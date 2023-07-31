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Новости Война в Украине
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Россияне распространяют пропаганду через видеоигры Minecraft и Roblox, - NYT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пропаганда,відеоігри

Россия, пытаясь завоевать новую аудиторию, распространяет нарративы пропаганды на игровых платформах Roblox, World of Tanks и Minecraft.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, в принадлежащей Microsoft Minecraft российские игроки воссоздали битву за Соледар, который Россия захватила в январе этого года. Другой пользователь Minecraft записал видео, в котором рассказал, как изобразить русский флаг над городским пейзажем с надписью "Луганск".

Официальный YouTube-канал игры World of Tanks отметил 78-ю годовщину поражения нацистской Германии воссозданием парада танков Советского Союза в Москве в 1945 году.

Россияне распространяют пропаганду через видеоигры Minecraft и Roblox, - NYT 01

Россияне распространяют пропаганду через видеоигры Minecraft и Roblox, - NYT 02

На популярной игровой платформе Roblox в июне пользователь организовал виртуальное празднование России.

Эти игры и смежные платформы для дискуссий, такие как Discord и Steam, становятся онлайн-платформами для российской агитации, распространяя среди новой, преимущественно молодой аудитории, поток пропаганды, который Кремль использует для оправдания войны в Украине.

"В этом виртуальном мире игроки взяли на вооружение букву Z – символ российских войск, вторгшихся в Украину в прошлом году; поддержали юридически безосновательные российские территориальные претензии в Крыму и других местах; и поддержали усилия президента Владимира Путина, пытающегося очернить украинцев как нацистов и обвинить Запад в конфликте", - пишет издание.

Президент Microsoft Брэд Смит в апреле объявил, что службы безопасности компании обнаружили попытки России "по сути проникнуть в некоторые из игровых сообществ", ссылаясь на примеры Minecraft и дискуссионные группы на платформе Discord. Он добавил, что Microsoft проинформировала правительства об этом.

"Честно говоря, это не то, о чем нам стоит волноваться. Они собираются где-то опубликовать информацию. Вы знаете, это просто хорошее место для них, чтобы распространить информацию", - отметил президент Microsoft.

Руководитель группы анализа угроз Microsoft Клинт Уоттс рассказал исследователям Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, что ЧВК "Вагнер" продвигала "злонамеренные нарративы" на сайтах Discord и Steam, чтобы поддержать пропаганду Кремля.

"Пропаганда в основном стремится сделать Вагнера и российскую армию холодными и угрожающими", – добавил Уоттс исследователям, исследовавшим экстремизм в видеоиграх.

В компании Microsoft отказались реагировать на комментарии своих руководителей или отвечать на вопросы по поводу российских примеров пропаганды. Там отметили лишь то, что контент, нарушающий стандарты онлайн-сообщества для дискуссий о видеоиграх, они просматривают.

Некоторые материалы отражают взгляды простых россиян, другие примеры свидетельствуют об участии правительства. Таким образом, Кремль пытается поддерживать свои политические цели, используя западные социальные сети и потребительские товары, несмотря на дипломатическую и экономическую изоляцию, отмечают в издании.

Так, в июне знаменитости, музыканты и, по крайней мере, один российский чиновник устроили концерт в Minecraft в честь дня России. В июле президент РФ Владимир Путин подчеркнул заинтересованность Кремля игровой индустрией как потенциальным инструментом в продвижении "общечеловеческих ценностей и патриотизма".

OSINT-сообщество Molfar выявило более десятка случаев российской пропаганды в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare и War Thunder. Почти все расхваливали победу Советского Союза над нацистской Германией – тему, которую Россия использует в контексте вторжения в Украину. Некоторые из них имели явную связь с политическими партиями или государственными учреждениями.

После полномасштабного вторжения России в Украину в Microsoft объявили, что приостанавливают продажу новых продуктов и услуг в РФ. Впрочем, россияне продолжают находить способы использовать для пропаганды популярные видеоигры и игровые сайты.
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Топ комментарии
+22
Серіали Ткаченка були б гідною відповіддю, аля кляті порохоботи все наламали....
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31.07.2023 12:30
+8
У нас курвамарафон заменяет видеоигры.
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31.07.2023 12:33
+6
Ну міжнародні компанії самі ж не забанили юзерів з кацапськими айпі, вірно? А роблокс це взагалі кацапське лайно в принципі, якщо ваші діти сидять в роблоксі - вітаю, у вас вдома тихенько підростає zомбі.
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31.07.2023 12:34
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Серіали Ткаченка були б гідною відповіддю, аля кляті порохоботи все наламали....
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31.07.2023 12:30 Ответить
"Сваты" рулят
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31.07.2023 12:44 Ответить
У нас курвамарафон заменяет видеоигры.
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31.07.2023 12:33 Ответить
Ну міжнародні компанії самі ж не забанили юзерів з кацапськими айпі, вірно? А роблокс це взагалі кацапське лайно в принципі, якщо ваші діти сидять в роблоксі - вітаю, у вас вдома тихенько підростає zомбі.
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31.07.2023 12:34 Ответить
Мої в роблоксі ганяють кацапів аж гай гуде.
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31.07.2023 12:44 Ответить
Roblox створили 2004 року американці Девід Башуцкі та Ерік Кассел.
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31.07.2023 12:47 Ответить
Це що реклама? Бо звучить так
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31.07.2023 12:37 Ответить
Minecraft в рекламе не нуждается - эта игра популярна. А если кто о ней не знает - значит он не геймер и рекламируй - не рекламируй - моя бабушка всё равно играть не будет

"Minecraft является самой продаваемой игрой в истории: по состоянию на 2021 год было продано более 238 миллионов копий на всех платформах, а количество игроков, запускавших игру хотя бы раз в месяц, составило 172 миллиона."
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31.07.2023 12:43 Ответить
Це по суті платформи для створення ігроками власних "міні-ігор". Реклами зазвичай не потребують, діти самі один одному про них розповідають і запрошують до своїх "міні-ігор" друзів. Це інформація скоріше для батьків, щоб звернули увагу, який саме контент на цих платформах діти споживають.
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31.07.2023 12:48 Ответить
Я не прочитала в анонсі нічого,щоб говорило про увагу батьків, простий передрук даних,як анотація на медикаменти. До речі, є українська ігра,досить популярна,але без кацапів.
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01.08.2023 01:24 Ответить
для дурачка звучит именно так
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31.07.2023 13:18 Ответить
Ті хто на цих "платформах" воюють - на фронт не підуть Та й мало їх!
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31.07.2023 12:46 Ответить
Да в Майнкрафт школота в основном шпилит
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31.07.2023 12:49 Ответить
Так тут не у фронті справа, а у промиванні росіянами мізків деяких українських дітей.
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31.07.2023 12:51 Ответить
Ти багато таких дітей знаєш?
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31.07.2023 13:03 Ответить
Я не є репрезентативною виборкою, друже. Не вистачало щє щоб кожний перший зустрічний з нас вже знав таких дітей.
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31.07.2023 13:09 Ответить
а ти? )) звісно таких багато, інша справа, що в іграх кацапів швидше посилають *****, ніж слухають їхній брєд.
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31.07.2023 13:16 Ответить
Так. Моїй доньці орки намагалися промити мізки. Вона післала їх в дупу. Вони поскаржилися і її заблокували на тиждень. Ось вам і Майкрософт
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31.07.2023 14:42 Ответить
постная куйня,если бы наши примерно такое сделали,тут бы уже,комментов 200 было бы что дебилы-наркоманы,инфа 100ка)
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31.07.2023 12:51 Ответить
тут складне питання. вони міфологізують свою історію і тим самим отримують якісь пафосні, але вигадані або викривлені значення історичних подій. Україна не може собі дозволити таке.
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31.07.2023 13:01 Ответить
умовно кажучи, просувати в роблоксі щось на кшталт "як воно було в Бучі" або реальну реконструкцію мережі концентраційних лагерів навколо Маріуполя та Донецька не вийде - дітям це не цікаво, їм цікава неадекватна героїзація типу людини-павука чи агента007. совєцька ідеологія побєдобєсія або всякі "знищив 50 лєопардів з правої руки і 120 бредлі з лівої руки по-македонськи" десь по рівню адекватністі підходить.
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31.07.2023 13:07 Ответить
Вы бы посмотрели сколько ватных блогеров малолетних с миллионами накрученных подписчиков втирают дичь другим детям в том числе и украинским. Думаете что путинская юн-армия только для показухи? Они уже сейчас ломают украинским детям мировоззрение втирая пропаганду в популярных соцсетях что Помойка хорошая, а все вокруг Помойки плохие.
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31.07.2023 12:53 Ответить
При СССР мне втирали дичь ватные блоггеры Хрюша со Степашкой и Юрий Николаев с "Утренней почтой" и не было никакой альтернативы, потому что там, где мы жили - было два телеканала. Сейчас есть выбор. О том и статья - предупреждение
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31.07.2023 13:17 Ответить
от тільки фортелем Бога і смерть не обдуриш.
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31.07.2023 13:18 Ответить
ну и фашисты в войну что то там втирали... толку то
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31.07.2023 13:19 Ответить
Ви забули про головні майданчики - тік-ток і ютуб шортс, де вже крутяться тисячі роликів вихваляючих РФ, СССр і "самобутній і незламний россійський народ". Ролики зроблені на рос і англійській мові як раз для підлітків, котрі як зомбі гортають цю гидоту не фільтруючи.
Як не крути а малим більше побобається слухати про імперії, наддержави типу СССР а не волелюбний народ що бореться проти них. Самі згадайте себе у дитинстві, вам було якесь діло до держав яких захопила Римська імперія, до їх культури і т.д, ні всім подобалось чути лише про Римську Імперію про Цезаря, про його "відважних легіонерів" і по*й було на те, що вони вирізали захоплені селища.
Ось тому варто з нашої сторони поширювати інформацію на різних мовах, що не яка Россія не імперія, а помилкове утворення, яке підкорювало невеликі племена, зате програвала звичайним країнам (Швеція, Японія, Польща) хотіла дойти до Стамбула і отримала по зубам. В першу світову перемогла завдяки західним союзникам, які технологічно і тактично були на 2 голови вище Россії. В 2 світову теж сама ситуація.
Люди з усього світу повинні знати Россію такою якою вона є насправді а не такою як її малюють росіяни.
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31.07.2023 14:22 Ответить
"...що не яка Россія не імперія, а помилкове утворення"

Росія - імперія, остання у світі імперія, яка почала розпадатися в 1918 р. і через це міняти свої назви. Будь-яку імперію створено через кров і насильство над іншими народами, і через це вона є "помилкове утворення", тобто від цього вона розпадеться, тому що всі захоплені народи одного разу втечуть.
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31.07.2023 14:50 Ответить
Про Китай ви забули.
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31.07.2023 16:22 Ответить
(55) Кум Медведчука нардеп Холодов сховався на Кіпрі - YouTube
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31.07.2023 16:56 Ответить
 
 