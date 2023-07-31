Россияне распространяют пропаганду через видеоигры Minecraft и Roblox, - NYT

Россия, пытаясь завоевать новую аудиторию, распространяет нарративы пропаганды на игровых платформах Roblox, World of Tanks и Minecraft.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, в принадлежащей Microsoft Minecraft российские игроки воссоздали битву за Соледар, который Россия захватила в январе этого года. Другой пользователь Minecraft записал видео, в котором рассказал, как изобразить русский флаг над городским пейзажем с надписью "Луганск".

Официальный YouTube-канал игры World of Tanks отметил 78-ю годовщину поражения нацистской Германии воссозданием парада танков Советского Союза в Москве в 1945 году.

На популярной игровой платформе Roblox в июне пользователь организовал виртуальное празднование России.

Эти игры и смежные платформы для дискуссий, такие как Discord и Steam, становятся онлайн-платформами для российской агитации, распространяя среди новой, преимущественно молодой аудитории, поток пропаганды, который Кремль использует для оправдания войны в Украине.

"В этом виртуальном мире игроки взяли на вооружение букву Z – символ российских войск, вторгшихся в Украину в прошлом году; поддержали юридически безосновательные российские территориальные претензии в Крыму и других местах; и поддержали усилия президента Владимира Путина, пытающегося очернить украинцев как нацистов и обвинить Запад в конфликте", - пишет издание.

Президент Microsoft Брэд Смит в апреле объявил, что службы безопасности компании обнаружили попытки России "по сути проникнуть в некоторые из игровых сообществ", ссылаясь на примеры Minecraft и дискуссионные группы на платформе Discord. Он добавил, что Microsoft проинформировала правительства об этом.

"Честно говоря, это не то, о чем нам стоит волноваться. Они собираются где-то опубликовать информацию. Вы знаете, это просто хорошее место для них, чтобы распространить информацию", - отметил президент Microsoft.

Руководитель группы анализа угроз Microsoft Клинт Уоттс рассказал исследователям Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, что ЧВК "Вагнер" продвигала "злонамеренные нарративы" на сайтах Discord и Steam, чтобы поддержать пропаганду Кремля.

"Пропаганда в основном стремится сделать Вагнера и российскую армию холодными и угрожающими", – добавил Уоттс исследователям, исследовавшим экстремизм в видеоиграх.

В компании Microsoft отказались реагировать на комментарии своих руководителей или отвечать на вопросы по поводу российских примеров пропаганды. Там отметили лишь то, что контент, нарушающий стандарты онлайн-сообщества для дискуссий о видеоиграх, они просматривают.

Некоторые материалы отражают взгляды простых россиян, другие примеры свидетельствуют об участии правительства. Таким образом, Кремль пытается поддерживать свои политические цели, используя западные социальные сети и потребительские товары, несмотря на дипломатическую и экономическую изоляцию, отмечают в издании.

Так, в июне знаменитости, музыканты и, по крайней мере, один российский чиновник устроили концерт в Minecraft в честь дня России. В июле президент РФ Владимир Путин подчеркнул заинтересованность Кремля игровой индустрией как потенциальным инструментом в продвижении "общечеловеческих ценностей и патриотизма".

OSINT-сообщество Molfar выявило более десятка случаев российской пропаганды в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare и War Thunder. Почти все расхваливали победу Советского Союза над нацистской Германией – тему, которую Россия использует в контексте вторжения в Украину. Некоторые из них имели явную связь с политическими партиями или государственными учреждениями.

После полномасштабного вторжения России в Украину в Microsoft объявили, что приостанавливают продажу новых продуктов и услуг в РФ. Впрочем, россияне продолжают находить способы использовать для пропаганды популярные видеоигры и игровые сайты.