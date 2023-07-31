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"Россия - враг, а не гость!": в Тбилиси состоится протест против пребывания круизного лайнера из РФ, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

грузія

Акция протеста против пребывания российского лайнера Astoria Grande в Батуми под лозунгом "Россия – враг, а не гость!" состоится в Тбилиси в 19 часов у здания парламента. Организатор – молодежное движение "Джиути".

Об этом сообщает "Грузия Online", передает Цензор.НЕТ.

Своим протестом "Джиути" хотят выразить солидарность с протестующими, вышедшими на акцию в порт Батуми.

"В семь часов вечера мы соберемся возле парламента, чтобы защитить наше достоинство и нашу родину", – говорится в заявлении.

В рамках круиза, организованного российским музыкальным каналом, судно вошло в Батуми из Трабзона 31 июля в 05:30. Лайнер отправился из Сочи 29 июля.

Читайте также: "Русский корабль, иди нах#й!": в грузинском Батуми протестовали из-за прибытия круизного лайнера с российскими туристами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, прибытие корабля было встречено акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии - жители Батуми и туристы.

Полиция Батуми задержала 9 протестующих, среди них – гражданка Украины.
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Топ комментарии
+16
підпаліть те корито, тільки в такому випадку вони більше не захочуть лізти "в гості". словами та гаслами кацапів не здихатися.
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31.07.2023 14:03
+13
Грузины, родненькие!
Ну вы же всегда были героями
Вас ничто не сломило
Ни советские саперные лопатки
Ни танки русские
Ну что ж вы продались за газ?
За деньги от русских туристов?
Ну это же ганьба...
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31.07.2023 14:15
+11
Якщо грузини не виженуть кацапів, то втратять країну.
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31.07.2023 14:25
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підпаліть те корито, тільки в такому випадку вони більше не захочуть лізти "в гості". словами та гаслами кацапів не здихатися.
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31.07.2023 14:03 Ответить
Устроить им фильм Скорость 2
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31.07.2023 14:16 Ответить
Грузины, родненькие!
Ну вы же всегда были героями
Вас ничто не сломило
Ни советские саперные лопатки
Ни танки русские
Ну что ж вы продались за газ?
За деньги от русских туристов?
Ну это же ганьба...
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31.07.2023 14:15 Ответить
Незабывайте. Сталин, палач, вышел с Грузинского народа.
Таких история и не знала.
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31.07.2023 14:17 Ответить
Начнем с того, что Сталин грузинский еврей
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31.07.2023 14:27 Ответить
Незнал
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31.07.2023 14:28 Ответить
Есть многое на свете ,друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам
Сталин стеснялся своих еврейских корней
Но при этом женился на еврейке
Сын Сталина Яша внешне был типичным еврейским мальчиком
Сталин почти ненавидел его
Почти все окружение Сталина составляли евреи
Да это и понятно
Евреев так притесняли в России
Чтобы выжить
Им надо было быть на три головы образованнее всех
И они над этим неустанно работали
Кто еще посылает ребенка в обычную школу
В музыкальную
В шахматный кружок
И на живопись
Только еврейские мамы
Это заложено в генах еврейского народа
Неодбходимость выживать
В любые времена
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31.07.2023 14:37 Ответить
Незнаю. Что не вор, то еврей. Палачи при комунистах, также евреи. Причем самые жестокие. Может это и есть школа выдивания. Нам славянам не понять.
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31.07.2023 14:49 Ответить
Человечество придумало себе отмазку на все времена
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ЕВРЕИ
Мерзкая отмазка
Но быдлу нравится
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31.07.2023 14:57 Ответить
Неперекручивайте. Никто этого не говорит. И мы желаем им Победы за свою родину. Но пусть выдадут всех евреев воров кто ограбил Украину
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31.07.2023 15:04 Ответить
Так у них есть образ мученика Исуса. На него молятся,им прикрываются. Еврей еврею при плохом поступке одного из них всегда призывает не молится а *Бога побойся*.
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31.07.2023 16:38 Ответить
С момента первого класса(1965г) и по сей день,что в ссср,на Украине и в Европе слышу почти одно и тоже,виноваты АМЕРИКАНЦЫ.
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31.07.2023 16:51 Ответить
Але чому він навчався не сінагозі, в в християнській семінарії? Викрест?
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31.07.2023 14:32 Ответить
А синагоги были в то время в Грузии?
Евреев в царской России
Подвергали страшным гонениям
Они не имели права жить во многих городах
Их дети не имели права учиться в университетах
Они потому и становились выкрестами
Отказывались от иудаизма
Чтобы выжить
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31.07.2023 14:41 Ответить
И в те времена,чтобы выжить. основная их трудовая деятельность быть золотарём.Очень большая масса еврейского населения в ссср - это потомство золотарей.
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31.07.2023 14:57 Ответить
А что или кто мешал русскому стать золотарем?
Никто
Просто водку пить легче
Чем учиться на портного
На дантиста
На инженера
А когда русский все пробухал
Он ищет виновного
И всегда находит
И в этом смысле нацисты и коммунисты ничем не отличались
Просто немцы деньги экономили для войны
И сделали газовые камеры
А коммунисты патронов не жалели
Они просто вывозили евреев в лес и расстреливали
А потом еще сказали - это не мы
Это немцы
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31.07.2023 15:03 Ответить
С вашим взглядами на умственную и деловую характеристику людей по национальному признаку ничем не отличается от фашизма,рашизма,типичного генного русского шовинизма,комуняцкой идеологии и самовосхваления евреев.Золотарями они становились от сильного гонения на евреев во времена царей.Им надо было как то выживать. Поэтому евреи лукавые по необходимости.А у фашистов как и комуняк была идеалогия для паробащения других. У фашистов по национальному признаку.а у комуняк по классовому.Но куда страшнее русский шовинизм. Там все поголовно должны становится русскими и рабами своих правителей.Но если человек умеет отличить одно от другого,то самовозвеличивание евреев и их лукавство будет восприниматься с улыбкой и даже с юмором, но явно не таким как в 95 квартале.А вот там исполнители, а также *новые русские* и многие у власти на Украине потомки золотарей.
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31.07.2023 15:48 Ответить
Какое у вас глубокое знание ЗОЛОТАРЕЙ
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31.07.2023 16:56 Ответить
Это не знание ,это факт. Вам хотел попытаться тактично возразить,что национальные характеристики при сопротивлению злу не причём. Сколько руководителей различных государств ради *бабла* продавались и продаются сейчас. С 1991г после получения независимости наши украинские правители ставили себя в экономическую зависимость от рф.А там были представители всех национальностей. И при этом только убрав идеологическую составляющую а совковую модель правления сохраняли вплоть до 2005г.Но всегда переход на цивилизованные демократические и особенно на рыночную экономику в обществе происходит рост национального самосознания.И народ никогда не смерится к возврату прошлого.Отсюда наши майданы,которые выявили внутренних врагов и которых за три копейки могут продать* мать родную*.Это и привело к беспределу рашизма(войне).Но рашизм также как и фашизм.всегда обречены на проигрыш.Эти явления могут существовать только в закрытом обществе. А вот с русским шовинизм сложнее.На хамство,невежество,свинство,с хвалебностью самих себя зкономических и законных рычагов нет.К ним всегда будут относится с брезгливостью как-будто от них воняет гавном.
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31.07.2023 17:50 Ответить
Я согласна с вами
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31.07.2023 18:05 Ответить
Не було, мабудь. У нас он свій є єврейський хлопчик в Україні..
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31.07.2023 14:42 Ответить
Евреи не идеальны
Как и украинцы
Но все - таки Христос был евреем
Не украинцем
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31.07.2023 14:48 Ответить
Вопрос интересен.Ведь он родился от духа святого. Все кто был на тайной вечери и в первую очередь Иуда, так вот это и есть настоящие евреи.Он для них был пришлым и с революционными идеями за что его и предели.а потом они стали прикрываться его образом мученика. У евреев главный Бог.
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31.07.2023 15:11 Ответить
Евреї ДУЖЕ різні, як і будь які люди інших національностей, повірте.Мешкаю недалео від сенгоги та еврейської середньої школи, відповідно серед сісідів БАГАТО евреїв.
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31.07.2023 15:13 Ответить
Цаді чем клезе!
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31.07.2023 14:17 Ответить
Якщо грузини не виженуть кацапів, то втратять країну.
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31.07.2023 14:25 Ответить
Они уже ее втратили. Просрать евроинтеграцию. Впустить тысячи русских. Им не поднятся. Может ошибаюсь.
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31.07.2023 14:30 Ответить
Ну да. Вон и Саакашвили, решил зачать от украинской женщины. А он явно не дурак. Крест он поставил на Грузии
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31.07.2023 14:52 Ответить
Все ще можливо, але часу обмаль.
Коли Україна вижене кацапів то за Грузію вони візьмуться з подвійною енергією - якийсь хоч реванш.
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31.07.2023 15:28 Ответить
Вот здоровый взгляд на вещи.
Мне также кажется что у Грузии свой путь.
Даже по карте Европа далеко.

Но геев боятся не стоит.
Один раз не *******. Шутка.
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31.07.2023 17:07 Ответить
А кто к вам пристаёт с Украиной? Грузинскому народу самому решать по каким законам жить,чтобы была положительная динамика экономики. Просто по пути проросийскому, это однозначно путь к бедности своего народа!!!
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31.07.2023 18:25 Ответить
Ещё не потеряли, но даже слепому видно,что пока за 3 копейки постепенно продаются параши(кремляди).Но в современном мире народ(тем более гордый) не согласится потерять независимость, рано или поздно там будет правительство национальных интересов.
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31.07.2023 18:15 Ответить
КИРИЛЛ ВЕРЕС о 30 убитых россиян за 20 минут, контрнаступлении и закончится ли война в 2023 году

https://youtu.be/sVOduwQfCr8
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31.07.2023 14:32 Ответить
Хай цей приклад стане заразним. Весь світ повинен долучитися до такої ініціативи і на суші і на морі
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31.07.2023 14:36 Ответить
Ну тип у грузинов выбор - Россия или Европа, запад или восток.
Перед всеми странами на Европейском континенте стоит тот же выбор.
Государства что будут выпендриваться с нейтралитетом очень сильно пострадают, нужно делать выбор уже сейчас, четкий и понятный.
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31.07.2023 14:48 Ответить
Дивно бачити це на фоні того, як грузинський уряд усіляко вистилається перед кацапами!
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31.07.2023 15:20 Ответить
Для общего развития: если правительство Грузии ничем не хочет жертвовать, то ничего и не получит. Оно никогда не вернет себе территории, это во-первых, а во вторых будет все больше прогибаться под кацапстан. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как Грузия откажется вступить сначала в НАТО, а потом и в ЕС. Или даже если не откажется, то создаст такие условия, что вступить туда будет невозможно. Вы уже получили явственный сигнал, когда Еврокомиссия не рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата. А дойти может до того, что Грузия вообще откажется вступать в ЕС и в НАТО и вместо этого решит вступить в ЕАЭС и ОДКБ. В любом случае, о вступлении в ЕС и НАТО, и таким образом, более-менее хорошей жизни для грузин, придется забыть. Я предлагаю умереть не за Украину, я предлагаю умереть за Грузию, но если вы и этого не хотите, то хотя-бы не восстанавливать экономические связи со страной, которая отобрала у вас часть территории!
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31.07.2023 19:15 Ответить
Грузини кричали кацапам: путін *****, йдіть звідси *****, а також жбурляли яйця в них:
Відео ''теплого'' прийому свинособак:


https://t.me/Ukraine_365News/58492?single
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31.07.2023 15:45 Ответить
Картвело! Хмальс ікар!"
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31.07.2023 15:56 Ответить
 
 