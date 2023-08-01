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Новости ОбществоВойна в Украине
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В "Дії" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное жилье

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

дія

З 1 серпня власники зруйнованого через війну житла можуть подавати заявки на компенсацію через "Дію".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры. 

"С сегодняшнего дня собственники жилья, чье жилье было уничтожено, смогут подать заявку на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение "Дія", – говорится в пресс-релизе.

Компенсации будут выплачивать единоличным собственникам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий. Кроме того, в реестре должно быть зарегистрировано информационное сообщение об уничтоженном имуществе, поданное его владельцем.

Заявки будут рассматривать комиссии, ранее созданные при органах местного самоуправления для обработки заявок "еВосстановления", отмечается в сообщении.

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На данном этапе компенсации будут выплачиваться в виде электронных жилищных сертификатов на приобретение жилья. Минвосстановления также разрабатывает механизм выплаты средств для строительства новых частных домов на земельном участке получателя компенсации.

Ранее в мае стартовала программа государственной помощи "еВосстановление", предусматривающая предоставление помощи на текущий ремонт жилья, поврежденного вследствие войны.

Со старта программы 10 мая украинцы уже подали более 31 тыс. заявок для получения денежной помощи на мелкий ремонт поврежденного жилья. При органах местного самоуправления создано 520 комиссий, которые рассматривают заявки, обследуют поврежденное жилье и принимают решение о назначении помощи, которую можно направить на ремонт.

Как сообщалось со ссылкой на данные KSE Institute, за год войны в Украине повреждено или разрушено около 153,8 тыс. жилых домов, из них 136 тыс. частных домов, 17,5 тыс. – многоквартирных.
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Звичайний наїбос з тими сертифікатами, для юристів роботи непочатий край ...
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01.08.2023 15:04 Ответить
От де руки нагріє зелена влада!
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01.08.2023 15:11 Ответить
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але вони знаючи про проблему зацікавлені у такому положенні, кілька років саботують вирішення питання та байдужі до страждань громадян! Покупці квартир вже багато років бігають по всім інстанціям, але замістьорганізувати добудову, на недобудованих ЖК, КМДА розплодила добре організовані угруповання, кооперативи які дерибанять вільні площі за які можна добудувати та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей збирають мільйони гривень, але за 6 років так і не завершили будівництво та не здали в експлуатацію жоден ЖК! Всі Контролюючі органи, влада, "закривають" очі! Кримінальні справи неможливо відкрити, рішення судів не виконуються!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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01.08.2023 15:37 Ответить
 
 