Враг ударил по больнице в Херсоне, погиб врач, ранена медсестра. ФОТО

Днем 1 августа российские оккупанты обстреляли Херсонскую громаду.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 11:10 враг совершил очередной обстрел по мирным жителям нашей громады! Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, только несколько дней работающий на должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики ! Искренние соболезнования семье погибшего врача!", - отметил он.





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По данным Офиса генпрокурора, при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр Херсона.

Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил врач. Травмирована также медсестра.

Данные о количестве пострадавших уточняются.

Повреждено здание больницы, автотранспорт.

В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.



