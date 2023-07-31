Водителю, заблокировавшему движение скорой с 2-летним пациентом, объявлено подозрение

Киевские правоохранители сообщили о подозрении водителю, заблокировавшему движение кареты скорой помощи в воскресенье, 30 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Событие произошло 30 июля текущего года. Водитель внедорожника специально "подрезал" и заблокировал движение спецтранспорта. Медики как раз транспортировали в больницу ребенка, так что каждая минута была на счету.

Полицейские выяснили, что водителю не понравилось, что карета СМП спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время заблокировал движение спецтранспорта. В эти минуты в салоне СМП как раз находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу.

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"Патрульные полицейские, спецназовцы полка №1 и оперативники Подольского управления полиции остановили водителя на улице Протасов Яр. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

"Правоохранители квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины. По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении", - сообщили в полиции.