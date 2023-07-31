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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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оккупация (9498) разведка (3998) мобилизация (1604) Андрей Черняк (4)

На захваченных территориях оккупанты незаконно мобилизовали до 60 000 мужчин, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские захватчики ловят мужчин на улицах, принудительно уносят их с предприятий. Таким образом, на оккупированных территориях незаконно мобилизовали от 55 000 до 60 000 мужчин.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, передает Цензор.НЕТ.

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те бесчисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей - просто переодевали и отправляли на фронт", - объяснил Черняк.

По его словам, принудительно мобилизованным обещали службу на второй и третьей линии, а на самом деле они попадали на передовую.

РФ также сгоняет в армию и студентов с оккупированных территорий Украины, отметил Черняк.

Читайте: В России достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать войну в том же темпе еще долгое время, – глава разведки Эстонии Гросберг

"Человек утром пошел на занятия - и через два дня он уже воюет. Собственно, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют", - пояснил представитель ГУР.

Единственной реальной возможностью выжить для принудительно мобилизованных есть "сразу, при первой же возможности, сдаться в плен", подытожил Черняк.
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Топ комментарии
+21
ждуни хатєлі пєрєждать
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31.07.2023 11:56
+21
молодцы , что сказать , а у нас в кабаках гульба , дрифты по ночам , волютчики торгуют без проблем, ********* быкует на дорогах, базары забиты разной нечестью , ресурсов хватает , но они все оказывается калеки , глухие и немые , особенно детки судей и прокуроров , слуг народа и остальной ******** из верховеной рады.
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31.07.2023 12:01
+19
Мобілізували примусово - чини опір, ломай, знищуй техніку.
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31.07.2023 11:57
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Правила форума Совет форумчан
про що ти ? порівнюєш дві купи гною з Українською Армією ? регулярна армія під Гостомелем в чернігівських лісах і сумських лісосмугах .
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31.07.2023 12:14 Ответить
Дебіл вони вважаються як втрати Росії.
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01.08.2023 08:57 Ответить
для дебіла пояснюю вони всі мали паспорт з куркою . то чиї це втрати довбойоб ?
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01.08.2023 10:20 Ответить
ох і дебіл, тепер зрозуміло чому блазень на троні.
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02.08.2023 13:43 Ответить
????? І яким це чином примусово мобілізовані у рашистську армію на окупованих територіях повинні рахуватися як "втрати ЗСУ", що це за дивна "математика"?! Тоді давай вже й бурят, чеченців, калмиків, татар, названих "руССкімі" етнічних українців, сербів, сирійців, таджиків, киргизів....... тез не рахувати як втрати роССійських нацистів. Ти "матвеіч" звідки ТАКУ антилогіку позичів, чи не в боброєдки???!!!
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31.07.2023 12:18 Ответить
- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... ©
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31.07.2023 12:31 Ответить
Золотой телёнок (Ильф и Петров)/Глава XVIII На суше и на море: На любом пляже мира можно встретить одного такого человека. Кто о. н такой, почему пришел сюда, почему лежит в полном обмундировании - ничего не известно. Но такие люди есть, по одному на каждый пляж. Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, - кто знает…
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31.07.2023 12:52 Ответить
Дебіл вони вважаються як втрати Росії.
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01.08.2023 08:56 Ответить
Навіть якщо ти свою тупу методичку запхаєш собі у дупу, а потім пожуєш, від цього втрати москалів меншими не стануть.
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31.07.2023 12:33 Ответить
так-так у зе-гною вже в серпні в Криму будуть, вівця дебільна.
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01.08.2023 08:54 Ответить
Пий зеленку, імбециле упоротий - в тебе вавки в голові. ))
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01.08.2023 12:31 Ответить
ох і дебіл, тепер зрозуміло чому блазень на троні.
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02.08.2023 13:44 Ответить
Ні, дебіле, ти дебіл не тому що блазень на троні, а тому що ти народився дебілом. ))
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02.08.2023 19:40 Ответить
ждуни хатєлі пєрєждать
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31.07.2023 11:56 Ответить
надо ждунам говорити з перших днів не підеш дім захищати кацапи прийдуть направлять на м'ясо
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31.07.2023 12:12 Ответить
Впевнений що їм так і казали, але прошу згадати з якою швидкістю були захоплені ці території навесні 2022-го та відповісти на питання як і де розмістили би УСІХ мешканців тих територій коли й наявним місця в Україні не вистачає та більшість переїхали закордон!!!
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31.07.2023 12:21 Ответить
Ці території найбільше голосували проти Порошенка "атопутіннападьёть"
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31.07.2023 13:00 Ответить
Мова про Донеччину і Луганщину. Хоч читайте
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31.07.2023 13:42 Ответить
нуда .. " пускай биндеры воюют "..
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31.07.2023 12:34 Ответить
Мобілізували примусово - чини опір, ломай, знищуй техніку.
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31.07.2023 11:57 Ответить
50 000 це уже армія хоч і розкидані по окупації.
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31.07.2023 12:01 Ответить
ти, вже, як верещук за паспорти рф...не беріть...
а людям загрози, у них свої життя
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31.07.2023 14:08 Ответить
путя може розказувати шо украінці воюють проти украінців
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31.07.2023 11:57 Ответить
І буде правий.
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31.07.2023 12:55 Ответить
мали б створювати альтернативну україну, з наприклад януковичем президентом, громадянством тієї україни...
і тоді, українці з українцями, да
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31.07.2023 14:11 Ответить
Яку владу вибрали- така і мобілізація
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31.07.2023 12:04 Ответить
Це ви не за адресою. Переважна більшість цього 73%-го лайна сидить на УП. Тут їм наср****но. Але деякі бойові п***си влаштовують сюди вилазкжаючи, що роблять «святу справу» - бо вони двополярні. Або ти «нормальна зелена людина», або «порохобот». Те, що людина може мати геть інший світогляд, залишаючись вільною від цього політично-полярного лайна - те їм зовсім не спадає на думку. Дов****би так і не можуть збагнути, шо вони дов****би, бо вони дов****би.
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31.07.2023 13:10 Ответить
..в нас нормальна мобілізація - ми захищаємо свої родини свою землю..
а ті сцикуни-інстасамці-ютюбєри, які істерять, як базарні бабИ, коли до них прийшла черга, то для чоловіка - сором і ганьба, хоча для них - це хайп та популярність серед такого ж гівна соочерствєнніков-какаразніц
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31.07.2023 12:11 Ответить
молодцы , что сказать , а у нас в кабаках гульба , дрифты по ночам , волютчики торгуют без проблем, ********* быкует на дорогах, базары забиты разной нечестью , ресурсов хватает , но они все оказывается калеки , глухие и немые , особенно детки судей и прокуроров , слуг народа и остальной ******** из верховеной рады.
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31.07.2023 12:01 Ответить
кого дітей депутатів ,прокурорів ? може мажорів ?
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31.07.2023 12:15 Ответить
"СєГОша", багато чую це від таких як ти, але жодного разу на власні очі не бачив, тому переконаний що все це байки які або фейки, або розповіді тих хто боїться носа з хати казати і їми виправдовують свій страх перед призовом. Як то кажуть - У страха очі великі!!! Чому якщо це так насправді за усі дні війни я ЖОДНОГО РАЗУ не бачив подібного, хоча за ймовірністю хоч раз винен був би стати свідком подібного???!!! Я самостійно прийшов до військомату у березні 2022-го, отримав повістку з відкритою датою з очікуванням виклику, але досі цього виклику не відбулося!!!
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31.07.2023 12:29 Ответить
Якщо ти чогось не бачив своїми очима це не означає що цього не існує.
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31.07.2023 12:47 Ответить
Якщо ти, твої знайомі, родичи що живуть в Україні цього не бачили, то або цього НЕ ІСНУЄ, або це має настільки випадковий характер що це важко побачити, а от при розповідях про це тільки й чутно про "будь де", "про всяк час" і тому подібне. ТО ЯК МОЖЛИВО НЕ ПОБАЧИТИ ТЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ "УСЮДИ" ТА "ЗАВЖДИ"???!!! Тож не треба ПООДИНОКІ випадки видавати за "норму"!!!
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31.07.2023 12:58 Ответить
Справа в тому що мобілізація в нас є примусовою з першого дня війни. І насправді в цьому немає нічого поганого. Погано тільки те що вона не зарегульована законами.
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31.07.2023 13:04 Ответить
Мої знайомі і родичі ніколи не бачили вживу Зеленського, значить його не існує.
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31.07.2023 14:00 Ответить
Витасік, не кривляйся, ти вже не в зоопарку. Так, тим, що прийшли ще навесні минулого року трохи повезло. Їх чомусь не мобілізують. Кажуть, що воєнком не може вас мобілізувати, без повторного ВЛК. їм простіше нових з вулиці мобілізувати за 20 хвилин.
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31.07.2023 13:58 Ответить
З мажорами не знайомий особисто, це інша реальність)
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31.07.2023 14:06 Ответить
******* на эту тему слышал много , смотрел видео ( на сколько они правдоподобны не знаю ) , но своими глазами не видел , и знакомые этого не видели , и друзья тоже не видели , а создать постановочные видео с целью дескридитации мобилизации и всу могли приказать ***** засевшие в министерстве обороны или в верховной раде , стиль и поведение на таких кадрах типично парашное , та и постанова тоже в их стиле.
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31.07.2023 12:17 Ответить
Ну сходите в военкомат - много нового для себя откроете
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31.07.2023 12:58 Ответить
Був, сходив, і зараз люди там бувають у тому числі з тих з кім я працюю, І НІЧОГО ТАКОГО НЕ БАЧИЛИ! То може прийшов час й ТОБІ пересвідчитись як там воно???!!!
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31.07.2023 12:59 Ответить
Я под юбкой сижу. Меня мама не отпускает..
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31.07.2023 13:11 Ответить
Ты на зеленое ОП работаешь?)
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31.07.2023 13:55 Ответить
Никогда про такое не слышал даже, не то что не видел.
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31.07.2023 12:44 Ответить
Вони виросли при ДиНиРи і Ли Ни Ри. Ходили строєм з портретами путлєра, мозгового, гіві і мотороли! Співали в строю. Їх готували до війни проти України! Це коли в полон потрапляють- то невинні овєчкі...
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31.07.2023 12:03 Ответить
Там вже давно і НЕ 50 000 мобілізовано, а значно більше, думаю що мова йде про території захоплені після 24.02.2022.
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31.07.2023 12:31 Ответить
Це зрозуміло. Рядових мобілізованих з лугандону вже, мабуть, і не залишилось.
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31.07.2023 12:34 Ответить
Останні ленере згоріли у Харківському контрнаступі. Їх там багато було
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31.07.2023 12:41 Ответить
Ні, на територіях захоплених після 24го, такого не відбувається
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31.07.2023 13:46 Ответить
зато натепер лугандонскіє какаразніци не "кормят всю Украину", а самі стають жратвою українських хробаків
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31.07.2023 12:04 Ответить
НЕ ТАК!!! І досить розповсюджувати те, чого чомусь ніхто не бачить т.я. подібні випадки є поодинокими, а зовсім не масові, а говорять про це ніби тільки так і є, навіть не розуміючи що розповсюджують рашистські плітки та фейки підіграючи роССійсько-нацистській пропаганді!!!
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31.07.2023 12:41 Ответить
Навіть 2поодиноких" таких випадків не повинно бути. Хоча вони не поодинокі. Ви в якому місті живете?
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31.07.2023 14:08 Ответить
Нужно воевать с мразьляндией их же методами - Захватить ростовскую область и мобилизировать их население для войны с Помойкой. Ставить заград отряды и вперед на позиции орков.
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31.07.2023 12:11 Ответить
Воно нам треба?! Свого лайна мало давай позичемо?!
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31.07.2023 12:38 Ответить
Треба. Чтобы при следующей агрессии против кремлевской орды воевали не твои дети, а дети с Ростова, Воронежа, Белгорода.
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31.07.2023 12:56 Ответить
Уважаемый, я понимаю, эмоции. Но если мы захватим чужие территории - мы автоматически превратимся в оккупанта с санкциями и всеми прочими прелестями. Нам бы своё отвоевать и страну сохранить и зиму пережить. А всем желающим что-то там позахватывать - я всегда говорю: создавайте ЧВК и захватывайте. Сами
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31.07.2023 13:01 Ответить
Во первых - Украина в этом может и не принимать участия. Есть РДК и Легион Свобода России где воюют граждане российской федерации. Вот именно они это могут осуществить. Во вторых - с агрессором в ООН уже давно определились, Украина защищается и в качестве защитных мер имеет право и должна заходить на территорию агрессора.
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31.07.2023 13:22 Ответить
Ну не знаю як в Херсонській і Запорізькій областях, а бамбаси точно не по примусу пішли туди.
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31.07.2023 12:13 Ответить
Якби захотіли вижити, то просто вибрали момент і здалися. А раз пішли до орків і воюють, то не примус.
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31.07.2023 12:22 Ответить
Щоб здатися у полон треба на фронт попасти, інакше де здаватися?!
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31.07.2023 12:32 Ответить
Працювати треба з ними. Якщо серед мобілізованих росіян ще можна нарватися на поцреота, який один зі ста не продасть родину, то для донецьких хлопців тим більше росія ніколи не була и не стане нею и їх спокійно можна купляти. За гроші вони зроблять все. Майбутні коригувальники хаймарсів в тилу ворога, все залежить лише від працелюбності наших спецслюжб. А гроші на підкуп американці не пошкодують
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31.07.2023 12:22 Ответить
То Ви не знаєте данєцкіх.
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31.07.2023 12:32 Ответить
Чому ж "не знаємо"?! Як і усюди по Україні є серед них як колаборанти, так і патріоти України, а більшість, знову ж як і будь де, це ті хто хочуть пересидіти та бути разом із переможцями незалежно від того хто то буде!!!
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31.07.2023 12:35 Ответить
Знаю і з Донецьку і особливо харцизських та маріупольських хлопців, які зараз перебувають в окупації і спілкуючись з ними цікавлюся ставленням до окупації, а багато хто встигнув ще з'їздити на заробітки до росії. Так от уся молодь навіть у росії призирає пришелепкуватого діда і майже жоден місцевий хлопець тим паче не має бажання воювати на боці ворога. Ховаються від мобілізації як тільки можуть, а хтось платить хабарі. А за тих, кого піймали на прохідній заводу я дізнався, що вони майже всі загинули під час першого ж бою і їх товарищі, з якими я спілкувався інтернетом, готові на все, щоб уникнути їхньої долі.
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31.07.2023 12:50 Ответить
Коли Турчинов призначив Бєню губером Днепр обл. навесні 2014го, в Дніпрі понаставили бігбордів, де Бєня обіцяв кожному за зброю від гвинтівки до танку долари по тарифу. Окремо давав за голову іхтамнєта по десять штук баксів. Навіть, якщо цей іхтамнет буде у двох валізах. Ще до виборів був епізод. Через кордон з Рашою в Ізваріно проривається в Рашу мінівен забитий до зубів озброєними іхтамнєтами. Погранці російські зробили з нього решето. Тобто кожна дамбаса після цих бігбордів почала дивитись на іхтамнетів, як на утриману, якісну іномарку.

Пройшли вибори, бігборди зняли, Стрєлков заїхав у Слов"янськ і почалось...
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31.07.2023 13:34 Ответить
чому про це не розказують іншим "ждунам" що прийде кацап і від фронту не втечеш
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31.07.2023 12:30 Ответить
Іншим це яким?! У нас є значні провали на фронті і ті хто може дочекатись окупації рашимстами там де її ще не було???!!!
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31.07.2023 12:37 Ответить
Очень удобненько говорун из ГУР МО замял для ясности что он называет "оккупированными территориями". Если речь о т.н. Л/ДНР - то это одна история, а если речь о территориях оккупированных после 24.02.22, то это совершенно другая история.
И после таких выссеров т.н. "спикеров", они еще удивляются почему у простых украинцев полная каша в голове ...
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31.07.2023 12:36 Ответить
а почему же ведомство Данилюка их не эвакуировало? чем вообще занимается СНБО кроме раздач интервью и разпродажи бомбоубежищ?
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31.07.2023 12:44 Ответить
А набіса це йому? Непогано живе Данилов (не Данилюк!), нікого не чипляє.
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31.07.2023 13:06 Ответить
С ордло чмобов полно и в плен их брали, тут все понятно. Но не видел ни одного видео, где бы наши взяли в плен или подтвердили другим способом, что за рашку воюют наши с Херсонской или Запорожской областей.
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31.07.2023 12:57 Ответить
А чого він не розповів, як в нас проходить мобілізація? Чи не так само?
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31.07.2023 12:58 Ответить
Прихистив у себе в Дніпрі хлопця з Бахмуту. Вата-ватою. За Янека жисть була, каже. Україна уінуатая. В чому? У фсьому. Але те, що втік сюди, а не в Рашку, це добре. Працьовитий хлопець. Хоч і калічка. Кажу, що ти живий тільки тому, що тут, а не на окупованій теріторії. Бо вже б дали держак від лопати і послали б виявляти вогневі позиції українців. Але насправді людину з вати можна витягнути, а витрусити з нього вату - неможливо, нажаль
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31.07.2023 12:59 Ответить
Подтверждаю, увы... Мы когда стояли в Дебальцево, я часто мотался в Артёмовск/Бахмут в командировки - это был тыловой прифронтовой город. Так я когда выходил в город из части - в магазин там и так далее - всегда брал с собой РГД-5. Хотя бы шугануть, как минимум (табельное оружие сержантам у нас не положено, а с "веслом" АКМ-74 гулять такое себе). Городок сепарский, если честно, пару раз пытались дое...баться местные малолетки
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31.07.2023 13:07 Ответить
Люди яки ненавиділи Українську державність стали гарматним м'ясом для кацапської військової машини.
Приказка «горбатого домовина виправить» в дії!
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31.07.2023 13:05 Ответить
Это посыл для тех кто плачет что воевать за Украину не пойдет,что страна ему ничего не сделала за всю жизнь, что пусть депутаты воюют и прочью херню несут, не хотят идти воевать за Украину сейчас,может прийти такое время что прийдется будет идти воевать за расиюшку,и спрашывать уже никто не будет
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31.07.2023 13:08 Ответить
Серед них багато готові партизанити, отримавши зброю та вибухівку від рашистів, а також можливу інформацію про розташування і переміщення рашистів. Для СБУ та ГУР є багато роботи.
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31.07.2023 14:42 Ответить
 
 