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Власти РФ не способны изолировать население от войны, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,держдума

Последние события в РФ, в частности атака дронов на Москву и ускоренный призыв в армию, бунт Пригожина свидетельствует, что Кремль больше не может защитить население от войны с Украиной.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Российские власти сейчас уделяют первоочередное внимание внесению изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию. Напомним, в середине июля 2023 года Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив нижний предел в 18 лет. Также 24 июля российский диктатор Путин подписал законопроект, который постепенно повышает верхний возраст для тех, кто подлежит призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

По данным британской разведки, это может обеспечить быстрое увеличение количества военных, доступных для боевых действий в Украине.

"Увеличение шансов быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж "Вагнера" в совокупности подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны", - отмечают в Минобороны Британии.

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Это да. Очень точное замечание. Мало того, она это население мобилизует на войну, а там от войны изолировать мобиков довольно сложно. Особенно, если ставишь позади них каких-нибудь кадыровцев, для моральной устойчивости.
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31.07.2023 10:01 Ответить
Цікаво, а загороджувальні загони з кулеметами? Як у другу світову?
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31.07.2023 10:39 Ответить
З кулеметами.
І кадирівці з ножами для відрізання голів у тимчасово живих мобіків.
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31.07.2023 11:14 Ответить
Да, можно сказать и так - все попытки кремлевской власти представить войну как нечто далекое и к самой россии отношения не имеющее, провалились. Война уже прочно зашла в саму россию, вплоть до москвы и кремля.
Но все равно войну они не признают, пускай уже и горят и взрываются многоэтажки в Москва-Сити. Причина понятна: осень 2023 - выдвижение Наимудрейшего кандидатом в президенты, весна 2024, сами выборы, где Наимудрейший должен получить рекордные 80% голосов. А какие выборы во время войны.
Поэтому, как и прежде - не война, а СВО и не у "нас", а у "них".
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31.07.2023 10:19 Ответить
А нафіга владі кацапії ізолювати їх від війни? навпаки, "вставай страна огромная", "хахли охрєнєлі" і "покажем піндосам кузькіну мать".
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31.07.2023 10:19 Ответить
Валерия Новодворская: Проблема в народе, а не в Путине. Путин - это зеркало, в котором отражается народная душа.
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31.07.2023 10:50 Ответить
 
 