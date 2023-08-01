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Новости Политика Украины
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Минобороны (8220) закупки (540) Яровая Дана (47)

Чтобы разблокировать закупки для армии, исполнительная власть должна действовать слаженно, - Яровая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ярова

Поставить точку в ситуации с блокировкой закупок Минобороны могут только совместные действия исполнительной власти.

Такое мнение в эфире национального марафона "Єдині новини" выразила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы обеспечить армию всем необходимым, нужно сесть за стол переговоров и вместе решить этот вопрос", - подчеркнула Яровая.

Проблемы с закупками для ВСУ возникли из-за нескоординированности действий органов государственной власти и противоречия в правительственных постановлениях, принятых в начале полномасштабного вторжения.

Смотрите: Даже налоговая шокирована происходящим с закупкой топлива для ВСУ, - Яровая. ВИДЕО

Так Государственная аудиторская служба (ГАСУ), осуществив аудит Минобороны, квалифицировала как "убытки государства" всю прибыль всех поставщиков Минобороны, ссылаясь на правительственное постановление, в котором термин "прибыль" просто отсутствовал.

"Не превышение, установленных законодательством ограничений на процент прибыли, а вообще всю прибыль признали "ущербом государства", что противоречит и Конституции, и самому принципу ведения предпринимательской деятельности", - пояснила Яровая.

По ее словам, в том же заключении Госаудита "убытком государства" признали закупку горючего для армии: и по НДС, и без НДС. Так же из-за противоречий в правительственных постановлениях. Это привело к тому, что закупки были фактически заблокированы, а Минобороны оказались перед риском остаться без поставщиков прямо в разгар горячей фазы войны.

"Если эти вопросы не будут урегулированы, у Минобороны не будет поставщиков. Действительно, с начала полномасштабного вторжения Кабмин пытался принимать постановления, упростившие процедуры закупок для армии. Все мы помним первые страшные дни. Это было нужно. Однако сейчас эти постановления - анахронизмы, мешающие нормально работать", - подчеркнула Яровая.

Читайте: Отсутствие топлива для армии грозит уничтожением личного состава и техники, предоставленной партнерами, - Яровая
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Щоб розблокувати закупівлі зелена влада має піти за кацапським крейсером!!!
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01.08.2023 13:30 Ответить
Життя показало, що злагоджено вони діють в інших ситуаціях...
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01.08.2023 13:30 Ответить
Так вона и діє злагоджено -- тирить немов завтра кінець Світу
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01.08.2023 13:34 Ответить
Шмигаль, це тобі, у твої обов'язки, носом тичуть, усих твоїх ЧЛЄНІВ!!
Може, ще команду з ОПУ додатково дадуть, окремій гілці влади!!
Слава Україні!!
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01.08.2023 13:37 Ответить
Має. Але хрен буде!
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01.08.2023 13:39 Ответить
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01.08.2023 13:59 Ответить
може хтось повинен дати виконавчій владі або якимсь іншим органам влади якогось чарівного пенделя, тому що органи влади, які не вміють швидко реагувати під час війни на поточні зміни обставин нікому не потрібні, вони, навіть заважають, або ж просто працюють проти України...
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01.08.2023 14:12 Ответить
Вони мають "злагоджено тихо піди до лісу"
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01.08.2023 14:44 Ответить
Ні,треба ввести розстрільну статтю і до стінки поставити чиновників.
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01.08.2023 17:40 Ответить
 
 