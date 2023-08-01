В оккупированных Мариуполе и Мангуше раздались взрывы, - Андрющенко

Во временно оккупированных российскими войсками городе Мариуполь и поселке Мангуш раздались громкие взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме в нескольких последовательных постах сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Только что - громкие взрывы. Район Ильича (меткомбината им. Ильича – Ред.)", - написал сначала Андрющенко.

В следующем посте добавил: "Мангуш - центр, громко и сразу же на 23мкр (микрорайон) – два взрыва".

Далее советник мэра написал: "Оккупанты отчитываются о "цель сбита - одна" и о ПВО. Смешные. Ждем подтверждения поражения".

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