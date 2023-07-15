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Новости
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Суд арестовал генсекретаря Украинской ассоциации футбола Записоцкого

юрій,запісоцький

Суд заключил под стражу на 60 суток без альтернативы залога генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого, подозреваемого в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Слушание по изменению меры пресечения для генсекретаря УАФ состоялось в Шевченковском районном суде Львова в пятницу, 14 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По итогам слушания судья постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком 60 суток – до 13 сентября включительно.

Внесенный за фигуранта осенью прошлого года залог в размере 9,88 млн гривен пойдет в пользу государства.

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Как сообщалось, в ноябре 2022 года правоохранители объявили Записоцкому подозрение в завладении 26,5 млн гривен. Вместе с ним подозреваемым по делу оказался президент УАФ Андрей Павелко. По версии следствия, указанную сумму должностные лица УАФ присвоили при закупке оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок. Часть этих средств подозреваемые впоследствии легализовали.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога - 9,88 млн гривен. Залог был внесен. В частности, за Записоцкого уплатила компания "УАФ Маркетинг".

16 июня 2023 года суд сменил Павелку меру пресечения, арестовав его на 60 суток.

Автор: 

арест (10465) футбол (3589) УАФ (10)


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Топ комментарии
+7
Генеральний секретар... Президент... А хто там фельдмаршал Самім не смішно?
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15.07.2023 16:30 Ответить
+5
добра новина!
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15.07.2023 16:24 Ответить
+5
він не з'явився на засідання суду, чим порушив умови виходу під заставу. Паскуда вийшла по ZOOM, зовсім знахабнів
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15.07.2023 16:58 Ответить
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добра новина!
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15.07.2023 16:24 Ответить
Генеральний секретар... Президент... А хто там фельдмаршал Самім не смішно?
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15.07.2023 16:30 Ответить
Хтось із українських чиновників не краде? Я вважаю, що заради відповідності положенням ЄС про корупцію потрібно легалізувати крадіжки та корупціонерство. До 5 або 10 мільйонів доларів США. Після цього усне попередження.
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15.07.2023 16:35 Ответить
він не український чиновник, він футбольний чиновник. Футбольні структури не залежать від Держави. Але вони розробили хитру схему. За часів минулого президента, голова Федерації футболу Павелко одначасно був Народним депутатом від БПП і Головою бюджетного комітету Верховної Ради. І придумали вони "добру" справу. На грощі від УЄФА купили завод по виробництву штучної трави і, використовуючи владні можливості, розробили ДЕРЖАВНУ програму і напарювали шкільним закладам, за бюджетні кошти, "травичку" в три рази дорожче якіснішої американського виробництва !
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15.07.2023 17:04 Ответить
Українська футбольна асоціація
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15.07.2023 17:09 Ответить
Українська асоціація футболу, це обласні органи іменуються федераціями... Але то суті справ не міняє
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15.07.2023 17:13 Ответить
І в цього заставу забрали. А чому?
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15.07.2023 16:46 Ответить
він не з'явився на засідання суду, чим порушив умови виходу під заставу. Паскуда вийшла по ZOOM, зовсім знахабнів
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15.07.2023 16:58 Ответить
За пісу взяли
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15.07.2023 16:50 Ответить
обезголовили федерацію
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15.07.2023 17:02 Ответить
за что сидишь?
за траву
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15.07.2023 17:08 Ответить
А я повинен платити частку пенсії, щоб подивитись у ютубі гру сборної України. Зелені падло, коли ви нажретеся
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15.07.2023 17:12 Ответить
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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15.07.2023 17:29 Ответить
..а хіба нє "какая разніца" - чи штучна трава чи натуральна, чи натуральна з Колумбії?.. - га, зебіли?
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15.07.2023 17:35 Ответить
Коли я остаточно зрозумів, що в Українському футболі доля матчів вирішується грошима, я перестав вболівати.

Було це років так 20 тому.
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15.07.2023 17:54 Ответить
Таку-то вже наш козак,
Знать, натуру має:
Чого тілько не вкраде -
То так розбиває!

(С. Руданський)
1859 р.
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15.07.2023 18:17 Ответить
Гівно він, а не козак.
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15.07.2023 18:43 Ответить
І віршики у нього - так собі...
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15.07.2023 19:07 Ответить
Під пильним поглядом US на тілі України прориваються фурункули. Все більше і більше. Ну так, самі по собі...
Хочете в НАТО? Беріть скальпель... А нє? То нах!
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15.07.2023 19:16 Ответить
Не з тієї що треба пісочниці,тому і накрили.
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15.07.2023 22:53 Ответить
табличку ділення не вивчив тому й накрили - пояснять відпустять буде далі працювати
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16.07.2023 07:25 Ответить
 
 