Водителю, заблокировавшему движение скорой с 2-летним пациентом, объявлено подозрение
Новости Цензор.НЕТ Общество
Киевские правоохранители сообщили о подозрении водителю, заблокировавшему движение кареты скорой помощи в воскресенье, 30 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Событие произошло 30 июля текущего года. Водитель внедорожника специально "подрезал" и заблокировал движение спецтранспорта. Медики как раз транспортировали в больницу ребенка, так что каждая минута была на счету.
Полицейские выяснили, что водителю не понравилось, что карета СМП спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время заблокировал движение спецтранспорта. В эти минуты в салоне СМП как раз находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу.
"Патрульные полицейские, спецназовцы полка №1 и оперативники Подольского управления полиции остановили водителя на улице Протасов Яр. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения", – говорится в сообщении.
"Правоохранители квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении", - сообщили в полиции.
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КЕРМАНИЧ, а, ч. 1. Той, хто править кермом; стерновий. [Гелен:] Мойра так врядила, щоб був і світ, і море, і керманич, і корабель, і бурі, і погода(Л. Укр., II, 1951, 296); Журливо мій керманич Керує байдаком (Граб., І, 1959, 251); Колишній керманич плотів мусив пробиратися нишком назад в рідні Кути (Козл., Ю. Крук, 1957, 427); // Тракторист, водій автомашини тощо. В МТС їх зустрічають, сходяться керманичі, друзями їх називають, поплескують по плечі (Тич., І, 1957,170).
2. Те саме, що вождь 2. Партія - керманич мудрий, неухильний - Впевнено тримає корабля кермо (Бажан, Роки, 1957, 222).
Значит ничего ему не будет. Максимум штраф.
Але, якщо суд буде керуватися принципом озвученим у Верховному Суді щодо визначення покарань для військовослужбовців "щоб не створювати прецедент безкарності", то лише максимальне покарання "керманича" обмеженням волі на 5 років зможе убезпечити суспільство від подібних дій інших "керманичів"!
Він же не 1групи, з доглядом, хіба тільки під себе не почне мироточити прямо в камері!!
Мабуть, дуже забізнесував, що у військомат, так за 1,5 роки, і не дійшов, чи може, уже і заніс…, як в Дніпрі чи де інше…
Такий типовий, слуга без народу, хоть зараз до отари у ВРУ.
Пильнуймо Україну, бо привладні черговий схематоз з самоврядуванням у Полтаві заколотили, сморід такий, що і пікселями не переб'єш..
Машину может взять с собой, заправку обеспечат волонтёры....
Ротный, похоронивший не одного солдата, с каменным лицом:
- Ну шо блокиратор примажоренный? Первое тебе задание - выдвинуться в район возможного прорыва противника и заблокировать колонну танков!
- Как? Один?
- Они идут без сирены! Справишься! Вперёд за орденами!