Власти РФ не способны изолировать население от войны, - разведка Великобритании

Последние события в РФ, в частности атака дронов на Москву и ускоренный призыв в армию, бунт Пригожина свидетельствует, что Кремль больше не может защитить население от войны с Украиной.

Об этом говорится в отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Российские власти сейчас уделяют первоочередное внимание внесению изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию. Напомним, в середине июля 2023 года Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив нижний предел в 18 лет. Также 24 июля российский диктатор Путин подписал законопроект, который постепенно повышает верхний возраст для тех, кто подлежит призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

По данным британской разведки, это может обеспечить быстрое увеличение количества военных, доступных для боевых действий в Украине.

"Увеличение шансов быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж "Вагнера" в совокупности подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны", - отмечают в Минобороны Британии.

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