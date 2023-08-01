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План восстановления страны: состоялся международный форум RE:UKRAINE

Новости Цензор.НЕТ Экономика

форум,re:ukraine

Форум RE:UKRAINE объединил на одной дискуссионной площадке более 400 человек из всех регионов страны - специалистов и экспертов строительной отрасли, высоких технологий, управления финансами, политиков, представителей центральных и местных властей.

Главные панели форума были посвящены: стратегии восстановления страны в целом и каждого украинского города, послевоенному экономическому росту и восстановлению.

Организаторами события стали добровольческий строительный батальон "Добробат" (Украина) и Центр Инноваций CFI (США).

План восстановления страны: состоялся международный форум RE:UKRAINE 01

Дмитрий Иванов, CEO "Добробат":

"На RE:UKRAINE прозвучало много практических идей и новых взглядов на процесс восстановления - создание нового образа послевоенной Украины. Мы поняли готовность к диалогу между властью, общественностью, застройщиками, международными партнерами - поэтому первый шаг сделан. Далее будем работать над созданием бэк-офиса — единственного координационного центра, объединяющего основных стейкхолдеров на этом рынке."

План восстановления страны: состоялся международный форум RE:UKRAINE 02

Андрей Длигач, голова Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления, основатель международного бизнес-сообщества Board:

"Восстановление Украины — это, прежде всего, переосмысление будущего (видения) Украины, модернизация наших отношений в государстве и уже потом модернизация инфраструктуры.

А это возможно только при единении гражданского общества, бизнеса и государства. Это, в свою очередь, моя миссия и поэтому я счастлив, что был организован форум RE:UKRAINE как инклюзивная площадка именно осмысления восстановления Украины.

Панель, которую мне удалось модерировать, касалась собственно стратегии модернизации Украины. И мы с уважаемыми панелистами пришли к общему мнению, что для этого нужно единственное видение будущей Украины, что местные власти должны стремиться создать наиболее привлекательную среду для предпринимателей и мигрантов, а государство — способствовать превращению всей страны в лучшее место для жизни и ведения бизнеса."

План восстановления страны: состоялся международный форум RE:UKRAINE 03

Просмотреть событие можно на youtube канале Добробат.

Вторым этапом Форума RE:UKRAINE станет организованный Центром инноваций (CFI) визит делегации украинских чиновников и экспертов по строительству в США в район залива Сан-Франциско осенью 2023 года. Во время 10-дневного визита украинские специалисты посетят инновационные дизайнерские, строительные и технологические компании, получат консультации и договорятся о сотрудничестве.
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Щось у мене зі словом панель інші асоціації ...
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01.08.2023 15:29 Ответить
Чергова говорильня, освоєння донорських грошей.
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01.08.2023 15:43 Ответить
Може спочатку війну виграти? Які плани взагалі можливі під час війни? Це ж пустозвонство.
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01.08.2023 15:54 Ответить
спочатку відмініть закон,який в народі охрестили "законом про будівельну мафію",і який вже прямим текстом в ЄС критикували,а потім якісь міжнародні форуми проводіть,грати з європейцями в улюблену гру Зеленського-єрмака,в наперстки,не вдастся.
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01.08.2023 16:23 Ответить
головне видирваты видо корыта зеленых гнид и рыгив
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01.08.2023 18:27 Ответить
Кожна копійка - під 100% контроль представників ЄС. Ні 30%, ні 50%, ні 70%, а тільки 100% контроль. Тоді, можливо, є надія... Інакше...............
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01.08.2023 19:44 Ответить
 
 