Россияне ударили ракетой С-300 по поселку Шевченкове Харьковской области
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Около 10:00 31 июля российские захватчики обстреляли поселок Шевченкове Купянского района Харьковщины.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Поврежден частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
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Мабуть, уже вантажать оте ОВТ, ДЕСЬ…
Хоть би про Резнікова не забули, коли фотки робитимуть біля нього!! Генпрокурор та ДБР з СБУ, памятають про Воєнний стан та мародерів!
Слава Україні!!
Кари, московітам ***** та їх прихвостням, страшної кари!!