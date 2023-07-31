РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4336 посетителей онлайн
Новости Спорт
2 160 3
спорт (2302) чемпионат (317) Favbet (12)

Украинец впервые получил титул чемпиона Европы по картингу

Новости Цензор.НЕТ Спорт

favbet

Впервые в истории украинец получил титул чемпиона Европы по картингу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Им стал Александр Бондарев, партнером которого выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, занимающийся становлениям молодого поколения, поддерживая инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Финальный раунд Чемпионата Европы прошел в прошлые выходные на итальянском треке Cremona Circuit.

В категории, в которой выступает украинец Бондарев, принял участие 81 лучший картингист из разных уголков мира.

На итальянском треке украинец финишировал на третьей позиции и получил подиум на 4-м этапе FIA Karting European Championship.

Подиум в Испании, две победы в Чехии и Дании и подиум в Италии принесли Александру Бондареву абсолютную победу в борьбе за титул чемпиона Европы 2023.

Награждение Александра как победителя Чемпионата Европы 2023 состоится в декабре на общей церемонии FIA вместе с другими пилотами картинга и гонщиками Формулы-1.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хочу дочекатись світового чемпіонату в гонках на дитячому триколісному велосипедику.
показать весь комментарий
31.07.2023 14:28 Ответить
Вперед, Сашко!! Нам потрібен свій Р. Кубіца у Ф-1 !!
показать весь комментарий
31.07.2023 14:39 Ответить
Ще одного Кубіци не потрібно
показать весь комментарий
31.07.2023 15:12 Ответить
 
 