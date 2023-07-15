В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели взрывы, - соцсети

Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье сообщают о взрывах на позициях оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Бердянск Сегодня".

"Сообщают о взрывах во временно оккупированном Токмаке. Оккупанты подтверждают поражение их позиций и воют от беспомощности и отсутствия возможности противостоять ударам ВСУ", - говорится в сообщении.

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