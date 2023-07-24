998 детей считаются пропавшими без вести в Украине. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабной войны в Украине считаются пропавшими без вести почти 1000 детей.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным childrenofwar.gov.ua, по состоянию на 24.07.2023 пропавшими без вести – 998 детей, разысканными – 15 233 ребенка", - отмечается в сообщении.

Также в Нацполиции отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину следователи Национальной полиции начали 87 308 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими ВС РФ и их пособниками.

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