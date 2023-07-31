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Четверо добровольцев-белорусов из полка Калиновского погибли, защищая Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полк,калиновского

Защищая Украину, погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

Об этом сообщили в полку имени Кастуся Калиновского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Батальон "Литвин" и батальон "Волат" понесли потери. Четверо наших героев погибли. Мы поддерживаем связь с родными и близкими погибших", - говорится в заявлении.

В полку отметили, что позывные и особенно имена бойцов не разглашаются в целях безопасности родных.

"Полк Калиновского скорбит вместе со всем белорусским народом, столкнувшимся с очередной жертвой. С жертвой в войне за независимость Украины и Беларуси", - отметили в полку Калиновского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Контрнаступление набирает обороты. Мы появимся в Беларуси", - стрелок полка имени Калиновского Павел Шурмей. ВIДЕО
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Топ комментарии
+18
Вічна слава Героям та безмежна дяка!
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31.07.2023 21:21
+13
Вічна памʼять та слава справжнім братам - литвинам.
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31.07.2023 21:35
+11
Низький уклін, Захисникам України з Білорусі!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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31.07.2023 21:26
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Царство Небесне,рабам божим.
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31.07.2023 21:20 Ответить
ну які це раби? Це не про них! То вільні люди, а раби за порєбріком!
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31.07.2023 21:22 Ответить
Хоч би в цій темі не сперечалися.
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31.07.2023 22:26 Ответить
За порєбріком раби сатани.
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31.07.2023 22:29 Ответить
Я атеїст , але чому в православ,ї раб , а в католиків син божий
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31.07.2023 21:40 Ответить
У православних теж є термін син божий тому що Бог-отець наш духовний батько.який завжди допоможе у скрутну хвилину,нажаль атеїсти згадують про Бога у випадку....коли смажений півень у дупу клюне
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31.07.2023 22:33 Ответить
Питання було - чому раби, а не діти Божі? Відходьте від рабів!
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01.08.2023 21:40 Ответить
Одне не виключає інше.
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01.08.2023 22:36 Ответить
хочете бути рабом, то ваша справа... як на мене - це все вигадки т.з. священиків коли придумували релігію, щоб населення тримати в узді... інші люди вигадали собі щось більш пристойне, наприклад діти Божі...
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01.08.2023 22:46 Ответить
Хочете бути правнуком червонодупого бабуїна,добре,я поважаю ваш вибір.Бог дає людям вибір робити добрі або злі діла,вірити або ні.про узду та релігію повторюйте далі побрехеньки кацапів-комуністів.
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01.08.2023 22:53 Ответить
Як ви думаєте, - чому кацапи-комуняки не знищили релігію, а поставили під фсб?
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01.08.2023 22:58 Ответить
У всі часи всякі покидьки намагались приватизувати Бога.і прикривати Ним свої злочини.
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02.08.2023 08:40 Ответить
Тепер моя черга задавати питання.як виникло життя на Землі?
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02.08.2023 08:42 Ответить
Вічна слава Героям та безмежна дяка!
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31.07.2023 21:21 Ответить
R.I.P.
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31.07.2023 21:21 Ответить
С.У.М.
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31.07.2023 21:23 Ответить
Низький уклін, Захисникам України з Білорусі!!
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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31.07.2023 21:26 Ответить
Вічна памʼять та слава справжнім братам - литвинам.
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31.07.2023 21:35 Ответить
Вічна пам'ять та шана героям!
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31.07.2023 21:41 Ответить
Герої не вмирають!
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31.07.2023 21:46 Ответить
Вічна пам'ять і вічна слава.
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31.07.2023 21:47 Ответить
"Обіймемося, браття"... Смерть русско-фашистским оккупантам!
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31.07.2023 22:26 Ответить
Світла пмʼять Героям , які віддали найдорожче - це життя своє,
за вільну та незалежну Украіну 😪😪😪
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01.08.2023 00:07 Ответить
Прийми, Господи, світлі душі полеглих Воїнів до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
Живе Білорусь!
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01.08.2023 03:43 Ответить
Вічна слава Героям! І Вічна пам'ять!
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01.08.2023 05:49 Ответить
 
 