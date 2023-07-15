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Ожидаем, что ЮАР будет соблюдать международное право в отношении Путина, - прокурор МУС Хан

путін

Южная Африка должна соблюдать международное право, если российский президент Владимир Путин лично посетит саммит блока БРИКС в Йоханнесбурге.

Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Южная Африка десятилетиями на себе чувствовала преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои наставления. Они добровольно являются государством-участником МКС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что действительно происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем", — сказал Хан.

Он добавил, что вспоминает величие Манделы всякий раз, когда смотрит на Южную Африку. "Я думаю, что все южноафриканцы будут думать о том, что в этой ситуации сделал бы великий Нельсон Мандела", — подчеркнул прокурор.

Читайте также: Ордер на арест Путина должны выполнять все страны-подписанты Римского статута, - Еврокомиссия

Напоминаем, МУС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте за незаконную депортацию украинских детей.

Большинство стран на Земле – 123 – являются сторонами договора, а устав МУС говорит, что все государства-участники имеют юридическое обязательство сотрудничать с судом, в том числе выполнять ордера на арест.

Автор: 

путин владимир (31651) ЮАР (216) Международный уголовный суд (237) Хан Карим (23)


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Топ комментарии
+15
Пошлють двійника під арешт
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15.07.2023 00:18 Ответить
+14
Було би добре , якби цього військового злочинця і вбивцю арештували ,
бо така падаль плюгава немає права на життя !😠
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15.07.2023 00:30 Ответить
+11
там правят два племени народа которые веками убивают друг дружку...залусы и сото... есть иные... но тех уже поменьше...косо бегает то туда то сюда то воюют с двумя сразу.. цивилизация да одеваются по современному но обычаии традици и понты вот это веками засело у них в бошке...Нидерланды сначал открыли им двери родственный язык но потом схаменулыся...
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15.07.2023 00:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пошлють двійника під арешт
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15.07.2023 00:18 Ответить
Фунта ?
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15.07.2023 01:42 Ответить
Чергового зіц-прєдсєдатєля
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15.07.2023 06:59 Ответить
у ПАР роль посредника в конфликте. А куйло - сторона конфликта. А сторону конфликта посредник не арештовуэ. Тому африканцы и стали посредниками.
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15.07.2023 10:51 Ответить
І це добре. Світова спільнота в разі затримання двійника побачить ще раз брехливу суть кацапомосковії.Стався б безпрецендентний в світовій історії випадок-роль глави мордору виконує якесь дурко.
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15.07.2023 08:28 Ответить
І що? Що втратить ПАР після того як про неї забули в світі, як білу країну з півдня Африки. Зараз окупована аборигенами. Так, звучить дивно, але це правда. Країна в занепаді і потребує відновлення. Хто заплатить тому й зіграє. Чи на пісці, чи на вувузелі.
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15.07.2023 00:18 Ответить
там правят два племени народа которые веками убивают друг дружку...залусы и сото... есть иные... но тех уже поменьше...косо бегает то туда то сюда то воюют с двумя сразу.. цивилизация да одеваются по современному но обычаии традици и понты вот это веками засело у них в бошке...Нидерланды сначал открыли им двери родственный язык но потом схаменулыся...
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15.07.2023 00:33 Ответить
У Нідерландів народу із своїх бувших колоній хватає.Тільки з Сурінаму три чверті населення після оголошення незалежності виїхали до бувших угнєтатєлєй.
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15.07.2023 10:12 Ответить
ЮАР изначально была колонией Нидерландов ппервоокрывателями были голандцы известное всем восстание буров в романе Луи Буссенара описано.. после поражения Голландии в какой то войне в Европе... ЮАР перешла под протекторат Англии...
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15.07.2023 10:17 Ответить
..так недарма у Пітера Боти чорні сиділі в тільки для них підписаних місцях. Країна розвивалася та процвітала. Мандела займав своє законне місце у в*язниці і все було добре. Чорним дозволили сісти поруч з білими... Далі чорні вичавили білих звідусіль...і почалося те..що ми бачимо зараз. Вперше побвав у ПАР у 1992 році... Востанне у грудні 2022... Країна стрімко летить у вирву африканської дійсності. Колись це був взірець США у Африці. І повірте..у моїх словах не расизм..а констатація фактів. Без білого керівництва ці країни у розвитку приречені на жебракування....
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15.07.2023 09:55 Ответить
Таке ж саме відбулось в Південній Родезії.
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15.07.2023 17:17 Ответить
Зараз у бувшу Південну Родезію..а сьогдні в Зімбабве білі з ПАР перебираються жити. Замбійці докерувалися... країна у жопі..і почали робити всі привілеї білим підприємцям..щоб переселялися... Потік невеликий..але суттево наростає... А ПАР через десяток років буде Зімбабве..2023 року...)))
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15.07.2023 22:01 Ответить
Ти гадаєшь, що несеш? "окупована аборигенами"???
Тоді у Криму кримські татари окупупанти?
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15.07.2023 10:41 Ответить
Ви всі речення мого допису прочитали?"окупована аборигенами. Так, звучить дивно, але це правда."
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15.07.2023 14:08 Ответить
Декілька разів перечитав. В ПАР до білих хто жив? Аборигени чи ні? Вони окупанти на своїй землі, чи ні?
Теж саме і в Австралії. Аборигени живуть в резерваціях. То хто ж окупант?
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15.07.2023 16:00 Ответить
Не сприймайте все дословно. Аборигени окупували державу, яку вони не будували. Це була просто територія на якій вони збирали коріння та ловили щурів.
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15.07.2023 16:48 Ответить
І яке було до них діло білим, що вони там збирали і ловили? Хіба їм потрібна була держава?
Також і москалям яке діло, що ми тут збираємо і яких щурів ловимо?
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15.07.2023 17:13 Ответить
******* білі вже цього б не робили. Бо вже розуміють до яких наслідків привело це їхні власні країни, де вони поступово стають меншиною. Але історію не змінити.
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15.07.2023 17:28 Ответить
а ні, то що ви зробите?
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15.07.2023 00:19 Ответить
Опасение возможного переворота после бунта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и риск быть задержанным по ордеру МУС - все это стало факторами, которые до сих пор не позволяют Кремлю принять окончательное решение об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
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15.07.2023 00:27 Ответить
Було би добре , якби цього військового злочинця і вбивцю арештували ,
бо така падаль плюгава немає права на життя !😠
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15.07.2023 00:30 Ответить
арештували і з'їли
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15.07.2023 00:43 Ответить
живцем
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15.07.2023 07:32 Ответить
Пошліть спецназ і арештуйте. Кацапи вам будуть дуже вдячні.
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15.07.2023 00:46 Ответить
ви шось дурієте - раніше ваші коменти були більш змістовні...
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15.07.2023 00:50 Ответить
В политике туча стандартов. За Бен Ладеном, без уведомления Пакистана, спецназ можно, а за Путей - нет. В Афганистан войска завести можно, а в Украину - ... Всё как у людей. На слабого можно по-любому наехать, а там, где опасаются получить пи*дюлей, сразу вспоминают про закон. Эх, ****, если бы не международное право, мы бы ого-го..
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15.07.2023 00:58 Ответить
Всему виной ЯО. Было бы у нас ЯО, нами бы ковры стелили и попу целовали
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15.07.2023 05:36 Ответить
У тебя есть асфальт.
В Крыму на 10 танков был 1 аккумулятор
ЯО спиз@или бы сразу.
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15.07.2023 07:46 Ответить
..а у Старокостянтинові на п*ять літаків один комплект акумуляторів... та три екіпажі у 2014... У 2019 на кожний літак по два екіпажі... і значно більш п*яти літаків бойоготових ... А прийшов зелений скот... половину розформували... звільнилися... А зараз літають ті..хто звільнився давно і по 56 років за спиною.... А по асфальту їздять русняві танки.....
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15.07.2023 10:31 Ответить
>ЯО спиз@или бы сразу.

В 2003 году был конфликт вокруг Тузлы, по существу гибридная война. У Украины уже не было ЯО, но были стратегические бомбардировщики и ракеты. Россиян предупредили, что если они не отступят, то мы ударим по объектам на территории россии, в том числе по атомным станциям. И они отступили.

А потом эти ракеты и бомбардировщики отдали россии и теперь ними нас бомбят.
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15.07.2023 22:21 Ответить
очікувати можна - домогтися ні..
***** буде on line
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15.07.2023 00:46 Ответить
Блаженно-віруючий.
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15.07.2023 00:49 Ответить
Замуровали, демоны. (с)
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15.07.2023 00:51 Ответить
ви собі уявляте, вечор вечором з дуже красавулею і коли твої всі думки за чаяшку кофе і цей кулемет з рання - курбанова?
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15.07.2023 01:24 Ответить
рекомендована література буйлу для довгих канікул:

"Полковнику никто не пишет"
"Сто лет одиночества"
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15.07.2023 01:45 Ответить
То ж ПАР не просто так у миротворці записались - вони, як посередники тепер не можуть заарештувати *****.
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15.07.2023 02:46 Ответить
ТА НІ НЕ ДОЛЕТИТЬ ДО ЮАР . МОТОР ЗАГЛОХНЕ ДЕСЬ НАД ОКЕАНОМ І ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА.
НАСТУПИТЬ МИР І ВСЕ СТАНЕ НА СВОЇ МІСЦЯ !
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15.07.2023 03:33 Ответить
Прокурор Хан має рацію !
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15.07.2023 07:09 Ответить
а він що, радист?
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15.07.2023 11:20 Ответить
Ні, він не кацап.
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15.07.2023 17:20 Ответить
не заарештують
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15.07.2023 07:25 Ответить
не поедет
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15.07.2023 09:55 Ответить
ЮАР с средней зарплатой 1500 долларов врядли захочет ссорится с Западом и опуститься на уровень Украины.
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15.07.2023 07:48 Ответить
ты хоть сам понял что ты написал ?
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15.07.2023 09:54 Ответить
ну гнида ж.
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15.07.2023 11:21 Ответить
.. Вам потрібно разочок попасти у ПАР...щоб Ваші **средняя зарплата 1500 долларов** розлетілися як фантастика і марево. Це років 25 тому ПАР була недосяжною... а зараз що Україна..що ПАР... Тільки у нас війна....
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15.07.2023 10:36 Ответить
Средняя зарплата:
ЮАР 1467 долларов
Португалия 1266 долларов
Украина 400 долларов
Сначала узнайте что такое ЮАР,а потом пишите.
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15.07.2023 10:57 Ответить
...хлопчику..!! Я вперше прилетів в ПАР у 1992 році..коли за долар давали 2.чи 3 ранди..і золотий південно африканський ранд коштував дуже дорого. Останній раз я там був у кінці 2022 року. ... Країна стала реальною помийкою... Долар 18 рандів. Порівнювати ПАР 1992 року і зараз..це що Мерседес останньої серії з Газ-АА. Про золотий тільки згадувати залишилося. То що ти прочитав.. і не бачив своїми очима... говорить про те..що ти і гадки не маєш ..що таке ПАР..але намагаєшься вчити інших...))) Сьогоднішня ПАР від України відрізняється тільки війною. То спочатку спитай ..що таке ПАР..а потім пиши ціфірки ..))))
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15.07.2023 22:12 Ответить
не звертай на це тіло уваги. воно - жирний кацапський троль, який постійно бреше і накидає гівно, як істинний мосКАЛь (бо КАЛ), на вентилятор....
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16.07.2023 09:52 Ответить
путин со своими сухарями приедет
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15.07.2023 09:53 Ответить
Брікс чи прокурор МКС Хан це квіточки для путіна...срам Нато у Вільнюсі покаже справжні інтереси Китаю - північ чи південь?
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15.07.2023 10:21 Ответить
ПАР під впливом Китаю. Якщо путлер вважає Китай "стратегічним партнером"(ще той вираз...) то може їхати на Брікс, скандал та не більше. Якщо путлер не вважає Китай "стратегічним партнером" то його при візити на Брікс заарештують. Якщо не їде...то Китай не "стратегічний партнер"?

Якщо не їде...то Китай не "стратегічний партнер"? Останнє дуже цікаве...і для "Вашингтону" із срамом Нато аля байден. "марш мертвих" пріхожина показує порушення вертикалі влади у Москві. прігожин живий, шмонів у Москві немає - до кого в Москві йшов прігожин? 5000-25000 не могли контролювати метрополію імперії "Москву". Тоді виникає питання, чи може путлер застосувати ядерну зброю...проти Китаю?

Питання тепер для Китаю тільки коли і як починати "гру"...коли отримує впевненість через свій клан у Москві, що яд.зброя не буде приведена в дію... це напрямок північ для Китаю.

Напрямок південь. Срам Нато у Вільнюсі показав, що Тайвань голий...достатньо просто ультиматуму, байден буде захищати кожний дюйм території Нато на Аляскі на кордоні із Канадою.

Бернс і компанія Демократів в США, які приймали познера та ярмольника із "московського болото" забули, що "ліберальна тусовка" в імперському центрі Москва...це не ресурси Росії.З чим їх "поздоровляємо" - Росія не країна, імперія. "ліберальна тусовка" в Москві просрала "країну"... через своє імперське бачення країни. Срам Нато у Вільнюсі вручив Китаю козирні карти грати на підвищення ставок по всіх напрямках.

Всю вище схему не давала привести в дію Китаю - Україна, ЗСУ...швидкий наступ до кордонів 1991 міняв би розклад сил в Москві. Тепер "історичні гарантії безпеки" - довга війна або не вихід кордони 1991, схід країни, виключає вплив війни України із росією на процеси на Росії.
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15.07.2023 11:30 Ответить
Інтрига "маршу пригожина". шойгу і герасімов - це "ліберальна тусовка"...та-даам. Але "взявши" Москву "прігожин" ослабляв путіна, якого би рятувала "ліберальна тусовка" в Москві. путіну підсунули дезу, а просто "забули" покласти папочку на стіл.
"прігожин" йшов боротися і шойгу і герасімовим не знаючи, що він працює на "ліберальну тусовку". А є "китайська тусовка"..."на поверхні" це Дерипаска, прикмета - вони хочуть перенесення столиці за Урал...там де грошові потоки із Китаєм, нафіг їм та москва.
"прігожина" використовували в сліпу...клани, не один...тому такий швидкий рух був. У путіна не всі папки на столі...

І тут подарунок Китаю - срам Нато у Вільнюсі...після "маршу прігожина" ситуація вже була інша, ніж при зустрічах Бернса...ще один прокол. Двома ногами в лайно...
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15.07.2023 12:05 Ответить
Просто цікаво чим займалися у Вашингтоні люди в "сірих піджаках" аля бернс, деякі політикани аля демократи та аля республіканці? В результаті ставки тільки один клан аля "ліберальна тусовка", з імперським баченням Росії та невдалого маршу прігожина посилилися інші клани, орієнтовані не на "золоті унітази Заходу", путін не віддав повноваження. Україна-ЗСУ недотримує зброю та перспективу навіть політичної перемоги вступ в Нато та ЄС, "історичні гарантії безпеки" - вічної війни та неможливості проведення реформ до стандартів цивілізованих країн демократії.
При цьому Китай, із яким так голосно бореться хтось у Вашингтоні отримав всі "карти на руки".
Британія виходить ослабленої в політиці, як внутрішній та зовнішній, а за цим економічні проблеми. Німеччина як дура не знає, що робити, навіть розслідування по "північних потоках" не може зробити...щоб постраждала "ліберальна тусовка", ага.
Макрон, Франція не розуміє - "ми наступаємо чи відступаємо". Всім "допомогли" - все вийшло навпаки.

Кажуть Навальний отримав "Оскара", ініціатива ідеалістів в Демократію в США. Так тепер із цим "Оскаром" згниє в тюрмі...так "сильно" у Вашингтоні демократичні процеси. За час війни не створеного жодного незалежного ЗМІ російського, ті що є навіть в еміграції під впливом "ліберальної тусовки"...з імперським баченням. Санкції десь працюють, а десь навпаки. "ліберальна тусовка" мла все порішати і бути вдячною...корпораціям. Тепер ні корпарація, ні демократії, ні повноцінної перемоги України не світить.

Комісії Сенату США та Конгресу не хочуть зайнятися питанням, що не так на цій війні?
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15.07.2023 13:16 Ответить
Поїде путін ПАР на Брікс чи не поїде - це чисто китайське питання. В дурнях буде "Вашингтон", Нато та Україна, яка це буде все розгрібати.
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15.07.2023 13:25 Ответить
хорошо бы его на нары, но вряд ли
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15.07.2023 10:40 Ответить
Нехай їде. Щоб його там аборигени зжерли!
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15.07.2023 10:46 Ответить
«Доброму вору всякая петля впору». © Уильям Шекспир
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15.07.2023 11:01 Ответить
Вот смешно будет если все НАТЫ мира и "грозные" политики Байдены - Шольцы жуют сопли, а ху..ло арестует негры
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15.07.2023 11:33 Ответить
моя ставка - путін підітреться тим ордером. стерненко поставив на те що заарештують. подивимося...
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15.07.2023 11:59 Ответить
двойники ху!ла в психушке https://www.tiktok.com/@fiery_wolf/video/7248485564222016774
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15.07.2023 13:09 Ответить
У ПАР є шанс ввійти в історію, яка нейтралізувала першого і останнього ядерного терориста
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15.07.2023 14:50 Ответить
Не поїде. У щурів найбільше розвинутий інстинкт самозбереження.
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15.07.2023 17:34 Ответить
арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте за незаконную депортацию украинских детей. Типо - больше преступлений не доказано ?

Денисову , которая набирала фактаж по изнасилованиям и пыткам - боневтыки быстро убрали...

А вчера нам засветили инфу, что в Буче найдена братская могила с времен ВОВ с 43-го года...
Пари, что дерьмаки будут втыкать, что в Буче х**ло не злобствовал, а останки все 43-го года ?
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15.07.2023 17:45 Ответить
просто в гейропі при владі багато педофілів, тому їм дуже сильно "болить", що багато українських дітей дістались педофілу пукіну, а не їм....
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16.07.2023 09:59 Ответить
пуйло точне пошле двійника, але навіть арешт двійника можливо розкриє очі рабам на росії, як їх дурять.
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15.07.2023 18:18 Ответить
Кобыла сдохла у дороги.
Валяется, раскинув ноги.
Вот-вот пойдёт зловонный дух
и призовёт всех местных мух.
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15.07.2023 18:55 Ответить
На большой черный кукан, этого путлера фашиста. Причем во все отверстия.
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16.07.2023 03:02 Ответить
мкс - чергова імпотентна абревіатура, яка нічого в реальності не може! всі безтолкові - оон, вооз, магате, кривавий червоний хрест..... так і це мкс - відходи.
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16.07.2023 09:51 Ответить
 
 