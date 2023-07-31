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Мексика предлагает участие России на саммите по Украине в Саудовской Аравии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к тому, чтобы на саммите в Саудовской Аравии присутствовали представители как Украины, так и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Обрадор заявил, что Мексика примет участие в переговорах по Украине только в том случае, если на них будут присутствовать обе стороны.

"Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы примем участие. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально", – заявил Обрадор, отметив, что конфликт привел к массовым человеческим жертвам.

"Единственное, что от него выигрывает, – это военная промышленность", – считает президент Мексики.

Читайте также: Россия остается открытой для переговоров, чего не скажешь об Украине, - Песков

Напомним, накануне издания The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как уже отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.
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Топ комментарии
+20
Ще один рятівник обличчя пу та компашки?
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31.07.2023 20:26
+15
ще один педальний кінь - сподіваюсь їх всіх пишуть у список
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31.07.2023 20:26
+11
Іди знімай своїх знедолених громадян з "трамповської стіни" на кордоні з США, куди вони сотнями тисяч тікають навіть без війни.
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31.07.2023 20:50
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Ще один рятівник обличчя пу та компашки?
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31.07.2023 20:26 Ответить
Почему же, главный штрих в предложении должен звучать так - мы ожидаем путю лично.
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31.07.2023 20:31 Ответить
ця зустріч на рівні делегацій. і навіть не міністрів. і точно вже не президентів. там будуть тільки радники президентів з питань національної безпеки.
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31.07.2023 20:45 Ответить
А хто у преЗедента радник з нацбезпеки?
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31.07.2023 20:59 Ответить
хто? хто? це ж всім відомо. ) єрмак. він і був присутній на 1-му раунді цього саміту в Копенгагені. Там мав ще бути присутній і Салліван, але в останній момент щось передумав, може порахував, що не по його рангу такий саміт і прислав туди своїх заступників.
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31.07.2023 21:05 Ответить
Звісно що це всім відомо. Але як приємно почути це ще раз, і ще, і ще...
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31.07.2023 22:05 Ответить
Непогано було б запросити також північну корею, Іран та Венесуелу. І правильно було б заборонити брати участь в цьому заході США та Сполученому Королівству. І наостанок заборонити участь України.
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31.07.2023 21:29 Ответить
І щоб два рази не вставати збиратися, "паходу," але раз і назавжди вирішити долю "праґнівших западних так називаємих дємакратій".
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31.07.2023 22:09 Ответить
ще один педальний кінь - сподіваюсь їх всіх пишуть у список
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31.07.2023 20:26 Ответить
Розумні країни давно висловились, що все рішиться на полі бою.
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31.07.2023 20:28 Ответить
Текіли перепив -- рашку иому подаваи
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31.07.2023 20:30 Ответить
та там не текіла. лаптерейх найбільший толкатєль мексиканської "муки". от того і тягнуть вони мазу за ху йлом.
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31.07.2023 20:46 Ответить
Ох уж эти потные мексиканцы!
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31.07.2023 20:31 Ответить
Старий явно зловживає текілою...
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31.07.2023 20:31 Ответить
Не фіг гнать текілу з кактусів. А то відразу хочеться кацапам "врятувати лице".
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31.07.2023 20:33 Ответить
Хтось має лизнути...)))
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31.07.2023 20:38 Ответить
Мексиканцы решили ещё раз продать кацапам сериал "Просто Мария"!
Тридцатилетию первого показа посвящается.....
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31.07.2023 20:42 Ответить
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

Харе́!
Це ж одна людина!
)))
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31.07.2023 20:44 Ответить
хто сказав, що то одна, та ще й людина? схоже, що то - воно, з виводка лули.
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31.07.2023 21:42 Ответить
Миші кололись і плакали,але продовжували їсти кактус...
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31.07.2023 20:46 Ответить
ти зі своїми картелями розберись, з Сіналоа= тоді приїдеш мирить клоун
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31.07.2023 20:47 Ответить
бл@ скільки цих орбанів буде вилазити
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31.07.2023 20:49 Ответить
це не орбан це обрадор
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31.07.2023 20:50 Ответить
Без різниці. Ті самі яйця, тільки у профіль.
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31.07.2023 21:26 Ответить
верніть йому назад ЕЛЬ ЧАПО, подивимось що ти тоді заспіваєш
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31.07.2023 20:49 Ответить
Іди знімай своїх знедолених громадян з "трамповської стіни" на кордоні з США, куди вони сотнями тисяч тікають навіть без війни.
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31.07.2023 20:50 Ответить
Нижню Каліфорнію США передаси і тринди..
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31.07.2023 21:03 Ответить
мене інколи дивує коли вилазить якийсь сир *********** і шось там верзе про мир між Україною та росією... подібні миротворці взагалі там вмєняємі слово "мір" вони як собі бачать? скількі руські дегенерати українців вбили міста з землею ровняючи і пів країни тут ракетами засипали... то чхати українці хотіли хто там при владі буде на тій росії чи вона там посиплиться вся, пуйло це обісране полізло з війною то всіх тих хто там рішення приймав в тій держдумі хай самі приповзають, почнуть тікати ми теж інакше почнемо їх до відповідальності приводити, хутром назовні там всіх повиворачиваємо... а росіянцям такий рахунок прийде що їх онуки ще будуть в рабстві і знати кому репарації виплачують
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31.07.2023 21:20 Ответить
мексику- викреслюємо найух...
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31.07.2023 21:30 Ответить
А хто їм заважає виводити війська з нашої території?
Нехай виведуть та приїжджають на перемовини...
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31.07.2023 21:37 Ответить
був один долбень - лула, тапер в нього з,явився брат із мексики - обрадор. їх тепер двоє, парочка?
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31.07.2023 21:38 Ответить
мексика може йти нах... разом з кацапією.
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31.07.2023 21:43 Ответить
Та нехай собі пропонує. Нам своє робить.
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31.07.2023 21:46 Ответить
кактусы - в Красную книгу!
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31.07.2023 21:47 Ответить
Мексиканські хвойди.Йдіть нах
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31.07.2023 21:54 Ответить
Мексика в переговорах по Україні...ахрінєть,ще й ультиматуми висуває.А Сомалійські пірати,афганські таліби і людоїди з Папуа Нової Гвінеї також запрошені до переговорів в Саудівську Аравію?
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31.07.2023 22:11 Ответить
Ещё один ********** нашелся.
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31.07.2023 22:23 Ответить
С Мексикой связан один интересный парадокс: около 50 % жителей позитивно относятся к россии, что намного больше, чем в той же коммунистической Бразилии или Аргентине (около 20 %)
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31.07.2023 22:59 Ответить
Мені здається чи вся південна америка кончена?
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31.07.2023 23:07 Ответить
Хоч одна гнида продажна знайдеться!
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31.07.2023 23:09 Ответить
Срака в сомбреро!
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31.07.2023 23:21 Ответить
Хитрожопий мексиканець
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31.07.2023 23:48 Ответить
Спіді Гонзалєс вирішив що краще передати кокс кацапській коняці власноруч на саміті?, - лавруха б'є копитом.
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01.08.2023 01:41 Ответить
Президент наркокартелей подписался за лучших клиентов...
Мразь
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01.08.2023 06:50 Ответить
Та, оставьте. Мексика-********
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01.08.2023 07:17 Ответить
 
 