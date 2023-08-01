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В оккупированных Мариуполе и Мангуше раздались взрывы, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированных российскими войсками городе Мариуполь и поселке Мангуш раздались громкие взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме в нескольких последовательных постах сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Только что - громкие взрывы. Район Ильича (меткомбината им. Ильича – Ред.)", - написал сначала Андрющенко.
В следующем посте добавил: "Мангуш - центр, громко и сразу же на 23мкр (микрорайон) – два взрыва".
Далее советник мэра написал: "Оккупанты отчитываются о "цель сбита - одна" и о ПВО. Смешные. Ждем подтверждения поражения".
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От би всі кацапські міста підтримали таку чудову естафету .