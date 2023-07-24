998 детей считаются пропавшими без вести в Украине. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабной войны в Украине считаются пропавшими без вести почти 1000 детей.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По данным childrenofwar.gov.ua, по состоянию на 24.07.2023 пропавшими без вести – 998 детей, разысканными – 15 233 ребенка", - отмечается в сообщении.
Также в Нацполиции отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину следователи Национальной полиции начали 87 308 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими ВС РФ и их пособниками.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Беда,просто беда
Як завжди, за таким дивним зникненням ДІТЕЙ, завжди, знаходяться ЗАПОПАДЛИВІ заробітчани, які на цій ТРАГЕДІЇ ДІТЕЙ, роблять гроші !!
А відповідних змін до законодавства, як не було, так і немає!! Не на часі!
Слава Україні!! Кари, московітам *****, страшної кари!!