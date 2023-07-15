В Канаде истекает срок действия временной миграционной программы для украинцев

Срок действия канадско-украинского разрешения на экстренные поездки истекает в субботу, 15 июля. Это разрешение дает украинцам право на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, финансовую помощь и временное бесплатное поселение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укрінформ.

Программа была объявлена канадским правительством в марте 2022 года. Продолжать ее не стали, так что 15 июля - последний день приема заявок от украинцев, которые хотят воспользоваться этой миграционной программой.

Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, украинцы, имеющие визы, должны приехать в Канаду до 31 марта 2024 года. Помощь будет предоставляться до марта 2025 года.

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С момента оглашения программы Канада получила более 1,1 млн заявок от украинцев. Около 800 тыс. из них утвердили. При этом прибыло в Канаду по этой программе менее 167 тыс. человек.

Украинцы, спасающиеся от войны, могут бесплатно прилететь в Канаду и две недели проживать в отеле. Они также могут получить разовую выплату от федерального правительства и ежемесячную финансовую поддержку от правительства провинции, в которой они остановятся. Им доступны бесплатные языковые курсы и занятия по повышению квалификации.