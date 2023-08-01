Двум администраторам Telegram-каналов о повестках объявили приговор в Черкасской области: 5 лет тюрьмы с испытательным сроком

Двум администраторам телеграмм-каналов о раздаче повесток огласили приговор – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасщины, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор в суде доказал, что указанные лица создали и администрировали несколько тематических групп Интернет-приложения "Телеграмм". В этих группах обвиняемые распространяли информацию, направленную на уклонение гражданами Украины от мобилизации в условиях военного положения, в частности, распространяли сообщения о местах раздачи повесток работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки", – говорится в сообщении.

Мужчины признали свою вину в суде и заверили о недопущении в будущем противоправного поведения, направленного на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Приговором суда обвиняемые осуждены к 5 годам лишения свободы с одновременным установлением испытательного срока.

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