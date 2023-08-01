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Николаевская область (1868) обстрел (20085)

Оккупанты нанесли удары по двум громадам Николаевщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

область,миколаївщина,миколаївська

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли акваторию Очаковской и Куцурубской громады Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром, 31 июля, в 14:51, 15:53, 16:45 и сегодня ночью, 1 августа, в 02:02 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера в 17:16 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по открытой территории Куцурубской общины. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В других районах области без обстрелов.

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І так кожного дня. Ну що зейолопи, поржом?
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01.08.2023 08:21 Ответить
Не зейолопи, а зедолбойоби.
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01.08.2023 08:53 Ответить
Це вже нічого не міняє.
Країна у руїнах
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01.08.2023 08:56 Ответить
 
 