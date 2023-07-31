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Россияне ударили ракетой С-300 по поселку Шевченкове Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Около 10:00 31 июля российские захватчики обстреляли поселок Шевченкове Купянского района Харьковщины.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Поврежден частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских ударов по Купянщине. ФОТО
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Чекаємо на відповідний, Український ракетний УДАР по московітам, отим озброєнням, на яке Резніков виплатив >32 млрд грн з весни 2022 року, «потужним КОМПАНІЯМ З ВИРОБНИЦТВА ОВТ»!!
Мабуть, уже вантажать оте ОВТ, ДЕСЬ…
Хоть би про Резнікова не забули, коли фотки робитимуть біля нього!! Генпрокурор та ДБР з СБУ, памятають про Воєнний стан та мародерів!
Слава Україні!!
Кари, московітам ***** та їх прихвостням, страшної кари!!
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31.07.2023 11:43 Ответить
 
 