В течение 15 июля россияне дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российские оккупационные войска за субботу 15 июля дважды обстреливали город Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии,
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.
Он отметил: "Дважды за день враг бил по Никополю.
Выпустил полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет.
Последствия атак уточняют спасатели, обследуя пораженную территорию.
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