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Новости Война в Украине
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больница (1387) обстрел (20085) Херсон (2092)

Враг ударил по больнице в Херсоне, погиб врач, ранена медсестра. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Днем 1 августа российские оккупанты обстреляли Херсонскую громаду.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 11:10 враг совершил очередной обстрел по мирным жителям нашей громады! Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, только несколько дней работающий на должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики ! Искренние соболезнования семье погибшего врача!", - отметил он.

Враг ударил по больнице в Херсоне, погиб врач, ранена медсестра 01
Враг ударил по больнице в Херсоне, погиб врач, ранена медсестра 02

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По данным Офиса генпрокурора, при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 1 августа около 11:00 российские войска в очередной раз обстреляли центр Херсона.

Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил врач. Травмирована также медсестра.

Данные о количестве пострадавших уточняются.

Повреждено здание больницы, автотранспорт.

В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Враг ударил по больнице в Херсоне, погиб врач, ранена медсестра 03
Враг ударил по больнице в Херсоне, погиб врач, ранена медсестра 04
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Топ комментарии
+16
А ми у відповідь розіб'ємо скло в черговому кацапському хмарочосі.
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01.08.2023 12:01
+13
кацапські ******!
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01.08.2023 11:59
+13
А ми у відповідь потужно розіб'ємо ще дві шибки у москва-сіті.
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01.08.2023 12:03
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кацапські ******!
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01.08.2023 11:59 Ответить
А ми у відповідь розіб'ємо скло в черговому кацапському хмарочосі.
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01.08.2023 12:01 Ответить
Ми що, на одній волні?
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01.08.2023 12:04 Ответить
А ми у відповідь потужно розіб'ємо ще дві шибки у москва-сіті.
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01.08.2023 12:03 Ответить
До речі, попали в якісь російські держструктури, після першого розлітались відповідні папірці, і другий раз в ту саму башню.
А там заряди такі, що й вбити когось з кацапів могли, вони просто не розкажуть.
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01.08.2023 15:28 Ответить
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01.08.2023 12:04 Ответить
Многострадальный Херсон !
Какие- то невероятные люди Херсона
Где они берут физические и душевные силы
Все это переносить?
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01.08.2023 12:04 Ответить
На й би їх земля поглинула!
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01.08.2023 13:25 Ответить
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01.08.2023 16:09 Ответить
🙏🙏🙏😥
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01.08.2023 17:40 Ответить
Всё как в Сирии.
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01.08.2023 17:35 Ответить
Нет , все , как в Украине . Эти ватные уроды ответят.
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01.08.2023 20:40 Ответить
 
 