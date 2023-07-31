"Россия - враг, а не гость!": в Тбилиси состоится протест против пребывания круизного лайнера из РФ, - СМИ
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Акция протеста против пребывания российского лайнера Astoria Grande в Батуми под лозунгом "Россия – враг, а не гость!" состоится в Тбилиси в 19 часов у здания парламента. Организатор – молодежное движение "Джиути".
Об этом сообщает "Грузия Online", передает Цензор.НЕТ.
Своим протестом "Джиути" хотят выразить солидарность с протестующими, вышедшими на акцию в порт Батуми.
"В семь часов вечера мы соберемся возле парламента, чтобы защитить наше достоинство и нашу родину", – говорится в заявлении.
В рамках круиза, организованного российским музыкальным каналом, судно вошло в Батуми из Трабзона 31 июля в 05:30. Лайнер отправился из Сочи 29 июля.
Напомним, прибытие корабля было встречено акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии - жители Батуми и туристы.
Полиция Батуми задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины.
Пожалуйста, подождите...
Ну вы же всегда были героями
Вас ничто не сломило
Ни советские саперные лопатки
Ни танки русские
Ну что ж вы продались за газ?
За деньги от русских туристов?
Ну это же ганьба...
Таких история и не знала.
Что и не снилось нашим мудрецам
Сталин стеснялся своих еврейских корней
Но при этом женился на еврейке
Сын Сталина Яша внешне был типичным еврейским мальчиком
Сталин почти ненавидел его
Почти все окружение Сталина составляли евреи
Да это и понятно
Евреев так притесняли в России
Чтобы выжить
Им надо было быть на три головы образованнее всех
И они над этим неустанно работали
Кто еще посылает ребенка в обычную школу
В музыкальную
В шахматный кружок
И на живопись
Только еврейские мамы
Это заложено в генах еврейского народа
Неодбходимость выживать
В любые времена
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ЕВРЕИ
Мерзкая отмазка
Но быдлу нравится
Евреев в царской России
Подвергали страшным гонениям
Они не имели права жить во многих городах
Их дети не имели права учиться в университетах
Они потому и становились выкрестами
Отказывались от иудаизма
Чтобы выжить
Никто
Просто водку пить легче
Чем учиться на портного
На дантиста
На инженера
А когда русский все пробухал
Он ищет виновного
И всегда находит
И в этом смысле нацисты и коммунисты ничем не отличались
Просто немцы деньги экономили для войны
И сделали газовые камеры
А коммунисты патронов не жалели
Они просто вывозили евреев в лес и расстреливали
А потом еще сказали - это не мы
Это немцы
Как и украинцы
Но все - таки Христос был евреем
Не украинцем
Коли Україна вижене кацапів то за Грузію вони візьмуться з подвійною енергією - якийсь хоч реванш.
Мне также кажется что у Грузии свой путь.
Даже по карте Европа далеко.
Но геев боятся не стоит.
Один раз не *******. Шутка.
https://youtu.be/sVOduwQfCr8
Перед всеми странами на Европейском континенте стоит тот же выбор.
Государства что будут выпендриваться с нейтралитетом очень сильно пострадают, нужно делать выбор уже сейчас, четкий и понятный.
Відео ''теплого'' прийому свинособак:
https://t.me/Ukraine_365News/58492?single