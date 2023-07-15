Бербок о возможности падения режима Путина: "Понятия не имею"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность падения режима Владимира Путина РФ в ближайшем будущем.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Отвечая на вопрос, может ли она представить, что Путина устранят он в ближайшем будущем, Бербок сказала: "Понятия не имею".
"Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в России. Потому что мы имеем дело не со страной, которая является демократией, как мы, к счастью", – отметила глава немецкого МИД.
В то же время, по ее словам, министерство иностранных дел Германии ежедневно делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться прекратить эти жестокие атаки со стороны России".
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