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Новости Война в Украине
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Зеленский (16498) Лула да Силва (16)

Зеленский хотел бы встретиться с Лулой да Силва: "Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

да,лула,сілва

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасио Лула да Силвой.

Об этом Зеленский заявил в интервью бразильскому вещателю Globo, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я хотел бы (встретиться с Лулой да Силва. – Ред.). Я ему говорил откровенно. У нас был разговор в видеоформате", - рассказал он.

"Смотрите, я отвергаю все обстоятельства. Я говорю, что заинтересован говорить с президентом. Он не может из-за условий безопасности приехать к нам. Хорошо, я приеду к нему. У меня нет с этим проблем. У меня есть проблемы только со временем. Потому что война здесь.

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Но ради того, чтобы услышал он и услышало ваше население... чтобы мы договорились, что в таком правдивом информационном пространстве будем жить дальше и тогда отношения между нашими государствами будут лучше и крепче", - добавил Зеленский.

Зеленский подтвердил, что если получит приглашение от Лулы да Силва, то отправится в Бразилию. "Если в этот момент не будет самого горячего момента на поле боя, потому что именно мое государство для меня приоритет, и именно в этот момент у меня будут условия и возможности – да, я это сделаю (поеду в Бразилию. – Ред.)", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+23
Два клоуни!
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31.07.2023 20:11
+17
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31.07.2023 20:14
+16
Як на саміт НАТО у Вільнюс, то "не поїду, хай дадуть сигнал". А в Бразилію, то "я відкидаю всі обставини".
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31.07.2023 20:14
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Два клоуни!
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31.07.2023 20:11 Ответить
Їдь . Там і залишайся. А ми тут якось довоюємо.
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31.07.2023 20:18 Ответить
Ні! Хай "стриптизить" до останнього дня каденції! Його має скинути народ! А далі слідство, суд, тюрма, конфіскація. Або "раптова репатріація в Ізраїль на віллу мами Ріми. Далі в розшук і "нещасний випадок". Наприклад, отруєння рибою фугу, серцева недостатність, банальний передоз...
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31.07.2023 21:14 Ответить
Байден не за боявся, а лупа боїться
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31.07.2023 20:11 Ответить
Теж так подумав. І Фон дер ляйн, і Шольц та багато інших.
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31.07.2023 20:18 Ответить
Опасно -- там багато диких бібізян і Лула
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31.07.2023 20:12 Ответить
А буде ще й Вава в білих штанях.
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31.07.2023 20:14 Ответить
У Лули явно теж щось є від обізян.
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31.07.2023 23:24 Ответить
Кажуть шо він вже виздоравлює і поіде на саміт до Саудитів
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31.07.2023 23:28 Ответить
Зустріч на стадіоні буде?
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31.07.2023 20:13 Ответить
На стадионе? Может быть и будет в 2024. Результат опять не радостный будет). Как в первый раз.
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31.07.2023 20:18 Ответить
Якщо там буде кальян
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31.07.2023 23:02 Ответить
Шота звлупа сегодня в ажиотаже...
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31.07.2023 20:13 Ответить
Біда суспільству, це коли Князя зліпили з грязя..
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31.07.2023 20:14 Ответить
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31.07.2023 20:14 Ответить
чиє дзеркальне відображення, лули? йому ще не вдули?
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31.07.2023 20:16 Ответить
Що це значить?
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31.07.2023 21:06 Ответить
Еее..сплутав!!! Кокс у Колумбії!! В Бразилії кава...
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31.07.2023 20:14 Ответить
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31.07.2023 20:30 Ответить
Як на саміт НАТО у Вільнюс, то "не поїду, хай дадуть сигнал". А в Бразилію, то "я відкидаю всі обставини".
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31.07.2023 20:14 Ответить
Так воно не їздить як не запрошують Невже запросили до Бразилії?
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31.07.2023 20:14 Ответить
Коли розмовляє з нашими союзниками, то з уст нахабство і неповага. Але я не можу пригадати, щоб хоть хтось у нас сказав щось різке союзникам кацапів - Бразилія, Китай, Іран, Угорщина
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31.07.2023 20:16 Ответить
Цим буратінка себе й видає, на кого він працює.
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31.07.2023 22:04 Ответить
А чому спілкування здійснюється через мовників? Хіба не існує міждержавних каналів зв'язку?
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31.07.2023 20:17 Ответить
Їдь і не повертайся.
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31.07.2023 20:18 Ответить
Люди. Як на мене - у вас яд горлом сиплеться. Посоромилися б, - війна, іншого президента немає.
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31.07.2023 20:20 Ответить
А в цьому випадку, що сипалося з горла? :
95-й Квартал "шатал" действующую украинскую власть в оккупированной Горловке в 2014



Удивительные факты всплывают по событиям 2014 года касющиеся, Вовы Зеленского и Квартала-95, о которых они предпочитают помалкивать, особенно сейчас. Речь идет о выступлении в оккупированной Горловке 17 апреля 2014 года. Даже видео выступления было старательно подтерто в сети его менеджментом и боевиками. 17 апреля 2014 года, 95-квартал выступал в КСКЦ "Стирол" (т.н. Белая жемчужина).

Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:

15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.

Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
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31.07.2023 20:26 Ответить
А Томос - "термос", а сеньйор-голодомор, а Україна - порноактриса з німецьких фільмів і т.д . і т. п.?
Ця діяльність під твою класифікацію отрути з рота підходить?
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31.07.2023 20:29 Ответить
Міша, займіться проблемами Нідерландів. З нашим буратінкою президентом ми розберемося самі.
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31.07.2023 22:07 Ответить
Зелена ропуха-мандрівниця, щоправда, за чужий рахунок, який потім виставлять Україні.
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31.07.2023 20:23 Ответить
Їдь, не переймайся. Фронтом командує Залужний. Чим ти йому можеш допомогти? Бігати скакати там не потрібно, заважатимеш тільки. Так що в літак і за зброєю.
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31.07.2023 20:30 Ответить
Трішки не в тему, але гетьманцева внесли в "Миротворець":



«МИРОТВОРЕЦЬ»ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Non-government Center for Research of Signs of Crimes against the National Security of Ukraine, Peace, Humanity, and the International Law
Information for law enforcement authorities and special services about pro-Russian terrorists, separatists, mercenaries, war criminals, and murderers

Langley, VA, USA
Warszawa, Polska
[email protected]
ГоловнаПро Центр«ЧИСТИЛИЩЕ»«IDENTIGRAF»(надіслати дані)подати скаргу

ПоискГетманцев Даниил Александрович / Гетманцев Данило Олександрович / Getmantsev Daniil Aleksandrovich



Дата рождения: 26.04.1978

Страна: Украина

Адрес: м. Київ, ул. Щорса ...

Варианты имени: Гетманцев Данила АлександровичГетьманцев Данила АлександровичГетманцов Данила АлександровичGetmantsev Danila AleksandrovichGetmantsov Danila Aleksandrovich

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31.07.2023 20:37 Ответить
Він там майже пару років, доброго вечора!
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31.07.2023 20:39 Ответить
Там поруч його офшори у Віргінськіх островах хоче провідати зелений зрадник
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31.07.2023 20:37 Ответить
Краще скажи, чого дєрьмак нещодавно таємно відвідував Будапешт? Знаючі люди кажуть, нові інструкції з кремля отримував.
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31.07.2023 20:51 Ответить
тож була можливість зустрітися ще у Хіросімі на саміті G7. навіть таку зустріч в новинах анонсували. потім чогось відмінили. підозрюю, що відмінили через те, що Вова псіханув на Лулу, коли той шось перед тим про переговори почав патякати.. от там потрібно було і зустрітись з тим бразілом. і переконати його у правоті української позиції щодо війни.
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31.07.2023 21:00 Ответить
Лула вертіла зеленоговилупка на кінчику ... Але чмо не доганяє...
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31.07.2023 21:02 Ответить
"В Бразілії много много дікіх абезьян". Але когось не вистачає.
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31.07.2023 21:19 Ответить
 
 