Группа вражеских диверсантов пыталась пересечь границу Украины на Черниговщине (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа вражеских диверсантов снова пыталась пересечь государственную границу Украины.
Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Наева, прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.
"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставившее его отойти назад. По сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", - резюмирует Наев.
Позже информацию подтвердил глава МВД Игорь Клименко.
Этой ночью на Черниговщине в пределах Семеновской громады пограничники остановили попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины. С помощью тепловизора наблюдательный пост погранзаставы обнаружил четырех человек, двигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. И под огневым влиянием пограничников враг отступил. Для усиления этого направления на место выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и ВСУ. Спасибо нашим мужественным пограничникам, которые благодаря своей бдительности в очередной раз сорвали планы противника", - отметил Клименко.
Пожалуйста, подождите...
ось і лізуть як гусениці по всьому світу де люди добре живуть і все поганять
Щоб більше не лізли !
"Касетні протипіхотні міни ПФМ і ПФМ-1с («Лепесток») - небезпечний спадок, який дістався Україні від часів СРСР. Це фактична копія американської міни BLU-43...
У четвер на Павлоградському хімічному заводі за участі української сторони і представництва НАТО на утилізаційний конвеєр урочисто поклали символічну 2-мільйонну міну.
На підприємстві розповідають: аби знищити ці два мільйони, знадобилось два роки. Левову частку коштів на проект - приблизно 80% - дає трастовий фонд НАТО, до якого залучені 10 країн світу. Решту - фінансує Україна. Загальні обсяги грошової участі сторін у проекті називають таємницею, водночас зазначають, що вартість знешкодження 1 одиниці складає приблизно 1,33 євро...".
Тобто, 2 000 000 протипіхотних мін було утилізовано впродовж 2016-2018 років, коли вже йшла війна з рашистською пітьмою.
Так, при Порошенкові утилізували 2 млн мін. І при Зеленському так само їх теж утилізували.
Поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованим Росією Кримом Збройні сили України влаштували масштабні навчання підрозділів реактивної артилерії. Воїни відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника реактивних систем залпового вогню "Ураган".
"За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження", - розповів командувач ОС ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв...
"Мінні загородження застосовують практично у всіх видах бойових операцій. По-перше, вони не дозволяють противнику дістатися до місця призначення. По-друге, блокують фланги та шляхи обходу, що заважає висадці як повітряного, так і морського десанту. Головна перевага дистанційного способу мінування - швидкість встановлення мінних загороджень. За лічені хвилини бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню "засіюють" мінами велику територію, що різко сповільнює темпи наступу противника", - пояснив командувач ОС ЗСУ.