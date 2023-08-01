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Новости Политика УкраиныПроисшествия
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Тищенко Николай (288) Семинский Олег (45)

В мошенническом колл-центре разоблачен "слуга народа" Семинский, на которого вызвал полицию "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В Киеве обнаружили колл-центр, который собирал и передавал информацию о работе военных в правительственном квартале Киева, а также о работе ПВО.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Николай Тищенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все это происходит "почти в приемной" нардепа Семинского.

"Так и все это здание (по словам работников офиса) может принадлежать господину депутату Семинскому. Отмечу, что и сам Семинский не заставил себя долго ждать и сразу явился на место происшествия с адвокатом лесным охранником которого ему предоставило государство за деньги Украинцев. Оказывал  сопротивление работе ВСК, Национальной Полиции и нанес телесные повреждения помощнице народного депутата, по поводу чего написано также соответствующее заявление по ст. 126.

По нашей информации именно этот Колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись также на русском языке", - рассказал Тищенко.

Нардеп добавил, что также были задержаны 38 уклонистов (из которых трое иностранцев) для выяснения их вероятной связи с ФСБ, находятся ли они на воинском учете и по каким договорным отношениям работают в данном офисе.

Также смотрите: "Слуга народа" Тищенко в экипировке воюет против "врагов народа" в тире. ВИДЕО

В мошенническом колл-центре разоблачен слуга народа Семинский, на которого вызвал полицию слуга народа Тищенко 01
В мошенническом колл-центре разоблачен слуга народа Семинский, на которого вызвал полицию слуга народа Тищенко 02
В мошенническом колл-центре разоблачен слуга народа Семинский, на которого вызвал полицию слуга народа Тищенко 03
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Топ комментарии
+110
Таки вышли сами на себя!!!
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01.08.2023 11:35
+71
Науседа не просто же так это сказал про нашу власть.

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01.08.2023 11:41
+70
Це все однопартійці Презідента, чи я поміляюсь?
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01.08.2023 11:37
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Страница 2 из 2
Паразити жеруть одне одного, це для України корисно.
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01.08.2023 11:56 Ответить
Чому менти стоять і ніхрена нероблять,як кришувати бандюків так вони перші
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01.08.2023 11:56 Ответить
ну ви балувані і невдячні. А бачите яка користь з колі-каклєти. Ну всьо, оправдався
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01.08.2023 11:57 Ответить
зелені потвори.
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01.08.2023 11:58 Ответить
Хоч якась користь з колі катлєти
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01.08.2023 11:59 Ответить
Ну да, кроме навоза.
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01.08.2023 12:09 Ответить
Якщо """державний діяч"",політик,бізнесмен, корупціонер грабує державу, заробляє на війні, на крові, хіба йому треба закінчення війни, скорішої нашої перемоги? -НІ, бо як же ж тоді з заробітками, а то може ще ж і кацапи приплатять за "діяльність"...? Чи буде воно, ця вражина приймати проукраїнські рішення, відкривати заводи по виробництву зброї , карати злочинців, приймати вчасно нормальні закони , чи буде шкодити і заробляти..?! А цікаво, а як же ж деякі безробітні, до депутатства, ввійшовши у ВР голі й босі і простоволосі, на весіллях фати заносили, "працюючи" на державні службі , маєтки купляють, Мерседеси...?"Откуда дровішкі..?" Звідки статки, бабло..? Декларацію відмінили, проведення сесії в ефірі засекретили , бо війна мол, що б ворог не знав коли відбудеться та не вдарив...?Та люба прибиральниця, двірник знає коли буде сесія...? Це напевно що б правду люди не чули про злодійства і ворожу діяльність...?Та в кого ж стріляти? Та вони ще по деяких депутатах 5ї колони і "вновь іспєчьонних скоробагатьках", які там сидять , за їх "діяльність" не те що не вгатять, а напевно ще й захищати їх будуть, щоб по своїх не вдарити...?Чи це не так...?
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02.08.2023 05:59 Ответить
"каклєта" ваюєть ...
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01.08.2023 11:59 Ответить
- Звоните Баканову,тут розбийники,ой,бакашка то теперь адвокат полтавский,розбийники ему уже позвонили.
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01.08.2023 12:01 Ответить
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01.08.2023 12:03 Ответить
пародокс-логово предателей в открытую работают
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01.08.2023 12:03 Ответить
Що ж це робиться

Знову партія Слуга Народа, знову зрадники, корупціонери, вороги

Якось забагато попало таких людей до партії, шо говорить про те,

що це не робота ворожих спецслужб,

а цілеспрямована робота керівників партії з підбору саме таких людей
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01.08.2023 12:05 Ответить
Слуга Народу - це партія, яка складалася під перемогу на виборах за пару місяців - це не партія однодумців, це партія когопопало.
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01.08.2023 12:40 Ответить
В сн на 2021 рік було приблизно 1000 членів\інтерв"ю Корнієнка\. Виходячи навіть з теорії ймовірності випадкових цифр\база 1000\ а зашкварів ого-го, можна твердо робити висновок не про когопопало а про продуманий підбір. Пригадайте. Голосування у ВР. На виступ іде запис. Записались. Дія подальша...передача слова...кому...я про що. Чітка відпрацьована система Десятична система...
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03.08.2023 12:43 Ответить
Та ні, там саме "хтопопало" - тому вони й сруться постійно між собою, бо там люди з діаметрально протилежними поглядами зібралися.
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03.08.2023 17:15 Ответить
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01.08.2023 12:05 Ответить
коля, в морду дати зраднику, не вистачило мужності?
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01.08.2023 12:06 Ответить
Дати по морді зраднику , це фігня , бо його потрібно повісити за зраду 😡
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01.08.2023 12:14 Ответить
Зелені гадюки починають пожирати зелених жаб....
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01.08.2023 12:06 Ответить
Яку шваль привів Зеленський до влади, в тепер нам ******** злодюжку поворознюка, як же треба зневажати українців, а може ми цього і заслуговуєм!?
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01.08.2023 12:06 Ответить
Да ладно, что вы наговариваете на Вову? Эту швали, вместе с Вовой, к влати привёл "мудрый" нарИд уставший от войны.
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01.08.2023 12:08 Ответить
На второй минуте явно видно, что это ЗЕлёное паскудное чмо Синицкий наполнило воздух ароматом своего мужества и сходил себе в штаны. И вообще - плюнь в ЗЕлень обязательно попадёшь в предателя коррупционера и просто гниду в одном лице. Там других НЕТ.
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01.08.2023 12:07 Ответить
там еще безмозглая есть
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01.08.2023 16:21 Ответить
и в рот рота корабельных сосен
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01.08.2023 17:26 Ответить
Коля каклєта тіпа рабілітнувся
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01.08.2023 12:09 Ответить
Ну виженуть з партії, виключать з фракції - все одно буде в парламенті в унісон голосувати зі слугами і опзжопами. Це все так, навіть не "гучне затримання", просто пошуміли і розійшлися. Чувак відморозився, сказав що він ні при чому, і в нього там просто приймальня, дал і копати ніхто не буде. А якщо будуть розслідувати то читайте спочатку.
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01.08.2023 12:12 Ответить
Здаётся мне это была комедия,Господа!
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01.08.2023 12:14 Ответить
И по сценарию там посадить трех друзей.
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01.08.2023 12:37 Ответить
Кто ти такой? А ти кто такой?
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01.08.2023 23:45 Ответить
Там більше половини, якщо не всі «слуги урода» запроданці, колоборанти та вороги України.
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01.08.2023 12:21 Ответить
Всі слуги уроди або зрадники ,
або злодюги вищого гатунку ‼️
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01.08.2023 12:28 Ответить
Пішла внутрішньопартійна боротьба за входження в прохідні списки на майбутніх виборах.
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01.08.2023 12:21 Ответить
Яка несподіванка - знов Слуги Урода замішані! А Тищенка видно в долю не взяли, от Колян і вирішив помститися!
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01.08.2023 12:22 Ответить
Слуга Народа - ни дня без зашквара.
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01.08.2023 12:22 Ответить
Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Чекаємо додаткову інформацію
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01.08.2023 12:28 Ответить
незрозуміло
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01.08.2023 18:53 Ответить
П№дари. при чому усі!!!
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01.08.2023 12:28 Ответить
Котлєта віджимає…
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01.08.2023 12:41 Ответить
Коля Катлєта повертається у велику політику зі швидкістю лайнера Київ-Мальдіви.
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01.08.2023 12:46 Ответить
Это уже пздц лютый!
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01.08.2023 12:47 Ответить
Ни дня без скандала с зеленой плесенью, все хуже и хуже. Пс ждем нового видосика боневтика, о том как он работает не покладая своих шалудливых рук.
п п.с отдельный привет хочу передать депутату трубицину.
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01.08.2023 12:49 Ответить
*** жаба гадюку....
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01.08.2023 12:55 Ответить
Текст по зебільному напісан. "38 ухилянтів (з яких троє іноземці)". Це як? Іноземці ухилянти?
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01.08.2023 12:59 Ответить
каклетка, доставая маузер - ти ж обіцяв стріляти усіх ворогів партії. Знов збрехав.
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01.08.2023 13:01 Ответить
Мабуть, це ще не вороги
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01.08.2023 13:33 Ответить
Не страшно,"аби не Порох..."
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01.08.2023 13:04 Ответить
Щоб не трапилося, а рейтингам Гундосого нічого не заважає. Після закликів до шашликів мав би до нуля опуститися, але ж ні народу ця почвара подобається....
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01.08.2023 13:07 Ответить
Моша Дун- дун-- просвітить!
ЗЕ--срулята ( " Весельіе реб*ята " )-- напружили кавунчики і дєлают нам рожі: своїм .у доску . ГЕШЕФТІК--ГРОШІ і харчі хороші !!!
Нам же : море смутку і жалю від загиблих ( рідних. близьких ) у бою !!!

30.07.2023 20:54 Відкрити на форумі 15
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01.08.2023 13:08 Ответить
Зате поржали.
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01.08.2023 13:10 Ответить
Свині урода.
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01.08.2023 13:12 Ответить
Нарід - слуга
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01.08.2023 18:55 Ответить
А за шо они голосуют?
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01.08.2023 14:09 Ответить
Блазнеботів ніби поменшало.
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01.08.2023 13:16 Ответить
"з адвокатом лісним охоронцем", "що також було затримано 38 ухилянтів (з яких троє іноземці)"

Вибачте але у вас редактор є??? Який адвокат - лісний охоронець??? Ельф чи що? Як ухілянт може бути іноземцем?
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01.08.2023 13:28 Ответить
Дивно затихарилися від чергового ЗАШКВАРУ, оті Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з Даниловим…
Марафонять щодня і так само зашкварюються…акакаяразніца….патіхамувлєс !!!
Так завзято усі ТРОЄ, клялися і божилися з трибуни ВРУ Україну захищати, а, як до діла, то ось такі кол-центри в столиці України до параду з орками готуються…
Співпадіння, за 1,5 роки кривавої повномаштабної війни в Україні!!
Слава Україні!!
Генпрокурор з усим Офісом, за таку бедіяльність під носом цього кол-центру, повинні йти у відставку, разом з ДБР СБУ МВС та татаровим.!!
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01.08.2023 13:32 Ответить
то може ми даремно, на коляна катлету, помиї лили?
він, бачите, який патріот.
може він спеціально з себе дебіла корчив, що б втертися в довіру?
то може йому медальку видати?
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01.08.2023 13:34 Ответить
СУПЕР...!!!
У всеукраїнській народній партії "збіговиська зеленого зброду" недо**бків, розпочався передвиборчий ІНЦЕСТ...!!!

ЧОМУ цією мерзотою Семінським та усіма його посіпаками-зрадниками і цим кол-центром, до сих пір не займається СБУ та ВКУ УКРАЇНИ...???!!!

Пане В.Малюк, а що ВАМ дали вказівку з РНБО не чіпати цих ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ з слуг народу з котрих 50%- 100% ЗРАДНИКИ та БАРАБАНЩИКИ ФСБ, чому є десятки доказів...???!!!
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01.08.2023 13:43 Ответить
Який чудовий жабогадюкінськ А далі в мене запитання! Як швидко і хто саме дасть йому дозвіл на виїзд з країни. ААААА!!! і ще от "патріоти", ну наприклад, ті які кидали Чорновіла у сміттєвий бак, якось на цього покидька зреагують? Чи без команди з верху ні ні....
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01.08.2023 13:47 Ответить
"Все змішалось у будинку обломових ..." Депутати ведуть слідчі дії !!

Боюся, що до кінці війни Героя йому дадуть, ну хоча б орден !

Тищенко наче ще більше змужнів !
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01.08.2023 14:10 Ответить
слуги. тільки чиї?
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01.08.2023 14:15 Ответить
3акономірно xто 3нае xоча б десять проукраінськиx слуг народу напишіть будь ласка
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01.08.2023 14:30 Ответить
Цікаво а хто ці люди які працюють на цих робочих місцях? З організаторами зрозуміло, а ці прості працівники IT-сфери? Там з півтора десятка робочих місць. Хто ці ,, законослухняні ,, громадяни України, нам їх покажуть?
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01.08.2023 14:33 Ответить
Хто такий Олег Семінський, детальніше з Главкому:
Він багато років працював в українській енергетиці. У 2003-2013 роках обіймав керівні посади в найбільшій приватній газовидобувній компанії України «Нафтогазвидобування», співвласником якої тоді були Микола Рудьковський та Нестор Шуфрич. Зараз компанія належить ДТЕК Ріната Ахметова.
У 2012 році Семінського викрали. Три роки про нього нічого не чули, а потім викрадачі відпустили його. Семінський публічно звинуватив у викраденні колишнього міністра транспорту та зв'язку, депутата парламенту кількох скликань Миколу Рудьковського. Стверджував, що його тримали в підвалі на ланцюгу та катували.
Зазначимо, що в липні 2023 року кримінальне провадження за фактом викрадення ексголови ПрАТ «Нафогазвидобування» Олега Семінського надійшло до Голосіївського районного суду Києва. На лаві четверо обвинувачених - колишній нардеп і ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, Степан Деркач і Андрій Шикора.

Продовження, відомості з ПолітХабу:
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 205 округу (м.Чернігів) від партії "Слуга народу" як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З 2011 до 2013 року був головою правління ПрАТ "Нафтогазвидобування", у 2003-2011 роках - був генеральним директором. У 2006 році балотувався до Верховної Ради 5 скликання за списком Соціалістичної партії України під номером 72 як її член. У 2000-2003 роках - в.о. голови правління ЗАТ "Укрнафтогазтехнологія".
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01.08.2023 14:45 Ответить
Це тіпа каклєта опьять рулює
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01.08.2023 14:45 Ответить
Дообирались.....І Єто лучшіє люді "зельоного профсоюза"...
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01.08.2023 14:55 Ответить
Російська ботоферма і картина "русский корабль іди на*" 3:35 хв. Якось не клеїться.
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01.08.2023 15:03 Ответить
Здається.тут на цензорі неодноразово якісь чуваки авторитетно заявляли,що Малюк найкрутіший спец СБУ,мовляв ,ми з ним особисто на сепарів у 2014 році ходили,ми з ним вогонь і мідні труби пройшли,Малюк не підкачає.....А Малюк підкачує,ох як же він підкачує.....
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01.08.2023 15:31 Ответить
тепер катлєту наградят, сам ... , потисне руку і наградну зброю дасть, а переляканому колезі виплатять компенсацію за те що потурбували і потім всі разом поїдуть у Трускавець, потім у Таіланд чи на Мальдіви. ... Занавес .. аплодисменти .. і поклони
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01.08.2023 16:28 Ответить
По приколу продолжается.
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01.08.2023 17:29 Ответить
Нахіба нам такі депутати ,нахіба нам такий парламент????????
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01.08.2023 18:09 Ответить
Коля Котлета трохи відповів і вирішив повернутися у велику політику -кормушку..
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01.08.2023 18:17 Ответить
павуки починають пожирати один одного.......це добре
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01.08.2023 18:35 Ответить
Вопрос к господину Бутусову : Ясно что вы ненавидите Зеленского ,ну скажем не любите ,но зачем СЕЙЧАС во время войны вы подыгрываете этому проходимцу Тищенко ? Вся Украина знает кто такой Коля Котлета ,что этому мудаку нет веры ,да это большая кадровая ошибка Зели ,но сейчас ,во время войны перестаньте подыгрывать ВРАГУ
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01.08.2023 18:36 Ответить
Ну припустимо, стригти кцп лохів, то не так вже і погано (для цього і потрібні печатки - ліві документи допомагають в цьому). Минулої ночі було навіть декілька підпалів воєнкоматів у москалів з дикими історіями, в яких "розводили" з кол-центрів якось переконували це робити кцп лохів "в темну"... А от якщо вони паралельно по Україні працювали - за це дерти нещадно.
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01.08.2023 18:38 Ответить
О, а раніше тіпа ніхто не знав.
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01.08.2023 19:09 Ответить
А скільки поліциянтов у цим будиночку? Адже вони мабуть щось там роблять? Сора їде а їм всім по барабану, наче їх це не стасуется. Мороз повний, один Колян воює,та ще як.
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01.08.2023 19:19 Ответить
Якось дивно, що його викриває одіозний Тищенко, а не СБУ. І тут доволі багато версій, що це було насправді.
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01.08.2023 19:33 Ответить
Щось мені так здається, що ввечері вони обидва будуть вечеряти в тищенківському ресторані.
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01.08.2023 20:14 Ответить
Це мабудь ботоферма порохоботів, що яніна казала, треба в неї спитать.
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01.08.2023 20:39 Ответить
продолжение сериала "слуга народа", и по сценарию в конце "слуги" все сдохнут сядут на нары.
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01.08.2023 20:48 Ответить
Всю ЗЕвладу трэба сажать по тюрмам. Там только запроданци, ФСБшные кроты, дэржзрадныки и коррупционеры! В ОТСТАВКУ!!!!!!
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01.08.2023 20:56 Ответить
какая дичь.......
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01.08.2023 23:40 Ответить
якийсь гермафродит із цицочками той Семінський. Звісно кришував, тварина, а що ще робив. Прибити б на місці... але ''ми ж еуропейска країна'', ми його в корумпований ''суд'' пошлемо, де він тупо відбашляє... а так по іб..лу , мішок на голову і в ліс, так тре з ворогами робити. Вибачте нема сил. все по колу іде бо нема відповідальності. Вона поинна наступати одразу. Тоді щось зміниться.
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02.08.2023 01:42 Ответить
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