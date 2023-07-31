Украинец впервые получил титул чемпиона Европы по картингу
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Впервые в истории украинец получил титул чемпиона Европы по картингу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Им стал Александр Бондарев, партнером которого выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, занимающийся становлениям молодого поколения, поддерживая инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
Финальный раунд Чемпионата Европы прошел в прошлые выходные на итальянском треке Cremona Circuit.
В категории, в которой выступает украинец Бондарев, принял участие 81 лучший картингист из разных уголков мира.
На итальянском треке украинец финишировал на третьей позиции и получил подиум на 4-м этапе FIA Karting European Championship.
Подиум в Испании, две победы в Чехии и Дании и подиум в Италии принесли Александру Бондареву абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023.
Награждение Александра как победителя Чемпионата Европы 2023 состоится в декабре на общей церемонии FIA вместе с другими пилотами картинга и гонщиками Формулы-1.
Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году.
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