Враг ударил по больнице в Херсоне, погиб врач, ранена медсестра. ФОТО
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Днем 1 августа российские оккупанты обстреляли Херсонскую громаду.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 11:10 враг совершил очередной обстрел по мирным жителям нашей громады! Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, только несколько дней работающий на должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики ! Искренние соболезнования семье погибшего врача!", - отметил он.
По данным Офиса генпрокурора, при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр Херсона.
Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил врач. Травмирована также медсестра.
Данные о количестве пострадавших уточняются.
Повреждено здание больницы, автотранспорт.
В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.
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А там заряди такі, що й вбити когось з кацапів могли, вони просто не розкажуть.
Какие- то невероятные люди Херсона
Где они берут физические и душевные силы
Все это переносить?