Россияне ударили ракетой С-300 по поселку Шевченкове Харьковской области

Около 10:00 31 июля российские захватчики обстреляли поселок Шевченкове Купянского района Харьковщины.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Поврежден частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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