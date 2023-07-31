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На Керченском мосту перекрыто движение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст

На железнодорожном вокзале Керчь-Южная российские оккупанты объявили массовую эвакуацию, а движение по Керченскому мосту перекрыли.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам Братчука, движение по мосту перерыто из-за воздушной тревоги, а эвакуация вокзала началась после звонка о заминировании.

Сегодня также сообщалось, что захватчики разместили защитные плавучие заграждения вокруг Крымского моста.

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Топ комментарии
+12
Приємні новини! Чекаємо продовження!
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31.07.2023 22:54
+7
Приемні новине це коли Знишуються кацапські обїекти та дохне русня. а це ***** якась
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31.07.2023 22:56
+7
Якщо це - "по-домашньому", то бажаю все те саме в кожному місті московії! Щоденно, кілька разів на день і тричі посерд ночі! А поп-корн збережу на виття тих андрофагів в стилі "а нам за что?"
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31.07.2023 22:57
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Приємні новини! Чекаємо продовження!
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31.07.2023 22:54 Ответить
Приемні новине це коли Знишуються кацапські обїекти та дохне русня. а це ***** якась
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31.07.2023 22:56 Ответить
Перекрили міст,щось же скоїлося? Та й перекритий міст,це порушина логістика,менше озброєння підвезуть кацапи на фронт!
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31.07.2023 23:03 Ответить
ти дурень? включи міски!!! Керченський вокзал одразу за мостом, і якщо він не приймає поїзди, то їм просто нікудиїхать...
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31.07.2023 23:30 Ответить
А шо сі стало?
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31.07.2023 22:54 Ответить
Окончательно засрут наше море . Страшно рашистам .
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31.07.2023 22:55 Ответить
Ой!
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31.07.2023 22:57 Ответить
Якщо це - "по-домашньому", то бажаю все те саме в кожному місті московії! Щоденно, кілька разів на день і тричі посерд ночі! А поп-корн збережу на виття тих андрофагів в стилі "а нам за что?"
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31.07.2023 22:57 Ответить
Блин, мост еще функционирует... Пыня валит ракетами по батькiвщинi янелоха... А по пыниной батькiвщинi (членинград) - тишина.
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31.07.2023 23:00 Ответить
Кста . на криворожском карьере Nо4 экскаваторщик попал под напряжение в 6000 вольт, по вине мастера. Но начальство отмазывается. На наряде не было распоряжения перешагать шагающим экскаватором на другое место. Но вот смена заканчивается и мастер приказывает перешагать, а это значит, что пересоединить кабель (6 000вольт). Так мало того, что на шагающем экскаваторе который запитан шестью тысячами вольт, нет помощника по штату(один машинист), так електрики не пересоединяют кабель. Шкаф подсоединения кабеля был со сломаной защитой. Т.е. дверь шкафа не должна открываться, пока всю напругу не снимешь с клем... Но увы, и ко всему , мастер трындит , шо не давал распоряжения перешагивать, типо - это инициатива машиниста... А всем известно, что к концу смены, когда навкалываешься за смену у экскаваторщиков инициатива = нолю. Каароч, на родине бубочки совкоподход к безопасности труда на производстве процветает. ЗАВТРА ПОХОРОНЫ.
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31.07.2023 23:16 Ответить
Усьо ідьот по плану!
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31.07.2023 23:02 Ответить
Некуй шастать!
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01.08.2023 01:07 Ответить
русня ! Н Є К У Р І Т Є Г Д Є П О П А Л О .. .... К У Р І Т Є ГДЄ Н Є П А П А Л О !
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01.08.2023 02:15 Ответить
З А П О Р
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01.08.2023 07:28 Ответить
 
 