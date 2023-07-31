РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4529 посетителей онлайн
Новости За рубежом
10 374 77
Венгрия (1533) НАТО (8920) Швеция (885)

Парламент Венгрии снова не смог ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

угорщина

Венгерская партия власти "Фидес" в понедельник не явилась на инициированное оппозицией внеочередное заседание, где должны были рассматривать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законодательная сессия в понедельник была отложена из-за того, что члены правящей партии, имеющей большинство в парламенте, не явились на заседание.

Внеочередное заседание ранее инициировала оппозиционная венгерская партия "Движение Моментум" после того, как на Вильнюсском саммите турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать на ратификацию заявку о вступлении Швеции в НАТО.

Читайте также: В венгерском правительстве призывают к переговорам, потому что контрнаступление ВСУ якобы не принесло "никаких значительных результатов"

Позже к инициативе "Движение Моментум" присоединились и другие оппозиционные силы, дополнив повестку заседания своими предложениями, в частности, вопросом доступа венгерских студентов и преподавателей к программе Erasmus.

"Где находятся провластные депутаты в свой рабочий день? За что они получают зарплату, если не ходят на работу?" – риторически спросил глава "Движения Моментум" Ференц Геленсер.

А Ласло Варджу из "Демократической коалиции" добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан сознательно не дает "зеленый свет" для ратификации шведского вступления в Альянс, потому что зависим от президента России Владимира Путина.

Как сообщалось, Венгрия вместе с Турцией блокировали евроатлантическую интеграцию Швеции, подавшей заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.

Читайте также: Венгрия не поддерживает план ЕС касательно военной поддержки Украины на €20 млрд

Анкара обвиняла Швецию в недостаточной борьбе с терроризмом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Стокгольм выдать людей, которых он считает террористами, включая курдов и других, кто поддержал попытку государственного переворота в 2016 году.

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом в Стамбуле заявил, что Швеция выполнила свои обязательства по вступлению в Альянс.

10 июля президент Турции согласился передать турецкому парламенту протокол о присоединении Швеции к НАТО.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сиярто убеждал, что Будапешт не будет медлить с ратификацией членства Швеции в НАТО, если Анкара изменит свою позицию по этому вопросу.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+32
Скільки можна? Нащо ЄС і НАТО тих мадярів: у них ні економіки, ні армії, ні розуму.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:24
+30
схоже що невдовзі мадярів випруть з НАТО
показать весь комментарий
31.07.2023 17:22
+27
Орбанята отрабатывают ********** "печеньки" уже не кроясь. Ох, ребятки, и довыеживаются перед США
показать весь комментарий
31.07.2023 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
схоже що невдовзі мадярів випруть з НАТО
показать весь комментарий
31.07.2023 17:22 Ответить
Існує механізм чи прецедент випихування з НАТО? Звичайно домовляться, десь "по середині", чи гроші від ЄС прикрутять тимчасово...Домовляться.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:32 Ответить
Не існує такого механізму. За статутом НАТО, що існує на даний момент, виключити країну з альянсу не можливо. Потрібна реформа, яка назріла вже дуже давно.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:14 Ответить
прецедент на то і прецедент щоб колись трапитись вперше
показать весь комментарий
31.07.2023 19:02 Ответить
НАТО треба реформувати. Рішення приймати двома третинами голосів. Інакше пісець.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:34 Ответить
Ми не у НАТО; нам тре Україну реформувати. Де продається той діхлофос, котрим труять зелено-синіх тарганів?
показать весь комментарий
31.07.2023 19:28 Ответить
Дай бог
показать весь комментарий
31.07.2023 17:37 Ответить
нікого не випруть...не передбачено Статутом
показать весь комментарий
31.07.2023 18:03 Ответить
статут сокирою написаний?
показать весь комментарий
31.07.2023 19:01 Ответить
зважаючи що усі рішення приймаються ОДНОГОЛОСНО, вважай що сокирою...
показать весь комментарий
31.07.2023 19:02 Ответить
Добре було б!
показать весь комментарий
31.07.2023 20:33 Ответить
Орбанята отрабатывают ********** "печеньки" уже не кроясь. Ох, ребятки, и довыеживаются перед США
показать весь комментарий
31.07.2023 17:24 Ответить
Скільки можна? Нащо ЄС і НАТО тих мадярів: у них ні економіки, ні армії, ні розуму.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:24 Ответить
Ви помиляєтеся. Є у них і економіка, хоч і не дуже потужна (туризм, паприка, складання автомобілів "Судзукі"), є і армія, хоч і невелика (он колись цілий адмірал главою держави був!). І розумні люди теж, думаю, є -- подивіться, скільки євреїв з мадьярорсцаґа були світилами найпередовіших наук (без жартів).

От чого в них, на жаль, до дідька -- так це уй%бків, яким ханти-мансійські гени і фантомні болі за імперією наказують обирати партії типу "фідес".
показать весь комментарий
31.07.2023 18:50 Ответить
Их экономика не удовлетворяет потребностям венгерского народа.С нечем выходить на рынок.И без дотации от ЕС она давно уже была бы банкротом.Поэтому у них форинт,а не евро,чтобы правительство смогло удовлетворить внутреннего потребителя. ЕС дороги им улучшил и отстроил,пытался создать условия для рыночной экономики,а воз и ныне там - совковый. Венгрия как проститутка расположившаяся на двух стульях,а собственного стула не имеет.Поэтому ради преференций часто себя предлагает кремляди и не покидает ЕС.
показать весь комментарий
31.07.2023 19:46 Ответить
про світала мядярскі , ніколи не чув ... хіба що Кальман ..а в армії радянські , я з ними служив , та і на цей час знаю пару потомків гунів ))))))))))) задовбали тими розказнями .туповаті івідсталі ,орїєнтовані тільки на велику мадярію і більше нічого не знають кроми тої легенди. країна аграрна , але поляки їх обігнали в чисту. у нас кроме їхнього шмурдяка , нічого венгерського не продаеться
показать весь комментарий
31.07.2023 20:02 Ответить
фон Нойман і Сілард першими на думку спадають. Ще Теллер, Бояї, Ердьош, Лакатош, з ******** -- Шимоньї (не науковець, а інженер).

Хто зна, може там якось фізико-математичні "гени" присутні... Хоча, не забуваймо (я написав вище) -- багато з цих людей були євреями.
показать весь комментарий
31.07.2023 20:23 Ответить
мені венгр доказував що Енштейн венгр .
показать весь комментарий
01.08.2023 15:13 Ответить
Ну ведь просто-пи#ары.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:27 Ответить
Парламент угорщини,це збіговисько прокремлівських посіпак! Рецепт лікування: виключення мадярів з ЄС та НАТО, накладення санкцій,відчутних навіть прибиральниці! Як пошепче!
показать весь комментарий
31.07.2023 17:27 Ответить
Позбавити Угорщину всіх фінансових дотацій від ЄС і виперти з НАТО цих пунінських жополизів
показать весь комментарий
31.07.2023 17:28 Ответить
Ще вчора повідомляли, що таке станеться. Чому їх терплять в НАТО? Чому їх терплять в ЄС?
показать весь комментарий
31.07.2023 17:29 Ответить
Нажаль у них закони діють...
показать весь комментарий
31.07.2023 17:30 Ответить
Костя Лобуряка : навпаки - то дуже добре як закони діють,погано коли приймаються Дурні закони!
показать весь комментарий
31.07.2023 17:42 Ответить
В нато закон це США.
Довбешкою тре думати, коли президента США на...уй посилаєш((
показать весь комментарий
31.07.2023 17:46 Ответить
Це був сарказм,якщо твоя довбешка цього не поняла...
показать весь комментарий
31.07.2023 21:06 Ответить
НАТО і ЄС не мають законів, які дозволяють виключення одного з членів. Є лише добровільне рішення про вихід. Просто їм необхідно ухвалити закон про голосування 2/3
показать весь комментарий
31.07.2023 17:54 Ответить
Чи не на часі цю кремлівську шльондру витурити з альянсу? Один виродок диктує всім кремлівські хатєлкі.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:29 Ответить
Дайош Тайожний Сайуз мадярам!!! Ишти ахмур дельси...
показать весь комментарий
31.07.2023 17:29 Ответить
Ты там знаешь способное оно или нет.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:33 Ответить
Якщо блокування можна купити за диктаторські гроші, то о якій спроможності може йти мова?
показать весь комментарий
31.07.2023 17:53 Ответить
НАТО это военный блок защищающий государств с рыночной экономикой и с демократичными устройствами. И не вина НАТО,что многие её члены недальновидно торговали с рф. А у рф,тем более шовинистической,товар всегда был и будет технологическим оружием для достижения своих политических целей.Она потенциальна очень богата при поголовной бедности своего народа.Если не газ,то найдётся зерно,то ли полезные ископаемые,то ли древесина то ли найдут что-то другое как средство технологического оружия.Главной экономической составляющей рф являются чужие территории на которых люди работали на её власть.И НАТО всегда способна будет защитить цивилизованные государства от авторитаризма и тем более фашизма и рашизма. А Венгрия,Турция,Германия (правительство которого ещё лет 5 назад откровенно лоббировало интересы гаспрома),Италия или кто-то другой не повлияют на дееспособность НАТО, Развал ссср развалился из экономического банкротства и не помогло бряцынием оружия (второй армии в мире*), ни прапоганда,ни дипломатия, ни подкуп других дешёвым товаром. Страны Запада пока были и в дальнейшем будут надёжно защищены блоком НАТО,
показать весь комментарий
31.07.2023 20:56 Ответить
Баба Яга протів
показать весь комментарий
31.07.2023 17:31 Ответить
I'd say kick the fucking Hungary out of NATO. NOW!
показать весь комментарий
31.07.2023 17:32 Ответить
Вот дурни это НАТО. Могли б выгнать Венгрию, а нас принят. Они все равно не хотят, а мы хотим.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:35 Ответить
Это те высочайшие стандарты НАТО, до которых должна дорости Украина, или еще не те?
показать весь комментарий
31.07.2023 17:35 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2023 00:16 Ответить
Русский с мадьяром братья навек!

показать весь комментарий
31.07.2023 17:37 Ответить
а де тут мадяр? і з чого це випливає?
показать весь комментарий
31.07.2023 18:08 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2023 17:39 Ответить
позорище
показать весь комментарий
31.07.2023 17:39 Ответить
Мадяр треба гнати з ЄС та НАТО.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:41 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2023 17:42 Ответить
як може країна, що на дотаціях, так ви#$буватись?
показать весь комментарий
31.07.2023 17:47 Ответить
Легко, когда презик и глава МИД на подсосе у )(уйла и благополучие страны их не интересует, а используют они ее как инструмент.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:52 Ответить
Нах..й в НАТО така процедура, де можна блокування купити за гроші?
Світ змінився з часів Берлінської стіни.
показать весь комментарий
31.07.2023 17:51 Ответить
наскільки ж ганебно, жалюгідно та безпорадно виглядають НАТО та ЕС, якщо ***** їх поставив раком та натягує купкою ********, які вже не соромлячись та не ховаючись жеруть у нього з рук.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:02 Ответить
От не нада, "******" покаявся Серйозно. Почитайте інтервʼю на УП.

Але згоден -- саме слово приклеїлося і українці його ще довго памʼятатимуть.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:53 Ответить
шановні дописувачі, читайте уважно і не плюйте в монітор! Лайно варить орбанівська партія, натомість є опозиція і її погляд на речі цілком вдекватний. Тож не треба дописувачам країни, в якій 73% проголосували за Зєлю, а в парламенті є "моносброд" ототожнювати Угорщину і провласний пласт орбанівського лайна
показать весь комментарий
31.07.2023 18:07 Ответить
Кишенькові щурятка та васальні сателіти кремлівських забацаних лаптэй.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:26 Ответить
хочу нагадати що угорщина це ті самі цигани!!!!!!! згадайде звідкіля уся циганча яку ловлять на злочинах в києві! і чому мадяри так топлять та пригоріло в них через закапаття!
показать весь комментарий
31.07.2023 18:28 Ответить
Це все що потрібно знати світу за мадярський Євроскот.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:30 Ответить
Сподіваюся США скоро дадуть їм доброго копняка.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:30 Ответить
Вигнати цих негідників з ЄС і НАТО і хай служать рашистам не прикриваючи ,адже ця країна троянський кінь в цих організаціях.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:46 Ответить
І я от собі думаю - а чи потрібно нам ТАКЕ НАТО?

І так - у відомій статті 5 Північноатлантичного Договору нема обов'язку всім вступати у війну!

Читайте самі:

"Стаття 5

Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки."
показать весь комментарий
31.07.2023 18:47 Ответить
статут можна змінити. Можна змінити і Статут ООН, і Статут НАТО... Але для цього потрібно:
-бути членом структури;
-переконувати інших членів в необхідності змін.
показать весь комментарий
31.07.2023 19:24 Ответить
Можно, звісно.

Але це довго, муторно, і отакі от "члени" будуть всіляко ставити палки в колеса.

В мене є бачення того, що якщо ми і станемо членами НАТО, то із застереженнями, бо дуже сумніваюсь, що ті ж таки німці чи французи захочуть щоби їхні військові гинули за територію України ( хоча буду здивовано-задоволений, якщо я помиляюсь!).

Тому мені так здається, що ми таки станемо членами НАТО, але паралельно будемо активно працювати над новим ал'янсом у складі східно-європейськіх країн +Великобританія, і можливо хтось із Північно-європейських, наприклад Швеція, Данія, і Фінляндія - до них в мене більше довіри, і спільного бачення безпекової ситуації в Європі, ніж в тої ж таки Франції, Греції, чи не дай Боже Угорщини!
показать весь комментарий
31.07.2023 19:34 Ответить
Історія йде на наступний виток спіралі:
Симпатики нацизму Горті, Салаші. З 1956 р. комуніст Янош Кадар. Тепер знову прихильник рашизму і Путлера Віктор Орбан. Згадаймо трагічну долю Імре Надя, страченого промосковським режимом після 1956р.
показать весь комментарий
31.07.2023 18:49 Ответить
Ну, знищувати опозицію була улюблена справа комуняк. А своя вона чи закордонна ніякого значення не мало.
показать весь комментарий
31.07.2023 19:21 Ответить
То, что творит Венгрия, - говорит о том, что и ЕС, и НАТО недееспособные организации и их надо или разогнать к чёрту, или создать что-то действительно новое...Хватит им аплодировать за их дебелизм!!
показать весь комментарий
31.07.2023 18:55 Ответить
Gnati ih ***** iz EU and NATO
показать весь комментарий
31.07.2023 18:58 Ответить
А от нема таких важелів, щоби вигнати когось з НАТО (Угорщину або Туреччину), або з ЄС. Це--така собі пожиттєва індульґенція прибування в організації. Поки самі не схочуть вийти.
Мені одне цікаво: чому партія влади "фідес" досі не в ОДКБ? Вони й прихильники політики пуйла, й родичі з отими мешканцями Залісся.
показать весь комментарий
31.07.2023 19:08 Ответить
****** - підоробики
показать весь комментарий
31.07.2023 19:01 Ответить
выкиньте это лайно в третий мир
показать весь комментарий
31.07.2023 19:03 Ответить
Все що треба знати про угорців. Ато все списують на Орбана. ТО ВОЛЯ НАРОДУ. Те ж саме що і в кацапстані де ліберали все списують на *****.
показать весь комментарий
31.07.2023 19:12 Ответить
завів гниду Євросоюз
показать весь комментарий
31.07.2023 19:12 Ответить
"Ласло Варджу з "Демократичної коаліції" сказав, що угорський прем'єр В.Орбан свідомо не дає "зелене світло" для ратифікації шведського вступу в Альянс, бо залежний від *****"(с) - суща правда!
показать весь комментарий
31.07.2023 19:22 Ответить
А вы говорите про Украину, путинское проститутки против Швеции голосуют и саботируют😂😂
показать весь комментарий
31.07.2023 19:30 Ответить
НАТО і ЄС, уже глибоко чи ще не дуже…зхвильовані??
Може, усього лишень, тільки ще стурбовані…
А московитів агентура, відверто в очі ЇМ нужду справляє !!!
Ось така херня, малята….
Нам би своїх московитів при владі, як лайно смердюче, вичистити з підошви черевиків!!! В Полтаві ґвалтують відверто Закони та Конституцію, і тихо сидять привладні, оті обмарафонені… ні пари з вуст!!
показать весь комментарий
31.07.2023 19:35 Ответить
План з 2 пунктів такий:
1. Перекрити угорцям нафтопровід з пітьми.
2. Домовитись із Швецією про поставку літаків Gripen в обмін на відкриття нафтопроводу по п.1, а вже шведи нехай домовляються з мадярами.
показать весь комментарий
31.07.2023 19:39 Ответить
Нєхарошій план, таваріщ Жюков... Там не тікі мадярам капає
показать весь комментарий
31.07.2023 20:14 Ответить
Похоже пока мадьяры не получат хороший подсрачник от передовых стран НАТО не проголосуют. Нихрена не стоят,а корчат из себя пуп земли. Путинск е прихлебатели.
показать весь комментарий
31.07.2023 20:43 Ответить
Если бы ***** напал на Европу, то он без труда мог бы оккупировать всё что захотел. Европейские терпилы не в состоянии быстро принимать нужные решения.
показать весь комментарий
31.07.2023 22:17 Ответить
а нельзя им как-то коридор пробить и соединить с кацапами? пусть друг друга любят поближе
показать весь комментарий
01.08.2023 00:18 Ответить
ВЕНГРИЯ ДОВЫ@БЫВАЕТСЯ ЧТО БУДЕТ КАК С БЕЛАРУСЬЮ !!!
показать весь комментарий
01.08.2023 00:37 Ответить
По какому поводу Ермак тайно ездил в Венгрию ? ,кто его делегировал в этот тронский конь в НАТО и Эвросоюзе.
показать весь комментарий
01.08.2023 05:09 Ответить
 
 