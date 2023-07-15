Суд арестовал генсекретаря Украинской ассоциации футбола Записоцкого

Суд заключил под стражу на 60 суток без альтернативы залога генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого, подозреваемого в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Слушание по изменению меры пресечения для генсекретаря УАФ состоялось в Шевченковском районном суде Львова в пятницу, 14 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По итогам слушания судья постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком 60 суток – до 13 сентября включительно.

Внесенный за фигуранта осенью прошлого года залог в размере 9,88 млн гривен пойдет в пользу государства.

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Как сообщалось, в ноябре 2022 года правоохранители объявили Записоцкому подозрение в завладении 26,5 млн гривен. Вместе с ним подозреваемым по делу оказался президент УАФ Андрей Павелко. По версии следствия, указанную сумму должностные лица УАФ присвоили при закупке оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок. Часть этих средств подозреваемые впоследствии легализовали.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога - 9,88 млн гривен. Залог был внесен. В частности, за Записоцкого уплатила компания "УАФ Маркетинг".

16 июня 2023 года суд сменил Павелку меру пресечения, арестовав его на 60 суток.