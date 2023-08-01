В мошенническом колл-центре разоблачен "слуга народа" Семинский, на которого вызвал полицию "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Киеве обнаружили колл-центр, который собирал и передавал информацию о работе военных в правительственном квартале Киева, а также о работе ПВО.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Николай Тищенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, все это происходит "почти в приемной" нардепа Семинского.
"Так и все это здание (по словам работников офиса) может принадлежать господину депутату Семинскому. Отмечу, что и сам Семинский не заставил себя долго ждать и сразу явился на место происшествия с адвокатом лесным охранником которого ему предоставило государство за деньги Украинцев. Оказывал сопротивление работе ВСК, Национальной Полиции и нанес телесные повреждения помощнице народного депутата, по поводу чего написано также соответствующее заявление по ст. 126.
По нашей информации именно этот Колл-центр собирал и передавал информацию о работе военных в Киеве в правительственном квартале и работе ПВО, о чем свидетельствуют соответствующие изъятые документы, которые заполнялись также на русском языке", - рассказал Тищенко.
Нардеп добавил, что также были задержаны 38 уклонистов (из которых трое иностранцев) для выяснения их вероятной связи с ФСБ, находятся ли они на воинском учете и по каким договорным отношениям работают в данном офисе.
Пожалуйста, подождите...
Знову партія Слуга Народа, знову зрадники, корупціонери, вороги
Якось забагато попало таких людей до партії, шо говорить про те,
що це не робота ворожих спецслужб,
а цілеспрямована робота керівників партії з підбору саме таких людей
в ротрота корабельных сосен
або злодюги вищого гатунку ‼️
п п.с отдельный привет хочу передать депутату трубицину.
ЗЕ--срулята ( " Весельіе реб*ята " )-- напружили кавунчики і дєлают нам рожі: своїм .у доску . ГЕШЕФТІК--ГРОШІ і харчі хороші !!!
Нам же : море смутку і жалю від загиблих ( рідних. близьких ) у бою !!!
30.07.2023 20:54 Відкрити на форумі 15
Вибачте але у вас редактор є??? Який адвокат - лісний охоронець??? Ельф чи що? Як ухілянт може бути іноземцем?
Марафонять щодня і так само зашкварюються…акакаяразніца….патіхамувлєс !!!
Так завзято усі ТРОЄ, клялися і божилися з трибуни ВРУ Україну захищати, а, як до діла, то ось такі кол-центри в столиці України до параду з орками готуються…
Співпадіння, за 1,5 роки кривавої повномаштабної війни в Україні!!
Слава Україні!!
Генпрокурор з усим Офісом, за таку бедіяльність під носом цього кол-центру, повинні йти у відставку, разом з ДБР СБУ МВС та татаровим.!!
він, бачите, який патріот.
може він спеціально з себе дебіла корчив, що б втертися в довіру?
то може йому медальку видати?
У всеукраїнській народній партії "збіговиська зеленого зброду" недо**бків, розпочався передвиборчий ІНЦЕСТ...!!!
ЧОМУ цією мерзотою Семінським та усіма його посіпаками-зрадниками і цим кол-центром, до сих пір не займається СБУ та ВКУ УКРАЇНИ...???!!!
Пане В.Малюк, а що ВАМ дали вказівку з РНБО не чіпати цих ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ з слуг народу з котрих 50%- 100% ЗРАДНИКИ та БАРАБАНЩИКИ ФСБ, чому є десятки доказів...???!!!
Боюся, що до кінці війни Героя йому дадуть, ну хоча б орден !
Тищенко наче ще більше змужнів !
Він багато років працював в українській енергетиці. У 2003-2013 роках обіймав керівні посади в найбільшій приватній газовидобувній компанії України «Нафтогазвидобування», співвласником якої тоді були Микола Рудьковський та Нестор Шуфрич. Зараз компанія належить ДТЕК Ріната Ахметова.
У 2012 році Семінського викрали. Три роки про нього нічого не чули, а потім викрадачі відпустили його. Семінський публічно звинуватив у викраденні колишнього міністра транспорту та зв'язку, депутата парламенту кількох скликань Миколу Рудьковського. Стверджував, що його тримали в підвалі на ланцюгу та катували.
Зазначимо, що в липні 2023 року кримінальне провадження за фактом викрадення ексголови ПрАТ «Нафогазвидобування» Олега Семінського надійшло до Голосіївського районного суду Києва. На лаві четверо обвинувачених - колишній нардеп і ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, Степан Деркач і Андрій Шикора.
Продовження, відомості з ПолітХабу:
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 205 округу (м.Чернігів) від партії "Слуга народу" як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З 2011 до 2013 року був головою правління ПрАТ "Нафтогазвидобування", у 2003-2011 роках - був генеральним директором. У 2006 році балотувався до Верховної Ради 5 скликання за списком Соціалістичної партії України під номером 72 як її член. У 2000-2003 роках - в.о. голови правління ЗАТ "Укрнафтогазтехнологія".
сдохнутсядут на нары.