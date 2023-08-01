Совет Украина-НАТО планируем запустить на всех уровнях до конца года, - Стефанишина

НАТО остается единственной структурой, в которой не действует принцип "Ничего об Украине без Украины".

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года планируем запустить на всех уровнях Совет Украины-НАТО, созданный в Вильнюсе. Партнеры Украины по Альянсу должны послать четкий сигнал, что сам факт создания РУН означает старт совместной работы над всеми вопросами, связанными с Украиной. По сути, НАТО остается единственной структурой, в которой не действует принцип: "ничего об Украине без Украины". Мы очень надеемся, что решение Вильнюса это изменит", – заявила она.

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Также на встрече стороны обсудили движение Украины в ЕС и реформу на этом пути.

Со своей стороны, Грлич Радман заверил в продолжении и усилении поддержки Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции.