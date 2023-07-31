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Четверо добровольцев-белорусов из полка Калиновского погибли, защищая Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защищая Украину, погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".
Об этом сообщили в полку имени Кастуся Калиновского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших", - говорится в заявлении.
В полку отметили, что позывные и особенно имена бойцов не разглашаются в целях безопасности родных.
"Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, столкнувшимся с очередной жертвой. С жертвой в войне за независимость Украины и Беларуси", - отметили в полку Калиновского.
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Кари, московітам *****, страшної кари!!
за вільну та незалежну Украіну 😪😪😪
Живе Білорусь!