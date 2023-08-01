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Новости Война в Украине
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граница (4734) Черниговщина (1342) диверсия (227) Наев (334)

Группа вражеских диверсантов пыталась пересечь границу Украины на Черниговщине (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,дрг

Группа вражеских диверсантов снова пыталась пересечь государственную границу Украины.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Наева, прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.

"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставившее его отойти назад. По сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины. Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", - резюмирует Наев.

Читайте: Наева в России объявили в розыск вслед за Залужным и Сырским

Позже информацию подтвердил глава МВД Игорь Клименко.

Этой ночью на Черниговщине в пределах Семеновской громады пограничники остановили попытку диверсионно-разведывательной группы врага пересечь государственную границу Украины. С помощью тепловизора наблюдательный пост погранзаставы обнаружил четырех человек, двигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение. И под огневым влиянием пограничников враг отступил. Для усиления этого направления на место выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и ВСУ. Спасибо нашим мужественным пограничникам, которые благодаря своей бдительности в очередной раз сорвали планы противника", - отметил Клименко.

Группа вражеских диверсантов пыталась пересечь границу Украины на Черниговщине (обновлено) 01
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Топ комментарии
+14
Лізе нечисть і лізе.
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01.08.2023 08:35
+12
Кацапи. Ти його в двері женеш, воно у вікно лізе.
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01.08.2023 08:59
+11
У нас диверсанти прямо у владі, чого нам тепер дивуватися?
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01.08.2023 08:35
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Лізе нечисть і лізе.
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01.08.2023 08:35 Ответить
Кацапи. Ти його в двері женеш, воно у вікно лізе.
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01.08.2023 08:59 Ответить
Так, а шо їм у себе робити - болота, бурьяни і туалетів нема . А сами зробити не можуть .

ось і лізуть як гусениці по всьому світу де люди добре живуть і все поганять
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01.08.2023 09:56 Ответить
Лізе, бо Семенівські ліси такі що туди і німці всю війну сунутись боялись. Зараз звісно трохи повирубували але все одно сховатись місця вистачить
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01.08.2023 16:31 Ответить
У нас диверсанти прямо у владі, чого нам тепер дивуватися?
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01.08.2023 08:35 Ответить
в ВР и среди всего населения
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01.08.2023 08:44 Ответить
Саме так
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01.08.2023 08:53 Ответить
Вогонь на ураження?Але не вразили?(
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01.08.2023 08:51 Ответить
"Врах абрасчьон в бехство".
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01.08.2023 08:59 Ответить
серед прикордонників повинні бути снайпери, добре екіпіровані, щоб ніяких шансів - 4 зайшли, 4 залишились...
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01.08.2023 09:01 Ответить
ну от. Вагнерівці будуть кричати, що йдуть на Польщу, Литву, а лізтимуть сюди. Вагнера саме для цього і розмістили в Білорусі - приспати пильність і використати навики захоплення територій
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01.08.2023 09:08 Ответить
Треба знищувати всіх до одного !
Щоб більше не лізли !
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01.08.2023 09:35 Ответить
Я вибачаюсь, а мінувати держкордон з ворогом не пробували? Чи як завжди, є нагальніші питання?
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01.08.2023 09:41 Ответить
З повідомлення ЗМІ від 27.09.2018 року:
"Касетні протипіхотні міни ПФМ і ПФМ-1с («Лепесток») - небезпечний спадок, який дістався Україні від часів СРСР. Це фактична копія американської міни BLU-43...
У четвер на Павлоградському хімічному заводі за участі української сторони і представництва НАТО на утилізаційний конвеєр урочисто поклали символічну 2-мільйонну міну.
На підприємстві розповідають: аби знищити ці два мільйони, знадобилось два роки. Левову частку коштів на проект - приблизно 80% - дає трастовий фонд НАТО, до якого залучені 10 країн світу. Решту - фінансує Україна. Загальні обсяги грошової участі сторін у проекті називають таємницею, водночас зазначають, що вартість знешкодження 1 одиниці складає приблизно 1,33 євро...".
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01.08.2023 09:56 Ответить
Оттавська конвенція була підписана в 2006 році. Але ж треба накинуть лайна на 2018 рік, егеж, ти лайномет?
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01.08.2023 10:12 Ответить
Будь-ласка, будьте об'єктивні, а не зашорені, і уважно прочитайте повідомлення ЗМІ: "На підприємстві розповідають: аби знищити ці два мільйони, знадобилось два роки.".
Тобто, 2 000 000 протипіхотних мін було утилізовано впродовж 2016-2018 років, коли вже йшла війна з рашистською пітьмою.
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01.08.2023 10:33 Ответить
У вас якась алергія на правду, якщо ця правда може кинути тінь на вашого куміра.
Так, при Порошенкові утилізували 2 млн мін. І при Зеленському так само їх теж утилізували.
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01.08.2023 12:31 Ответить
Там була інформація від Наєва про усі заходи по захисту кордону,навіть ліс валили. А ще там стоять військові.
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01.08.2023 14:31 Ответить
Пробували розміновувати (Чонгар)
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01.08.2023 09:43 Ответить
З повідомлення ЗМІ від 14.05.2021 року:
Поблизу адміністративного кордону з тимчасово окупованим Росією Кримом Збройні сили України влаштували масштабні навчання підрозділів реактивної артилерії. Воїни відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника реактивних систем залпового вогню "Ураган".
"За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження", - розповів командувач ОС ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв...
"Мінні загородження застосовують практично у всіх видах бойових операцій. По-перше, вони не дозволяють противнику дістатися до місця призначення. По-друге, блокують фланги та шляхи обходу, що заважає висадці як повітряного, так і морського десанту. Головна перевага дистанційного способу мінування - швидкість встановлення мінних загороджень. За лічені хвилини бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню "засіюють" мінами велику територію, що різко сповільнює темпи наступу противника", - пояснив командувач ОС ЗСУ.
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01.08.2023 10:23 Ответить
ти диви хтось ще і плюсанув цього довбня
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01.08.2023 10:13 Ответить
Шкода, що всіх не перестріляли і не розвісили по деревах, що інші не лізли.
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01.08.2023 09:44 Ответить
А можно было бы позволить им пересечь границу раз тепловизор имеется, четыре человека, захватить их "тепленькими" и потом представить их показания на допросах всему миру..
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01.08.2023 09:59 Ответить
Все можливо, коли з розумом робити....
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01.08.2023 10:06 Ответить
у кожного цивільного притомного Українця призовного віку на прикордонні (в ідеалі по усій Україні) має бути легальна вогнепальна зброя і відповідне законодавство до неї
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01.08.2023 10:32 Ответить
Как сказал года два назад депутат Олесь Доний что украинцы не доросли до владения оружием а он оказывается до фронта не дорос.
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01.08.2023 10:48 Ответить
Пора уже РДК зайти с ответным визитом вежливости а то орки расслабились.
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01.08.2023 10:47 Ответить
Трупи є чи тільки 3.14здйож???
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01.08.2023 10:58 Ответить
Які втрати?
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01.08.2023 11:13 Ответить
От хто тягне за язика, для чого повідомляти рашці як саме їх виявили?
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01.08.2023 11:32 Ответить
так с картофляндии поперлись твари!!!!
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01.08.2023 11:39 Ответить
Я не специалист, но может их нужно было не отогнать, а запустить на пару км и всех уничтожить?
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01.08.2023 12:58 Ответить
 
 