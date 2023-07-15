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В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели взрывы, - соцсети

токмак

Во временно оккупированном Токмаке на Запорожье сообщают о взрывах на позициях оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Бердянск Сегодня".

"Сообщают о взрывах во временно оккупированном Токмаке. Оккупанты подтверждают поражение их позиций и воют от беспомощности и отсутствия возможности противостоять ударам ВСУ", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ВСУ нанесли удар по оккупантам в Бердянске и Токмаке, предположительно ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков. ФОТО

Автор: 

взрыв (6820) Токмак (65)


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Це добре. Зміна тактики контрнаступу вже дає свої плоди.
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15.07.2023 19:31 Ответить
Влаштували про3.14здон(прочуханку).
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15.07.2023 19:34 Ответить
Кацапи , здохнете ВСІ на украінській землі,
тому валіть в свій мухосранськ до своіх клуш 😠
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15.07.2023 19:37 Ответить
Кацапів на фарш!
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15.07.2023 20:26 Ответить
Тікай, кацапе, тікай з української землі!
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15.07.2023 21:15 Ответить
Смерть кацапурам!
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15.07.2023 21:56 Ответить
 
 