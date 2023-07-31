Парламент Венгрии снова не смог ратифицировать заявку Швеции в НАТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Венгерская партия власти "Фидес" в понедельник не явилась на инициированное оппозицией внеочередное заседание, где должны были рассматривать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Законодательная сессия в понедельник была отложена из-за того, что члены правящей партии, имеющей большинство в парламенте, не явились на заседание.
Внеочередное заседание ранее инициировала оппозиционная венгерская партия "Движение Моментум" после того, как на Вильнюсском саммите турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать на ратификацию заявку о вступлении Швеции в НАТО.
Позже к инициативе "Движение Моментум" присоединились и другие оппозиционные силы, дополнив повестку заседания своими предложениями, в частности, вопросом доступа венгерских студентов и преподавателей к программе Erasmus.
"Где находятся провластные депутаты в свой рабочий день? За что они получают зарплату, если не ходят на работу?" – риторически спросил глава "Движения Моментум" Ференц Геленсер.
А Ласло Варджу из "Демократической коалиции" добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан сознательно не дает "зеленый свет" для ратификации шведского вступления в Альянс, потому что зависим от президента России Владимира Путина.
Как сообщалось, Венгрия вместе с Турцией блокировали евроатлантическую интеграцию Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.
Анкара обвиняла Швецию в недостаточной борьбе с терроризмом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Стокгольм выдать людей, которых он считает террористами, включая курдов и других, кто поддержал попытку государственного переворота в 2016 году.
В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом в Стамбуле заявил, что Швеция выполнила свои обязательства по вступлению в Альянс.
10 июля президент Турции согласился передать турецкому парламенту протокол о присоединении Швеции к НАТО.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сиярто убеждал, что Будапешт не будет медлить с ратификацией членства Швеции в НАТО, если Анкара изменит свою позицию по этому вопросу.
Пожалуйста, подождите...
От чого в них, на жаль, до дідька -- так це уй%бків, яким ханти-мансійські гени і фантомні болі за імперією наказують обирати партії типу "фідес".
Хто зна, може там якось фізико-математичні "гени" присутні... Хоча, не забуваймо (я написав вище) -- багато з цих людей були євреями.
Довбешкою тре думати, коли президента США на...уй посилаєш((
Світ змінився з часів Берлінської стіни.
Але згоден -- саме слово приклеїлося і українці його ще довго памʼятатимуть.
І так - у відомій статті 5 Північноатлантичного Договору нема обов'язку всім вступати у війну!
Читайте самі:
"Стаття 5
Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки."
-бути членом структури;
-переконувати інших членів в необхідності змін.
Але це довго, муторно, і отакі от "члени" будуть всіляко ставити палки в колеса.
В мене є бачення того, що якщо ми і станемо членами НАТО, то із застереженнями, бо дуже сумніваюсь, що ті ж таки німці чи французи захочуть щоби їхні військові гинули за територію України ( хоча буду здивовано-задоволений, якщо я помиляюсь!).
Тому мені так здається, що ми таки станемо членами НАТО, але паралельно будемо активно працювати над новим ал'янсом у складі східно-європейськіх країн +Великобританія, і можливо хтось із Північно-європейських, наприклад Швеція, Данія, і Фінляндія - до них в мене більше довіри, і спільного бачення безпекової ситуації в Європі, ніж в тої ж таки Франції, Греції, чи не дай Боже Угорщини!
Симпатики нацизму Горті, Салаші. З 1956 р. комуніст Янош Кадар. Тепер знову прихильник рашизму і Путлера Віктор Орбан. Згадаймо трагічну долю Імре Надя, страченого промосковським режимом після 1956р.
Мені одне цікаво: чому партія влади "фідес" досі не в ОДКБ? Вони й прихильники політики пуйла, й родичі з отими мешканцями Залісся.
Може, усього лишень, тільки ще стурбовані…
А московитів агентура, відверто в очі ЇМ нужду справляє !!!
Ось така херня, малята….
Нам би своїх московитів при владі, як лайно смердюче, вичистити з підошви черевиків!!! В Полтаві ґвалтують відверто Закони та Конституцію, і тихо сидять привладні, оті обмарафонені… ні пари з вуст!!
1. Перекрити угорцям нафтопровід з пітьми.
2. Домовитись із Швецією про поставку літаків Gripen в обмін на відкриття нафтопроводу по п.1, а вже шведи нехай домовляються з мадярами.