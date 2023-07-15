Ожидаем, что ЮАР будет соблюдать международное право в отношении Путина, - прокурор МУС Хан

Южная Африка должна соблюдать международное право, если российский президент Владимир Путин лично посетит саммит блока БРИКС в Йоханнесбурге.

Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Южная Африка десятилетиями на себе чувствовала преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои наставления. Они добровольно являются государством-участником МКС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что действительно происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем", — сказал Хан.

Он добавил, что вспоминает величие Манделы всякий раз, когда смотрит на Южную Африку. "Я думаю, что все южноафриканцы будут думать о том, что в этой ситуации сделал бы великий Нельсон Мандела", — подчеркнул прокурор.

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Напоминаем, МУС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте за незаконную депортацию украинских детей.

Большинство стран на Земле – 123 – являются сторонами договора, а устав МУС говорит, что все государства-участники имеют юридическое обязательство сотрудничать с судом, в том числе выполнять ордера на арест.