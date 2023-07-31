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Новости Общество
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Киев (24529) скорая (350) подозрение (241)

Водителю, заблокировавшему движение скорой с 2-летним пациентом, объявлено подозрение

Новости Цензор.НЕТ Общество

швидка,мажор,київ

Киевские правоохранители сообщили о подозрении водителю, заблокировавшему движение кареты скорой помощи в воскресенье, 30 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Событие произошло 30 июля текущего года. Водитель внедорожника специально "подрезал" и заблокировал движение спецтранспорта. Медики как раз транспортировали в больницу ребенка, так что каждая минута была на счету.

Полицейские выяснили, что водителю не понравилось, что карета СМП спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время заблокировал движение спецтранспорта. В эти минуты в салоне СМП как раз находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу.

Смотрите также: Водитель внедорожника, препятствовавший движению кареты скорой помощи в Киеве, задержан, - Нацполиция. ФОТО

"Патрульные полицейские, спецназовцы полка №1 и оперативники Подольского управления полиции остановили водителя на улице Протасов Яр. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

"Правоохранители квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении", - сообщили в полиции.
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Топ комментарии
+21
Представляю...Это чудило попало на фронт....
Ротный, похоронивший не одного солдата, с каменным лицом:
- Ну шо блокиратор примажоренный? Первое тебе задание - выдвинуться в район возможного прорыва противника и заблокировать колонну танков!
- Как? Один?
- Они идут без сирены! Справишься! Вперёд за орденами!
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31.07.2023 20:21
+17
Повестка, полигон, район боевых действий.
Машину может взять с собой, заправку обеспечат волонтёры....
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31.07.2023 20:08
+14
Нащо свою неграмотність виділяти жирним шрифтом?

КЕРМАНИЧ, а, ч. 1. Той, хто править кермом; стерновий. [Гелен:] Мойра так врядила, щоб був і світ, і море, і керманич, і корабель, і бурі, і погода(Л. Укр., II, 1951, 296); Журливо мій керманич Керує байдаком (Граб., І, 1959, 251); Колишній керманич плотів мусив пробиратися нишком назад в рідні Кути (Козл., Ю. Крук, 1957, 427); // Тракторист, водій автомашини тощо. В МТС їх зустрічають, сходяться керманичі, друзями їх називають, поплескують по плечі (Тич., І, 1957,170).

2. Те саме, що вождь 2. Партія - керманич мудрий, неухильний - Впевнено тримає корабля кермо (Бажан, Роки, 1957, 222).
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31.07.2023 20:07
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керманичу? Це хто?
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31.07.2023 19:53 Ответить
Нащо свою неграмотність виділяти жирним шрифтом?

КЕРМАНИЧ, а, ч. 1. Той, хто править кермом; стерновий. [Гелен:] Мойра так врядила, щоб був і світ, і море, і керманич, і корабель, і бурі, і погода(Л. Укр., II, 1951, 296); Журливо мій керманич Керує байдаком (Граб., І, 1959, 251); Колишній керманич плотів мусив пробиратися нишком назад в рідні Кути (Козл., Ю. Крук, 1957, 427); // Тракторист, водій автомашини тощо. В МТС їх зустрічають, сходяться керманичі, друзями їх називають, поплескують по плечі (Тич., І, 1957,170).

2. Те саме, що вождь 2. Партія - керманич мудрий, неухильний - Впевнено тримає корабля кермо (Бажан, Роки, 1957, 222).
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31.07.2023 20:07 Ответить
Товариш Мао знаю мав статус "Великий Керманич"
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31.07.2023 20:51 Ответить
Спасибо, буду знать.
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31.07.2023 21:03 Ответить
Один із тих, хто керує життям пересічних українців...
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31.07.2023 21:13 Ответить
Чекаємо вироку.
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31.07.2023 19:55 Ответить
А мені цікаво і я буду чекати: що ж будуть просити суд для керманича життя процесуальні "керманичі" від прокуратури?
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31.07.2023 21:21 Ответить
Чим ця новина так важлива, що про неї треба повідомляти "на біс"?
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31.07.2023 19:57 Ответить
Може спочатку мову вивчиш, бо ти ж навіть не всі слова з новини зрозумів...
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31.07.2023 20:08 Ответить
Да не оскудіє земля украінська
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31.07.2023 19:58 Ответить
на бариг , жирних жлобів і хамів - та ніколи ..
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31.07.2023 20:04 Ответить
здається нормальний солдат з своїм джипом швидко їздить ... военкоми агов поки прокурорські не загребли .
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31.07.2023 20:04 Ответить
Гім-но воно, а не солдат! Джипа в армію, а це би-дло на ціпку на розмінування! Тільки шось мені підказує, що відкупиться... Хоч би адресу хтось скинув, може добрі люди півня принесуть...
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31.07.2023 20:47 Ответить
от бачите щей дронів накупляє , бо гроші має . просто треба допомогти розкрити талант .
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31.07.2023 23:07 Ответить
Правоохоронці кваліфікували дану подію як *********** за ст. 296 Кримінального кодексу України. Джерело: https://censor.net/ua/n3434530
Значит ничего ему не будет. Максимум штраф.
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31.07.2023 20:05 Ответить
Так нічого чи таки чого? Ти розстрілу чекав, чи шо?
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31.07.2023 20:09 Ответить
Я считаю, что новость о том что чел заплатит штраф - это не новость. В Германии за год штрафы за не пропуск соц служб суммарно - до 50 млн евро. И это не новость.
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31.07.2023 20:12 Ответить
До чого тут твоя маячня про "в Германії суммарно"?
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31.07.2023 20:13 Ответить
В Германії за блокування швидкої розстрілюють/саджають, чи таки теж штраф?
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31.07.2023 20:15 Ответить
Оскільки блокують швидку лише п'яні расіянє, то просто відправляють на обов'язкові курси німецької. що для расіян краще вмерти
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31.07.2023 20:24 Ответить
Може бути й штраф...
Але, якщо суд буде керуватися принципом озвученим у Верховному Суді щодо визначення покарань для військовослужбовців "щоб не створювати прецедент безкарності", то лише максимальне покарання "керманича" обмеженням волі на 5 років зможе убезпечити суспільство від подібних дій інших "керманичів"!
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31.07.2023 21:54 Ответить
Ну посмотрим. Сомневаюсь... Увы
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31.07.2023 21:55 Ответить
То воно хотіло, як завжди, бикувати, а воно он, як неловко вийшло, ну тепер і повістку зможуть з військомату вручити цій ОСОБІ без перешкод ….
Він же не 1групи, з доглядом, хіба тільки під себе не почне мироточити прямо в камері!!
Мабуть, дуже забізнесував, що у військомат, так за 1,5 роки, і не дійшов, чи може, уже і заніс…, як в Дніпрі чи де інше…
Такий типовий, слуга без народу, хоть зараз до отари у ВРУ.
Пильнуймо Україну, бо привладні черговий схематоз з самоврядуванням у Полтаві заколотили, сморід такий, що і пікселями не переб'єш..
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31.07.2023 20:07 Ответить
Повестка, полигон, район боевых действий.
Машину может взять с собой, заправку обеспечат волонтёры....
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31.07.2023 20:08 Ответить
Йому живіт заважає. тому спочатку на розбір зруйнованих кацапами будинків. З лопатою. Або з тачкою, раз кермувати вміє.
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31.07.2023 20:33 Ответить
многие узнали себя в нем ? Когда на дороге начинают быковать ?
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31.07.2023 20:18 Ответить
Та таких биків їй Богу, стало навіть більше. Їх війна породжує, чи що.
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31.07.2023 21:04 Ответить
Зєльона шобла їх породжує
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01.08.2023 00:35 Ответить
Представляю...Это чудило попало на фронт....
Ротный, похоронивший не одного солдата, с каменным лицом:
- Ну шо блокиратор примажоренный? Первое тебе задание - выдвинуться в район возможного прорыва противника и заблокировать колонну танков!
- Как? Один?
- Они идут без сирены! Справишься! Вперёд за орденами!
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31.07.2023 20:21 Ответить
Ну не знаю, новина це, чи не новина. Але це перший такий випадок, що штрафують типила, якому було важко пропустити швидку.
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31.07.2023 20:26 Ответить
А замах на життя? Адже реально! Що йому 6 років, **********?
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31.07.2023 20:33 Ответить
Посадити на пару років, заборонити керувати тз назавжди. Умисний злочин.
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31.07.2023 20:47 Ответить
Чого ви очікуєте від жирної свині з чоловічою сумочкою?
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31.07.2023 20:50 Ответить
На передову,нехай окопи копає собака!
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31.07.2023 21:09 Ответить
Коли йому, якесь "***********", то які окопи можуть бути? Суддя чи слідчий, від цього ні копійки не вилучить!
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31.07.2023 22:22 Ответить
Порядку небуде ніколи... Такому БИДЛУ закон не писаний... Просто немає слів...
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31.07.2023 21:53 Ответить
лінчувати підара. виколоти очі та зламати руки та ноги
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31.07.2023 22:55 Ответить
.."сообщили о подозрении", херня какая-то.. Нужно сразу конфисковать его автомобиль в пользу СБУ, а ему на месте вручить повестку в зубы - и немедленно направить на огневую линию для рытья окопов или на разминирование полей..
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31.07.2023 22:56 Ответить
А почему в пользу СБУ? Почему не на фронт для вывоза раненых?
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01.08.2023 00:33 Ответить
Да-да, на фронт!
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01.08.2023 04:47 Ответить
Шо характерно - на его огромный сарай даже не оформлена страховка ОСАГО (ОСЦПВ)!
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01.08.2023 00:32 Ответить
Окрім як "так і має бути завжди" щось нічого в голову не приходить. Порушник порушив ПДР, отримав покарання, ніби здоровенні кошти патрульній поліції саме для цього й виділяють. Нє, звісно можна писати і статті "двірник прибрав собачі кокашки" і "столяр вставив двері", але чи вистачить в цензора на це редакторів? Може зараз є якісь актуальніші новини, ніж бидлан на джипі, якого треба прав років на пару позбавити?
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01.08.2023 00:39 Ответить
 
 