В Канаде истекает срок действия временной миграционной программы для украинцев
Срок действия канадско-украинского разрешения на экстренные поездки истекает в субботу, 15 июля. Это разрешение дает украинцам право на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, финансовую помощь и временное бесплатное поселение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укрінформ.
Программа была объявлена канадским правительством в марте 2022 года. Продолжать ее не стали, так что 15 июля - последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой.
Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, украинцы, имеющие визы, должны приехать в Канаду до 31 марта 2024 года. Помощь будет предоставляться до марта 2025 года.
С момента оглашения программы Канада получила более 1,1 млн заявок от украинцев. Около 800 тыс. из них утвердили. При этом прибыло в Канаду по этой программе менее 167 тыс. человек.
Украинцы, спасающиеся от войны, могут бесплатно прилететь в Канаду и две недели проживать в отеле. Они также могут получить разовую выплату от федерального правительства и ежемесячную финансовую поддержку от правительства провинции, в которой они остановятся. Им доступны бесплатные языковые курсы и занятия по повышению квалификации.
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Вам чо земли жалка? Вы, это, готовтесь, если взорвут ЗАЭС - мы там свой анклав организуем. Язык учить не будем, работать не будет. Будете нам платить - бо вы должны, после слов шо не хотите, что бы США передали нам кассетные боеприпасы
Кордони закриті і хєр відкриють. А ти ще пару лєт будеш активно сосать у свого зєльки і його каМанди.
Є інформація від надійних джерел, що кордони не відкриють і після перемоги. Мобілізація триватиме і по закінченні бойових дій, бо на утримання деокупованих територій потрібні будуть нові військові. Отже, послужать у армії всі. Не сци. Свої $600+ все одно отримаєш, з голоду не помреш.
Холуём у Ахметова-патриотично.
Це для воїнів після війни, щоб об'єднається з родиною.
Бо раптом не захочуть мешкати в країні ЗеКов, мародерів, крадіїв та зрадників
Много индусов в Канаде, которые говорят по английски немного по другому.
Так же есть бомжи, валяющиеся на улицах, криминальные кварталы, где тебя тупо могут убить.
Ну и закон там соблюдают, много штрафов. Если будешь ездить без страховки на машину, штраф 50 тыс канадских долларов, ещё могут и посадить за это.
Налоги большие.
Так что не каждый украинец сможет жить в Канаде, особенно если нет хорошего образования.
Типичная формула. Простое делать невыносимо сложным и трудным. При этом говорить о рабстве и тяготах адоптации.