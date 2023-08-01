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Новости Политика Украины
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Совет Украина-НАТО планируем запустить на всех уровнях до конца года, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ольга,стефанішина

НАТО остается единственной структурой, в которой не действует принцип "Ничего об Украине без Украины".

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года планируем запустить на всех уровнях Совет Украины-НАТО, созданный в Вильнюсе. Партнеры Украины по Альянсу должны послать четкий сигнал, что сам факт создания РУН означает старт совместной работы над всеми вопросами, связанными с Украиной. По сути, НАТО остается единственной структурой, в которой не действует принцип: "ничего об Украине без Украины". Мы очень надеемся, что решение Вильнюса это изменит", – заявила она.

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Также на встрече стороны обсудили движение Украины в ЕС и реформу на этом пути.

Со своей стороны, Грлич Радман заверил в продолжении и усилении поддержки Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции.
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Сказочница. Можно подумать союзники не обсуждают между собой Украину и нашу власть, не ставя в известность "величайшего".
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01.08.2023 10:38 Ответить
ГОЛОВА підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, ...
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01.08.2023 10:42 Ответить
Ніщо ніколи не йде за планом. І ця стефанішина - дурилка картонова, нічого не вирішує і ні на що не впливає. Бла-бла-бла - оце її робота
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01.08.2023 10:50 Ответить
....влада брехунів та хабарників з олегархічним прикормом...ТІЛЬКИ ЗАКІНЧИВСЯ ЗЬЇЗД КРАЇН НАТО ДЕ ЧІТКО ВЛАДІ СКАЗАЛИ РЕФОРМИ АРМІЇ ДО НАТІВСЬКИХ СТАНДАРТІВ...що на сьогодні все тіж балочки від провладних особистостей які тільки і працюють за число в яке впаде на картку зарплата...тільки нада віконувати чіткі вказівки великого янелоха...чому знову совкова мобілізація тому ЩО ВІД БАГАТОМІЛЬЙОНИХ СХЕМ ТА ХАБАРІВ НІХТО НЕХОЧЕ ВІДМОВЛЯТИСЬ ...ЗМІНА НА ВЕТЕРАНІВ РОБІТНИКІВ ТЦК...НЕЗМІНИТЬ САМУ СИСТЕМУ ПРОСОВКОВУ ТА СХЕМАТОЗНУ..нажаль ...АРМІЯ БУДЕ ПРОФЕСІЙНОЮ ТОДІ.... КОЛИ БУДЕ СКЛАДАТИСЯ НЕ З ПЕНСІОНЕРІВ ТА НЕ УПІЙМАНИХ НА ВУЛИЦІ ..ЧАСТИНА З ЯКИХ ТО АВАТАР ТО НАРКОМАН ТО ПЕНСІОНЕР ЯКИЙ СЛАЬКИЙ ЧИ ПРОСТО НЕМАЄ ЗДОРОВЬЯ...ЯКЕ ЗДОРОВЬЯ У ЛЮДИНИ ЯКА ВИЙШЛА НА ПЕНСІЮ ЯКУ ВИСНАЖИЛА ДЕРЖАВА НА ПРАЦІ..ДЕРЖАВА НЕ НАДАСТЬ ПЕНСІЮ ПОВНІСТЮ ЗДОРОВІЙ ЛЮДИНІ НА ТО І ПЕНСІЯ ЩОБ ВІДПОЧИВАТИ А НЕ СИДІТИ В ГОСПІТАЛЯХ ТО З ЖЕЛУДКАМИ ТО ЗІ СПИНАМИ ТО З БЕЗЛІЧУ ІНШІХ ЗАХВОРЮВАНЬ.....А АРМІЯ БУДЕ СКЛАДАТИСЯ З МОЛОДИХ В МОТИВОВАНИХ ТА ЗДОРОВИХ ХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ...ТАК ЦЕ НАЙНЕБЕЗПЕЧНІША АЛЕ НАЙПОЧЕСНІША ПРОФЕСІЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗА МОТИВАЦІЮ ЯКОГО ПОВИННА ВИСТУПАТИ ЯК ДЕРЖАВА ТАК І НЕ ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ДЛЯ ПІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПРОФЕСІЮ ВІЙСЬКОВОГО......а зараз це надання до складу збройних сил не якості а кількості ...на яких в свій час теж роблять гроші як з одиниці призваного по повістці...А стефанішина виконує вказівки системи для отримання зар.платні...якщо ні то де реформи...
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01.08.2023 11:02 Ответить
Ηαχ τα ραда потрібна ! Боріться з корупцією !
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01.08.2023 11:05 Ответить
А в інших структурах обговорюють Україну без України? То це може наслідки роботи ''пОслиць'' яких ви понаставляли в інші країни!
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01.08.2023 11:08 Ответить
І в НАТО обговорюють Україну без України.
і вона сподівається що це зміниться.)
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01.08.2023 11:17 Ответить
Н всіх рівнях. Це скільки? не просто якась Рада, а розгалужень триста-чотириста, щоб засмоктало в говорільні? Проект Офісу?
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01.08.2023 13:06 Ответить
Вся зеленая мразь, болтает и болтает непонятно о чем и для чего. Какой еще совет, стефанишина? ЗЕ-швали надо было еще вчера заниматься военным производством а оно занимается то музеем, то сериальчиками, то чем угодно, что к фронту не имеет отношения.
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01.08.2023 13:15 Ответить
 
 