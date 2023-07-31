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Присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси является серьезной угрозой, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

вагнер

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие российских наемников "Вагнера" в Беларуси является серьезной угрозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"С первых же сообщений о том, что в Беларуси могут развернуть группу Вагнера, я сразу сказал, что мы не можем отвергать угрозу", – сказал литовский президент.

По его мнению, угроза провокаций со стороны "вагнеровцев" против Литвы, Польши и Латвии является серьезной.

Науседа добавил, что после попытки мятежа "Вагнера" в РФ Литва приняла дополнительные меры.

Он заверил, что ситуация контролируется, а в случае провокаций на помощь пограничникам могут прийти Вооруженные силы Литвы.

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Топ комментарии
+3
Литва має всі засоби, щоб утилізувати всіх "вагнерівців" два-три рази. І зробити це невимушено. Звісно, що доведеться, в разі чого, воювати та мати людські втрати. І литовські жовніри мають бути готовими до цього.
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31.07.2023 13:36
+2
А Буданов казав що "Вагнер все...."! Он який у нас "розумний" голова ГУР!
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31.07.2023 13:12
+2
могут и засцать как показывает война в Украине
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31.07.2023 13:48
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А Буданов казав що "Вагнер все...."! Он який у нас "розумний" голова ГУР!
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31.07.2023 13:12 Ответить
Возбуданов - ГУРка!
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31.07.2023 13:44 Ответить
Це озброєні люди які пройшли вишкіл і реальні бйові дії
Ніколи не потрібно скдати з рахунку
Інколи не в кількості а якості є загроза
Потрібна страховка і дії на випередження
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31.07.2023 13:25 Ответить
Вагнерівці - це армія муравйова 1918 року.
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31.07.2023 13:30 Ответить
Россияне планируют захватить Сувалкский коридор
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31.07.2023 13:35 Ответить
Генерали з Оперативного командування НАТО лише мріють, щоб кацапи влізли до цієї авантури
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31.07.2023 13:39 Ответить
могут и засцать как показывает война в Украине
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31.07.2023 13:48 Ответить
Поляки и литовцы потом переименуют этот "коридор" в Насовальский
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31.07.2023 13:46 Ответить
насуют русни мало не покажется
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31.07.2023 13:47 Ответить
Литва має всі засоби, щоб утилізувати всіх "вагнерівців" два-три рази. І зробити це невимушено. Звісно, що доведеться, в разі чого, воювати та мати людські втрати. І литовські жовніри мають бути готовими до цього.
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31.07.2023 13:36 Ответить
Не сцыте, вы в НАТО, оно вас защитит....может быть...
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31.07.2023 14:01 Ответить
Загроза не вагнер.

Головна загроза криється у можливій недостатності політичної волі.

Готовності безжально фізично знищувати ворогів, які вдерлися в твою батьківщину.

Всю натівську армату непогано було би посилити кількома взводами СОУ. Вони би швидко навчили наших партнерів, як воювати за "натівськими стандартами".

А Україні взамін кілька бригадних комплектів Абрамсів і кляті Атакамси.
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31.07.2023 15:00 Ответить
 
 