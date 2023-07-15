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В Канаде истекает срок действия временной миграционной программы для украинцев

канада

Срок действия канадско-украинского разрешения на экстренные поездки истекает в субботу, 15 июля. Это разрешение дает украинцам право на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, финансовую помощь и временное бесплатное поселение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укрінформ.

Программа была объявлена канадским правительством в марте 2022 года. Продолжать ее не стали, так что 15 июля - последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой.

Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, украинцы, имеющие визы, должны приехать в Канаду до 31 марта 2024 года. Помощь будет предоставляться до марта 2025 года.

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С момента оглашения программы Канада получила более 1,1 млн заявок от украинцев. Около 800 тыс. из них утвердили. При этом прибыло в Канаду по этой программе менее 167 тыс. человек.

Украинцы, спасающиеся от войны, могут бесплатно прилететь в Канаду и две недели проживать в отеле. Они также могут получить разовую выплату от федерального правительства и ежемесячную финансовую поддержку от правительства провинции, в которой они остановятся. Им доступны бесплатные языковые курсы и занятия по повышению квалификации.

Автор: 

беженцы (1659) Канада (2112)


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Топ комментарии
+12
ага, схожа...як свиня на коня, тільки хвіст не такий)))
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15.07.2023 11:32 Ответить
+12
Тоесть поехать заработать денег, по твоим словам даже не в раху, а Польшу или Чехию, это ватные манкурты, когда государство не создало условий для нормального зароботка? Что ты вообще несешь? Тебе, случем, солнышко голову не напекло?
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15.07.2023 12:07 Ответить
+7
а воювати хто буде? пушкін?одні на фронті в окопах гниють а інші по закордонам пивко попивають!
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15.07.2023 11:50 Ответить
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Канада - Площа: 9 985 000 км²
Україна - Площа: 603 700 км²

Вам чо земли жалка? Вы, это, готовтесь, если взорвут ЗАЭС - мы там свой анклав организуем. Язык учить не будем, работать не будет. Будете нам платить - бо вы должны, после слов шо не хотите, что бы США передали нам кассетные боеприпасы
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15.07.2023 11:29 Ответить
Тим більше Канада за природою дужесхожа на Україну.
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15.07.2023 11:31 Ответить
ага, схожа...як свиня на коня, тільки хвіст не такий)))
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15.07.2023 11:32 Ответить
Відкрийте на ютуб будь-яку поїздку поїздом через Канаду. Природа один в один як на тому ж Поліссі чи в середній частині України. Міста звичайно зовсім інші.
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15.07.2023 11:43 Ответить
добре, але мені доведеться тоді витерти з пам'яти мої особисті враження
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15.07.2023 11:51 Ответить
В Україні не має морозів мінус 40. А ялинки і клени - це ніхєра не схожа природа.
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15.07.2023 12:00 Ответить
Не верзіть нісенітниці.
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15.07.2023 14:41 Ответить
1:1,особенно Одесса,Херсон,Мариуполь.Просто близнецы.
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15.07.2023 11:33 Ответить
а воювати хто буде? пушкін?одні на фронті в окопах гниють а інші по закордонам пивко попивають!
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15.07.2023 11:50 Ответить
Да в Канаду поїхали ті, хто був гастербайтером у польщах-чехіях до 24.02.2022. А це переважно ватні манкурти. Я б у таких забирав біометричні паспорти і видавав би звичайний закордонний паспорт старого зразка, щоб ці пітори мучалися з візами.
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15.07.2023 11:58 Ответить
Тоесть поехать заработать денег, по твоим словам даже не в раху, а Польшу или Чехию, это ватные манкурты, когда государство не создало условий для нормального зароботка? Что ты вообще несешь? Тебе, случем, солнышко голову не напекло?
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15.07.2023 12:07 Ответить
Я кажу про тих хто давно звалив, а нє паєхать. Толку для України від них ніякої. А про "нормальний заработок" у гастербайтерів в польщах і чехіях - це ти мене насмішив. Ахахах 🤣🤣🤣. Дуже смішно.
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15.07.2023 13:16 Ответить
Шановний, поїдь проїдь по Західній Україні і подивись які палаци собі люди побудували "пабіраясь" миючи унітази і збираючи полуниці
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15.07.2023 13:23 Ответить
Грамотєй, то контрабас. А не миття туалетів.
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15.07.2023 13:26 Ответить
то у нас підлога країни котрабандістав?
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15.07.2023 13:29 Ответить
Ти ідіот.
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15.07.2023 14:42 Ответить
Idiot is your second name.
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15.07.2023 16:08 Ответить
А тепер подивись скільки ці "недолюди" по твоїм словам, перевели валюти в Україну близько 10 млрд. доларів . 😡😡😡
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15.07.2023 16:52 Ответить
Не півтора, а 4 роки я тут уже серю коментарями, з тих пір як ви, мутрий наріт, вибрали презедентом кокаїно залежного клована членограя
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15.07.2023 14:04 Ответить
Ну с такими мыслями вам лучше переехать в КНДР или в рашку. Ещё пару лет войны и "мудрого" управления государством - и останутся в основном одни пенсионеры, особенно когда откроют границы
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15.07.2023 12:17 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Кордони закриті і хєр відкриють. А ти ще пару лєт будеш активно сосать у свого зєльки і його каМанди.
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15.07.2023 13:14 Ответить
Ну судя по криворожскому жаргону из подворотни - То Зеленский как раз ваш президент) Сосут как раз те, кто устал от войны, которую народ в глаза не видел до 2022-го года и границы никто не закрывал. Зато теперь сосут - правда некоторые, к сожалению, в земле лежат целыми городами. Так что не по адресу. А границы рано или поздно откроют. Иначе тут просто некому будет работать и негде
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15.07.2023 14:06 Ответить
Ще раз тобі кажу про граніци: дурень думкою багатіє.
Є інформація від надійних джерел, що кордони не відкриють і після перемоги. Мобілізація триватиме і по закінченні бойових дій, бо на утримання деокупованих територій потрібні будуть нові військові. Отже, послужать у армії всі. Не сци. Свої $600+ все одно отримаєш, з голоду не помреш.
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15.07.2023 16:07 Ответить
А зможуть твої "надійні джерела" в такому разі втримати владу після війни?
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16.07.2023 01:22 Ответить
Гастарбайтером в Польше-плохо.
Холуём у Ахметова-патриотично.
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15.07.2023 12:17 Ответить
Нехолуй ахмєтова, ти вже віллу в женеві собі купив? Чи і там ахмєтов тобі заважає розбагатіти!
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15.07.2023 13:11 Ответить
не зовсім! по системі шлях здриснули декількадесятків тисяч обісранних манкуртів!в тому числі і в Канаду!
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15.07.2023 13:18 Ответить
Полярну частину бери і займай .знайомі 30-річні хлопці, через інтернет знайшли роботу, житло, отримали візу і поїхали до Канади. Один стартував з Естонії, другий з Польщі, де їх застала війна.
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15.07.2023 12:01 Ответить
У меня и в Украине все хорошо. Я из IT. Работаю на предприятии критической инфраструктуры. По этому есть бронь. + халтуры, + фриланс. Я за других переживаю, не за себя
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15.07.2023 12:09 Ответить
Тоже в критической инфраструктуре, только с халтурами проблемно
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15.07.2023 12:18 Ответить
Жить пздс как стало дороже сравнивая с прошлым годом. Но слава богу более менее. Но тут другая херня выресовывается: В отпуске с начала войны почти не был, бо некуда ехать, праздники убрали, а зп таже самая, итого за тот же оклад работаешь больше. Что само по себе ощущается. Это все откладывается на психическом здоровье, что оптимизма не добавляет. Кароче пашешь как лошадь, хоть и не мешки разгружаешь с вагонов, но мозг это тоже орган.
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15.07.2023 12:23 Ответить
Согласен, особенно если на минималке работаешь, тупо безнадёга и апатия.
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15.07.2023 13:00 Ответить
Что могу посоветовать. Меняйте квалификацию, если возраст позволяет. У нас в конторе тоже времена темные и что дальше будет не знаю. Но я за нее не особо держусь ибо IT. Всегда на кусок хлеба напрограммирую... Я просто много где работал и для меня остаться без работы - это не трагедия. Это лишь новая работа.
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15.07.2023 13:10 Ответить
Да после сорока лет ты не особо где-то нужен(
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15.07.2023 14:07 Ответить
Ну якщо нічого не вмієш і не хочеш вміти, при цьому бухаєш , то все вірно
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15.07.2023 16:01 Ответить
Ну по себе не нужно судить о незнакомых вам людям.
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15.07.2023 17:10 Ответить
Якщо всі змінять кваліфікацію і стануть айтішниками, то що ти будеш жерти? А "айтішничать" як будеш? Світла ж бо не буде, нікому буде ним займатись. А срати де будеш, якщо сантехніків не стане? За вікно виливатимеш, як кацапи?
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16.07.2023 01:27 Ответить
Ти шо ***** памятнік, що не можеш здвинутися з місця, коли працюєш на мінімалку?!
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15.07.2023 13:25 Ответить
Люди різні бувають. Знаєш таку тєму: "синдром первой работы"? Так ось, таким людям тяжко міняти не то що роботу, а і свій світогляд.
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15.07.2023 14:07 Ответить
Вообще по КЗОТу 8 часовой рабочий день. Плюс перерыв на обед. А с какого переляку я должен идти на фринт, если сотрудники ТЦК и СП знают где я живу и работаю? И у меня бронь. Зачем мне это все? Я исхожу из рамок закона, а не из твоих хотелок. Есть возвожность пропетлять я пропетляю. И пропетляю по закону, а не по беспределу, андестуд?
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15.07.2023 13:33 Ответить
Да, народ у нас не понимает, что без критической инфраструктуры ляжет тыл, а ляжет тыл - посыпется фронт моментально... Не обращайте внимания. Мне тоже самое в чате района рассказывают - иди на фронт. Говорю - во-первых я там уже был, во-вторых руководство решило, что я сейчас нужен тут
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15.07.2023 13:56 Ответить
Я вас шокирую, но даже военные ходят в отпуск. И вообще-то "стану війни" у нас нету, если на то пошло. А то по вашему из страны нужно сделать одну большую казарму. Более чем уверен, на АТО/ООС до 24-го февраля вам и таким как вы было глубоко насрать
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15.07.2023 14:09 Ответить
Примерно та же ситуация, но в отпуска народ ходит на пару недель - людям всё равно надо отдыхать, а праздничных дней нету, да
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15.07.2023 13:57 Ответить
Просто не вижу смысла идти в отпуск, если некуда поехать. Уж так то лучше на работу ходить. Ну на крайняк, если по домашним делам что-то порешать нужно.
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15.07.2023 14:00 Ответить
Дивлячись, що для вас відпустка. На Закарпаття і Світязь їдуть. Кому і це за щастя, а кому фу.
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16.07.2023 12:23 Ответить
їпать переживатель!
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15.07.2023 13:21 Ответить
Сам то в какой бригаде служишь?
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15.07.2023 13:41 Ответить
нема вже крейды... і стрыбая нема... Ти чого збуджений то такий? Випий валеріани може попусте. Дуже приємно, шо слідкуєш за мною. В реалі так ніхто не переймається моєю персоною
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15.07.2023 13:50 Ответить
ти хвора істота, ось ти хто. Якщо, звичайно, твої пости дійсно щирі лаєшся руським матом, як сапожнік, тобі то, тварино, самому то не соромно? щЫрий ти українець? а?))))
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15.07.2023 14:12 Ответить
Не перетворюй цю гілку в срач. Бо її видалять. І ти, курво, спєцом працюєш на це
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15.07.2023 14:17 Ответить
Ну и дурак..Надо за себя думать..
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16.07.2023 16:04 Ответить
Там буде нова фіча отримання ПМЖ для родини постійно проживаючих у Канаді, в процесі
Це для воїнів після війни, щоб об'єднається з родиною.
Бо раптом не захочуть мешкати в країні ЗеКов, мародерів, крадіїв та зрадників
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15.07.2023 12:29 Ответить
В Канаде не все так гладко, мой племянник уехал. Расстояния между городами очень большие, просто так как в Украине не покатаешься, особых развлечений в средних и малых городах нет, дом и работа, в разных штатах разные правила, например, если в одном штате ты можешь с небольшим опытом вождения свободно ездить, получив канадские права, то в Торонто например при таких параметрах ты сам не можешь водить, только с наставником.
Много индусов в Канаде, которые говорят по английски немного по другому.
Так же есть бомжи, валяющиеся на улицах, криминальные кварталы, где тебя тупо могут убить.
Ну и закон там соблюдают, много штрафов. Если будешь ездить без страховки на машину, штраф 50 тыс канадских долларов, ещё могут и посадить за это.
Налоги большие.
Так что не каждый украинец сможет жить в Канаде, особенно если нет хорошего образования.
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15.07.2023 13:10 Ответить
Все. В Канаду ни ногой
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15.07.2023 13:58 Ответить
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15.07.2023 14:10 Ответить
По суті теми є шо сказать?
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15.07.2023 14:18 Ответить
Коли в реалі ображають батьків я зазвичай б`ю по мардасам. Але ж так як ти диванний воїн, то я тобі зробити нічого не зможу. Але і опускатись до твого рівня не буду
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15.07.2023 14:15 Ответить
Знаєш, я ніколи не робив стук-стук на раду форумчан, і ради такого лайна як ти я теж це робити не буду. Бо ти лишень бруд на моїх чоботях, ти просто крапля полюції після дрочки школяра на ботінку завуча, ти просто ніхто. Ти просто шматы шматок.
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15.07.2023 14:22 Ответить
ботінку?кацапчику -їди під три чорти! ти як був тупий кацап - так ним і залишився!для початку вивчи українську мову- бо без гугл перекладача ніхто не повірить що ти українець!
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15.07.2023 14:29 Ответить
ти тупа людина. Ти б спочатку вивчив алгоритм перекладу з гугл-транслейта. Де ти бачив кацапа який переклає окремо кожне слово. ідіотіна ти тупорила. я пишу експромт від душі. і ліворуч, якшо ти, тупак, не помітиив написано "на чоботях", а праворуч "ботінок" і саме так я натякнув на твою ущербність і саме меншовартість у цьому житті, бо ти звичайний жлоб і чмо
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15.07.2023 14:44 Ответить
дай свій номер телефону сюда поговорим)))
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15.07.2023 14:53 Ответить
я тебе первому написал - ты и давай
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15.07.2023 14:59 Ответить
Открой глаза тупым..В США также..Не идеально..
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16.07.2023 16:06 Ответить
Цифры говорят что Канада может принять больше ,чем Украина даёт (разрешает) уехать.
Типичная формула. Простое делать невыносимо сложным и трудным. При этом говорить о рабстве и тяготах адоптации.
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15.07.2023 16:37 Ответить
 
 