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Двум администраторам Telegram-каналов о повестках объявили приговор в Черкасской области: 5 лет тюрьмы с испытательным сроком

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

телеграм

Двум администраторам телеграмм-каналов о раздаче повесток огласили приговор – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасщины, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор в суде доказал, что указанные лица создали и администрировали несколько тематических групп Интернет-приложения "Телеграмм". В этих группах обвиняемые распространяли информацию, направленную на уклонение гражданами Украины от мобилизации в условиях военного положения, в частности, распространяли сообщения о местах раздачи повесток работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.

Мужчины признали свою вину в суде и заверили о недопущении в будущем противоправного поведения, направленного на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Приговором суда обвиняемые осуждены к 5 годам лишения свободы с одновременным установлением испытательного срока.

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Топ комментарии
+20
Замість того ,щоб ввести мобілізацію в законне русло , позбавити броні олігархат, чиновників та їх сімї , припинити безпрєдел ТЦК та воєнокомів - вони починають приймати не законні рішення - для остраху населення . Який ефект це викличе цілком зрозумілий - ненависть до зеленого шапіто .
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01.08.2023 10:56
+17
Цікаво які юридичні підстави для такого рішення суду.
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01.08.2023 10:49
+11
Криворізька школа права
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01.08.2023 10:48
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Іспитовий термін нехай відбувають десь на Бахмутському напрямку.
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01.08.2023 10:48 Ответить
Так они по факту осуждены. А у нас с непогашенной судимостью вроде как не призывают
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01.08.2023 11:11 Ответить
Лише за тяжкi злочини
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01.08.2023 13:08 Ответить
Жидовка ты ******! Возьми свою ***** в руки и отнеси ее на передовую.И ***** коментарии тереть,ублюдки.С вами по нормальному нельзя- правда,вам,видите- ли не нравится.Идите ***** со своей помойкой цензором!
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01.08.2023 19:09 Ответить
Криворізька школа права
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01.08.2023 10:48 Ответить
Цікаво які юридичні підстави для такого рішення суду.
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01.08.2023 10:49 Ответить
Рішення виноситься у відповідності до нахмурених брівок Вована у відео і трішки згідно законів України.
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01.08.2023 10:57 Ответить
Як за часiв сталiна, була б людина, а стаття завжди знайдеться.
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01.08.2023 11:49 Ответить
А коли по корупції та розбазаруванні державних коштів, за саботаж під час війни будуть реальні посадки??? Чи ''ета другоє'', своїм все, а опонентам закон!
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01.08.2023 10:52 Ответить
Смердючий совок. Скоро будуть саджати за позначення в waze де ховаються мусора
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01.08.2023 10:52 Ответить
Замість того ,щоб ввести мобілізацію в законне русло , позбавити броні олігархат, чиновників та їх сімї , припинити безпрєдел ТЦК та воєнокомів - вони починають приймати не законні рішення - для остраху населення . Який ефект це викличе цілком зрозумілий - ненависть до зеленого шапіто .
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01.08.2023 10:56 Ответить
Роздача повісток це якась таємна спецоперація чи що?Мобілізацію президент оголосив,верховна рада,Кабмін,за що взагалі термін дали цим людям?
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01.08.2023 10:58 Ответить
Для страху. Про законність там не має мови
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01.08.2023 11:00 Ответить
А коли займуться чатом по повісткам м.Кам'янське,де пропогондується сепаратизм та виправдовують кацапів?
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01.08.2023 11:00 Ответить
Шапіто-95. Закон? Нє, не чули. Закон, взагалі-то, це не то шо у вовіка з рота вилітає. Єслі шо...
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01.08.2023 11:09 Ответить
в кожному селі такі групи є!і вайбер і телеграм!
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01.08.2023 11:30 Ответить
Законам - зені! Демократії - зені! Крадівництву - зетак!
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01.08.2023 11:49 Ответить
дивний якийсь вирок, вони, що не дозволяли пакувати в буси, чи когось ховали? Простіше було винести вирок за несплату податків від реклами
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01.08.2023 12:00 Ответить
А тим часом в надрах ВРУ просувається законопроект від слуги мазурашу про кримінальну відповідальність за будь яку критику влади в соцмережах .
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01.08.2023 12:09 Ответить
Щасливчики. Тепер вони не підлягають призову, та ще й будуть вдома. На, а про законність такого вироку, взагалі мова не йде.
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01.08.2023 12:13 Ответить
Вирішили трохи полякати людей.
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01.08.2023 12:20 Ответить
BACKING TO USSR!!!
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01.08.2023 13:29 Ответить
вкрав у армії кілька мільйонів грн то херня,
просто звільнили і все

розповідав про повістки в телеграм каналі і тобі 5 років

пи₴дець як все справедливо
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01.08.2023 22:18 Ответить
 
 