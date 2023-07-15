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Бербок о возможности падения режима Путина: "Понятия не имею"

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность падения режима Владимира Путина РФ в ближайшем будущем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Отвечая на вопрос, может ли она представить, что Путина устранят он в ближайшем будущем, Бербок сказала: "Понятия не имею".

"Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в России. Потому что мы имеем дело не со страной, которая является демократией, как мы, к счастью", – отметила глава немецкого МИД.

В то же время, по ее словам, министерство иностранных дел Германии ежедневно делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться прекратить эти жестокие атаки со стороны России".

Читайте также: Война вряд ли закончится до конца года. Режиму Путина в РФ она пока не угрожает, - спецслужбы Швейцарии

Автор: 

прогноз (698) путин владимир (31651) россия (96420) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+12
"Режим путіна" - це 99% населення РФ.
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15.07.2023 14:28 Ответить
+8
Надеюсь до них когда нибудь дойдёт что нет там никакого режима и т.н "русских " за мизерным исключением всё устраивает-они все и есть путин,тот монстр который убегая рассыпается полчищами крыс ,а потом на следующем витке истории собирается снова в одно и ест людей
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15.07.2023 14:31 Ответить
+6
БЫДЛО будет терпеть. БЫДЛО будет воровать друг у друга и грызть себеподобным гарлянки. БЫДЛО будет жить в нищете и жрать гуанище, но БЫДЛО всегда будет восхвалять своего плешивого СЦАРЬка и восхищаться ним.
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15.07.2023 14:39 Ответить
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Так на СРСР подивіться як воно було тоді. Чи на царську Росію. Щось буде в такому ж дусі думаю.
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15.07.2023 14:28 Ответить
Царська росія почала розпадатись через 3,5 роки після вступу в 1СВ
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15.07.2023 14:40 Ответить
"Режим путіна" - це 99% населення РФ.
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15.07.2023 14:28 Ответить
Надеюсь до них когда нибудь дойдёт что нет там никакого режима и т.н "русских " за мизерным исключением всё устраивает-они все и есть путин,тот монстр который убегая рассыпается полчищами крыс ,а потом на следующем витке истории собирается снова в одно и ест людей
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15.07.2023 14:31 Ответить
Есть шанс это исправить, надо только ввести на болотах демократию. Только вот как, когда они возомнили себя некой другой цивилизацией и демократии ни за что не хотят. Или развалить всё на кусочки и пытатся что-то создавать из гoвнa и палок. На Западе этого похоже не понимают. Хоья надеюсь уже начинает понемногу доходить, как жирафам.
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15.07.2023 17:38 Ответить
Віисько не взбунтувалось -- ніяких подвижок .
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15.07.2023 14:37 Ответить
Але надія на це є
https://t.me/Ukraine_365News/57323
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15.07.2023 14:49 Ответить
безграмотний переклад не Уявлення не маю, а Гадки не маю. І до речі я не філолог і навіть не гуманітарій і то знаю на відміну від людей які ввочевидь закінчили ф-т журналістики.
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15.07.2023 14:37 Ответить
Є: не маю уявлення, не маю поняття, не маю гадки. Найдіть приклади. Є багато всяких виразів, дуже багато, і так можна і так, іще он як. Не спрощуйте мову до 2000 слів. Що за звичка щось постійно виправляти, смикати: не так, нема такого виразу, все, дурні
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15.07.2023 15:48 Ответить
Якщо є уява, якщо є уявлення, то чому не можна цього не мати. Дивіться словник, яке там різноманіття, чого ви так примітивно присікуєтесь
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15.07.2023 15:59 Ответить
"Новояз"?
Плюс-плюс-негатив
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15.07.2023 22:52 Ответить
Гугл перекладач не філолог. Текст треба редагувати.
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15.07.2023 15:54 Ответить
БЫДЛО будет терпеть. БЫДЛО будет воровать друг у друга и грызть себеподобным гарлянки. БЫДЛО будет жить в нищете и жрать гуанище, но БЫДЛО всегда будет восхвалять своего плешивого СЦАРЬка и восхищаться ним.
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15.07.2023 14:39 Ответить
Якщо не прийдуть необільшовики. Там є такі, що вважають Путіна недостатньо патріотичним і нездатним побудувати новий СРСР.
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15.07.2023 14:44 Ответить
Раба "скрепа" у Кцапов в ДНК. Там віками без змін.
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15.07.2023 15:26 Ответить
Дивлячись в очі правді нікому з сильних світу цього не цікавий розвал підаросії,але вони за перемогу України і зміну режиму. От і намагаюця зробити так щоб і Україна перемогла і підаросія не розпалась. Але вони не розуміють що той хто стане новим ****** буде гірше нинішнього, бо цього вимагає кровожерливе російське суспільство
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15.07.2023 14:52 Ответить
А ви впевнені що оте *уйло справжнє? Може справжнє давно скопитилося, а показують усім різні підробки. Не даремно за ними ''сральники'' носять.
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15.07.2023 15:00 Ответить
А що це міняє?
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15.07.2023 15:16 Ответить
вот арестуют в ЮАР и по ДНК определят
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15.07.2023 15:24 Ответить
она шо не по понятиям ?
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15.07.2023 15:23 Ответить
буде тобi путин ,так як вiдьма скаже
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15.07.2023 15:28 Ответить
Скільки в святу землю впало зерен жита
Стільки разів буде тебе, враже, вбито…
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15.07.2023 15:29 Ответить
вона що не дивиться БЕНЯ-МАРАФОН..??там уже путлер давно вмер від раку
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15.07.2023 16:52 Ответить
Анна Лена хоть не брешит как " экспЁрд" Сметан, который ещё в мае хотел в Таганрог зайти через Луганск.
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15.07.2023 17:05 Ответить
 
 