина показує порушення вертикалі влади у Москві. прігожин живий, шмонів у Москві немає - до кого в Москві йшов прігожин? 5000-25000 не могли контролювати метрополію імперії "Москву". Тоді виникає питання, чи може путлер застосувати ядерну зброю...проти Китаю?
Питання тепер для Китаю тільки коли і як починати "гру"...коли отримує впевненість через свій клан у Москві, що яд.зброя не буде приведена в дію... це напрямок північ для Китаю.
Напрямок південь. Срам Нато у Вільнюсі показав, що Тайвань голий...достатньо просто ультиматуму, байден буде захищати кожний дюйм території Нато на Аляскі на кордоні із Канадою.
Бернс і компанія Демократів в США, які приймали познера та ярмольника із "московського болото" забули, що "ліберальна тусовка" в імперському центрі Москва...це не ресурси Росії.З чим їх "поздоровляємо" - Росія не країна, імперія. "ліберальна тусовка" в Москві просрала "країну"... через своє імперське бачення країни. Срам Нато у Вільнюсі вручив Китаю козирні карти грати на підвищення ставок по всіх напрямках.
Всю вище схему не давала привести в дію Китаю - Україна, ЗСУ...швидкий наступ до кордонів 1991 міняв би розклад сил в Москві. Тепер "історичні гарантії безпеки" - довга війна або не вихід кордони 1991, схід країни, виключає вплив війни України із росією на процеси на Росії.
"прігожин" йшов боротися і шойгу і герасімовим не знаючи, що він працює на "ліберальну тусовку". А є "китайська тусовка"..."на поверхні" це Дерипаска, прикмета - вони хочуть перенесення столиці за Урал...там де грошові потоки із Китаєм, нафіг їм та москва.
"прігожина" використовували в сліпу...клани, не один...тому такий швидкий рух був. У путіна не всі папки на столі...
І тут подарунок Китаю - срам Нато у Вільнюсі...після "маршу прігожина" ситуація вже була інша, ніж при зустрічах Бернса...ще один прокол. Двома ногами в лайно...
При цьому Китай, із яким так голосно бореться хтось у Вашингтоні отримав всі "карти на руки".
Британія виходить ослабленої в політиці, як внутрішній та зовнішній, а за цим економічні проблеми. Німеччина як дура не знає, що робити, навіть розслідування по "північних потоках" не може зробити...щоб постраждала "ліберальна тусовка", ага.
Макрон, Франція не розуміє - "ми наступаємо чи відступаємо". Всім "допомогли" - все вийшло навпаки.
Кажуть Навальний отримав "Оскара", ініціатива ідеалістів в Демократію в США. Так тепер із цим "Оскаром" згниє в тюрмі...так "сильно" у Вашингтоні демократичні процеси. За час війни не створеного жодного незалежного ЗМІ російського, ті що є навіть в еміграції під впливом "ліберальної тусовки"...з імперським баченням. Санкції десь працюють, а десь навпаки. "ліберальна тусовка" мла все порішати і бути вдячною...корпораціям. Тепер ні корпарація, ні демократії, ні повноцінної перемоги України не світить.
Комісії Сенату США та Конгресу не хочуть зайнятися питанням, що не так на цій війні?
Денисову , которая набирала фактаж по изнасилованиям и пыткам - боневтыки быстро убрали...
А вчера нам засветили инфу, что в Буче найдена братская могила с времен ВОВ с 43-го года...
Пари, что дерьмаки будут втыкать, что в Буче х**ло не злобствовал, а останки все 43-го года ?
Валяется, раскинув ноги.
Вот-вот пойдёт зловонный дух
и призовёт всех местных мух.
кривавийчервоний хрест..... так і це мкс - відходи.