Объявлен приговор бывшему министру экологии Злочевскому
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
1 августа 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Отмечается, что прокурором при решении вопроса о заключении этого соглашения о признании виновности в соответствии с требованиями ст. 470 УПК Украины учтено безоговорочное признание указанным лицом своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения инкриминируемого уголовного правонарушения, а также наличие общественного интереса в обеспечении скорейшего судебного производства, которое обеспечит полное и своевременное наказание.
Кроме того, по результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры обвиняемый уплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта Армия Дронов. Также обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн. грн
Согласно соглашению суд признал бывшего министра виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины.
"По приговору суда ему назначено согласованное основное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
нуу ... нічогенько так прокурор наколядува
4000*17= 68 000 грн.
Я теж так думав. Сюди тицьнув.
https://biz.ligazakon.net/news/216324_krimnalna-vdpovdalnst-za-kradzhku-z-yako-sumi-v-2023-rots
Краще б посадили й конфіскували все..
листопада 2019 знаходиться в розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma[21]. При цьому в самій справі, за словами генпрокурора Рябошапки, прізвище Злочевського не фігурувало[22].
12 червня 2020 стало відомо, що САП і НАБУ намагалися підкупити рекордним для України хабарем у 6 млн $ (165 млн грн), намагаючись закрити кримінальну справу, де одним з фігурантів є Злочевський. Справу було відкрито 3 червня 2020, в ній розглядається, зокрема, як Злочевський сприяв заволодінню коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого «Реал Банку». Цим банком володів олігарх Сергій Курченко. За даними слідства, закривши справу, він хотів повернутися до України 14 червня, на день свого народження. Детективи НАБУ задокументували передачу хабаря керівництву НАБУ й голові САП. Помічником у передачі був чиновник управління Фіскальної служби Києва[23]. Сам Злочевський відкидає звинувачення[24].
1 липня Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний хабар, слідство підозрює його в організації підкупу керівництва НАБУ і САП[25][26]. 17 липняЗлочевського було викликано до НАБУ на допит, він отримав три повістки[27].
1 жовтня Печерський суд Києва зобов'язав прокурора закрити справу щодо Злочевського, що була відкрита 17 листопада 2014-го. САП оскаржила це рішення й направила його до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, зазначивши, що це рішення суду не надходило ні до Офісу генпрокурора, ні до САП[28].
Что делал в "Бурисме" Хантер Байден?
Сын вице-президента США согласился войти в совет директоров газовой компании в апреле 2014 года и покинул эту должность спустя пять лет, в начале 2019-го.
В специальном пресс-релизе, выпущенном "Бурисмой" после его назначения, утверждалось, что Хантер Байден будет руководить "юридическим подразделением компании и оказывать Холдингу поддержку в сотрудничестве с международными организациями".
Сам Хантер Байден в интервью New York Times заявил, что это сообщение не соответствует действительности и он никогда не возглавлял юридическое подразделение компании.
Согласно некоторым сообщениям, сын вице-президента США получал зарплату в размере 50 тыс. долларов в месяц, а всего за пять лет на принадлежащий ему счет в одном из банков США "Бурисма" перечислила 3,1 млн долларов, писал в своей книге Питер Швейцер, соратник бывшего политконсультанта Трампа, Питера Бэннона.
Издание The Daily Beast нашло в книге Secret Empires несколько пассажей, почти не отличавшихся от секций "Википедии", но его представители заявили, что это совпадение в изложении общеизвестных фактов.
13 октября адвокат Байдена распространил от его имени заявление, в котором дал пояснения относительно его назначения в украинскую компанию.
Как из него следует, "Бурисма" наняла Хантера Байдена как консультанта в ходе предстоящих компании реформ. "Добыча энергоресурсов, особенно газа, была важнейшим фактором для сохранения независимости Украины, и для того чтобы отбить атаку Владимира Путина на принципы демократической Европы", - говорится в заявлении.
Байден в частности порекомендовал "Бурисме" обратиться к фирме "Nardello & Co.", которая провела оценку структуры компании и планируемых реформ.
"Благодаря верности "Бурисмы" принципам эффективного корпоративного управления, компании удалось привлечь высококвалифицированных сотрудников в совет директоров. Например, бывшего президента Польши Александра Квасьневского, видного сторонника демократических принципов в регионе".
Заявление заканчивается обещанием, что в случае если Джо Байден станет президентом США, его сын покинет посты в советах директоров всех компаний, работа в которых может вызвать даже подозрение в конфликте интересов.
В чем обвиняют семью Байденов?
После того как Хантер Байден стал членом совета директоров "Бурисмы", многочисленные правозащитные организации в США и даже сотрудники Белого дома заявляли о том, что это назначение может свидетельствовать о конфликте интересов: в это же время его отец, вице-президент Джо Байден выполнял обязанности спецпредставителя президента США, отвечающего за помощь в проведении реформ и принятии законов о борьбе с коррупцией на Украине.
В составе совета директоров "Бурисмы" уже были известные политики, включая бывшего президента Польши Александра Квасьневского, и, как утверждали американские СМИ, назначение Байдена-младшего могло быть связано с попыткой владельцев компании получить "эксклюзивный доступ" к ключевым фигурам в администрации США.
Хантер Байден, в свою очередь, позднее сообщил, что лишь однажды "коротко" упомянул в разговоре с отцом о своей работе в "Бурисме" и никогда не обсуждал с ним дела компании.
В числе эпизодов, о которых в своем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским упоминал Дональд Трамп, фигурирует инцидент с отставкой генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Он был назначен на эту должность в феврале 2015 года. В числе уголовных дел, доставшихся ему "по наследству", было и дело в отношении Миколы Злочевского. Позднее Виктор Шокин возбудил еще одно дело, поручив прокуратуре проверить, на каком основании лицензии на добычу газа были выданы компаниям Злочевского в то время, когда бизнесмен занимал пост министра экологии.
Как утверждают Дональд Трамп и его сторонники, именно Джо Байден настоял на увольнении генпрокурора Шокина, используя для этого обыкновенный шантаж.
В прошлом году, выступая в вашингтонском Совете по внешней политике, бывший вице-президент США подтвердил, что в марте 2016 года он потребовал от украинских властей избавиться "от коррумпированного генпрокурора", пригрозив, что в противном случае США могут отозвать гарантии по кредитам Киеву на сумму в 1 млрд долларов.
"Я сказал: "Вы не получите ($1 миллиард), - уточнил он. - Я уезжаю через шесть часов, и если прокурор не будет уволен, вы не получите денег". Ну что, этот с...кин сын. Он был уволен".
В марте 2016 года украинские СМИ и общественные организации регулярно обвиняли Виктора Шокина в личной коррумпированности, а перед зданием генеральной прокуратуры бушевали тысячные демонстрации, требовавшие его отставки.
По утверждению американских СМИ, в это время многочисленные уголовные дела против "Бурисмы" были давно прекращены, и вмешательство вице-президента США никак не могло отразиться на будущем газовой компании.
О том, что Хантер Байден и его отец никогда не нарушали законов Украины, в мае этого года заявил в интервью агентству Блумберг и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, оставивший свой пост в августе 2019-го.
"Хантер Байден не нарушил никаких украинских законов, во всяком случае, до сих пор не нарушил, и мы не обнаружили никаких нарушений с его стороны. Компания может платить столько, сколько она хочет, членам своего совета директоров", - подчеркнул Юрий Луценко.
Что-то из текста неясно - никто не поинтересовался откуда у него такие средства, на руках, где-то что-то "съэкономил на экологии"?