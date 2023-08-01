Чтобы разблокировать закупки для армии, исполнительная власть должна действовать слаженно, - Яровая

Поставить точку в ситуации с блокировкой закупок Минобороны могут только совместные действия исполнительной власти.

Такое мнение в эфире национального марафона "Єдині новини" выразила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы обеспечить армию всем необходимым, нужно сесть за стол переговоров и вместе решить этот вопрос", - подчеркнула Яровая.

Проблемы с закупками для ВСУ возникли из-за нескоординированности действий органов государственной власти и противоречия в правительственных постановлениях, принятых в начале полномасштабного вторжения.

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Так Государственная аудиторская служба (ГАСУ), осуществив аудит Минобороны, квалифицировала как "убытки государства" всю прибыль всех поставщиков Минобороны, ссылаясь на правительственное постановление, в котором термин "прибыль" просто отсутствовал.

"Не превышение, установленных законодательством ограничений на процент прибыли, а вообще всю прибыль признали "ущербом государства", что противоречит и Конституции, и самому принципу ведения предпринимательской деятельности", - пояснила Яровая.

По ее словам, в том же заключении Госаудита "убытком государства" признали закупку горючего для армии: и по НДС, и без НДС. Так же из-за противоречий в правительственных постановлениях. Это привело к тому, что закупки были фактически заблокированы, а Минобороны оказались перед риском остаться без поставщиков прямо в разгар горячей фазы войны.

"Если эти вопросы не будут урегулированы, у Минобороны не будет поставщиков. Действительно, с начала полномасштабного вторжения Кабмин пытался принимать постановления, упростившие процедуры закупок для армии. Все мы помним первые страшные дни. Это было нужно. Однако сейчас эти постановления - анахронизмы, мешающие нормально работать", - подчеркнула Яровая.

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