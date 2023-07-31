Зеленский хотел бы встретиться с Лулой да Силва: "Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой.
Об этом Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Я хотел бы (встретиться с Лулой да Силва. – Ред.). Я ему говорил откровенно. У нас был разговор в видеоформате", - рассказал он.
"Смотрите, я отвергаю все обстоятельства. Я говорю, что заинтересован говорить с президентом. Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему. У меня нет с этим проблем. У меня есть проблемы только со временем. Потому что война здесь.
Но ради того, чтобы услышал он и услышало ваше население... чтобы мы договорились, что в таком правдивом информационном пространстве будем жить дальше и тогда отношения между нашими государствами будут лучше и крепче", - добавил Зеленский.
Зеленский подтвердил, что если получит приглашение от Лулы да Силва, то отправится в Бразилию. "Если в этот момент не будет самого горячего момента на поле боя, потому что именно мое государство для меня приоритет, и именно в этот момент у меня будут условия и возможности – да, я это сделаю (поеду в Бразилию. – Ред.)", - сказал Зеленский.
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95-й Квартал "шатал" действующую украинскую власть в оккупированной Горловке в 2014
Удивительные факты всплывают по событиям 2014 года касющиеся, Вовы Зеленского и Квартала-95, о которых они предпочитают помалкивать, особенно сейчас. Речь идет о выступлении в оккупированной Горловке 17 апреля 2014 года. Даже видео выступления было старательно подтерто в сети его менеджментом и боевиками. 17 апреля 2014 года, 95-квартал выступал в КСКЦ "Стирол" (т.н. Белая жемчужина).
Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:
15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.
Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
Ця діяльність під твою класифікацію отрути з рота підходить?
буратінкоюпрезидентом ми розберемося самі .
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ПоискГетманцев Даниил Александрович / Гетманцев Данило Олександрович / Getmantsev Daniil Aleksandrovich
Дата рождения: 26.04.1978
Страна: Украина
Адрес: м. Київ, ул. Щорса ...
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