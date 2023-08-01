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Новости Война в Украине
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Мариуполь (5560) Андрющенко Петр (526)

В оккупированных Мариуполе и Мангуше раздались взрывы, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мариуполь

Во временно оккупированных российскими войсками городе Мариуполь и поселке Мангуш раздались громкие взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме в нескольких последовательных постах сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Только что - громкие взрывы. Район Ильича (меткомбината им. Ильича – Ред.)", - написал сначала Андрющенко.

В следующем посте добавил: "Мангуш - центр, громко и сразу же на 23мкр (микрорайон) – два взрыва".

Далее советник мэра написал: "Оккупанты отчитываются о "цель сбита - одна" и о ПВО. Смешные. Ждем подтверждения поражения".

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Та шо ж такоє !! То в Балаклаві , то тепер тут . ! Ніяк не накуряться , русняві .
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01.08.2023 19:42 Ответить
Маасква передала естафету Криму.
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01.08.2023 19:49 Ответить
А Крим > Маріуполю ! 😂
От би всі кацапські міста підтримали таку чудову естафету .
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01.08.2023 20:01 Ответить
То вони самі себе ********. В ЗСУ ракети вже багато разів як закінчилися.
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01.08.2023 19:43 Ответить
Навіть на 2-3 рази зовсім ракет немає.
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01.08.2023 19:50 Ответить
сподіваємось на гарні новини від Андрющенко
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01.08.2023 19:45 Ответить
Хто дамбіт бамбас?
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01.08.2023 19:50 Ответить
Бамбасодамбiт дамбiт Бамбас
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01.08.2023 20:29 Ответить
 
 