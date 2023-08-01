РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8001 посетитель онлайн
Новости За рубежом
18 453 121
Беларусь (7521) граница (4734) Польша (7463) вертолёт (1036)

Вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши, - Минобороны. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

беларусь, вертолет

Министерство обороны Польши подтвердило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Как сообщила пресс-служба ведомства, два белорусских вертолета пересекли польскую границу в районе Беловежи на очень малой высоте, поэтому их было сложно обнаружить радиолокационными системами. Поэтому утром в польской армии говорили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.

В Минобороны Польши сказали, что Беларусь раньше предупреждала об учениях. Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и "выделить дополнительные силы и средства", в том числе боевые вертолеты. Об инциденте сообщили НАТО.

Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

Также читайте: "Вагнеровцы" могут атаковать Польшу "в целях тестирования НАТО", - вице-спикер Сената Польши Каминский

Вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши, - Минобороны 01

Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши публиковала польская волонтер Элиза Ковальчик. Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты пролетели над центром Беловежи.

Вертолеты Беларуси нарушили воздушное пространство Польши, - Минобороны 02

В Оперативном командовании ВС Польши до этого опровергали нарушение воздушного пространства.

Читайте также: "Сейчас ситуация становится более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы "Вагнер" двинулись в сторону Сувальского коридора", - Моравецкий
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+65
Спитайте , ***** , у Реджепа що робити у таких випадках !!
показать весь комментарий
01.08.2023 21:22
+62
Сбивать надо.
показать весь комментарий
01.08.2023 21:22
+57
Перевірка "на вошивість".
показать весь комментарий
01.08.2023 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
хйло с тараканом--по щурячему посміхаються,та потирають руки,,!,,(,
показать весь комментарий
01.08.2023 22:11 Ответить
"...EVERY INCH OF NATO TERRITORY!!!!111". Такі слова містилися у незчисленних промовах посадовців нато у 2022-му і 2023-му.
показать весь комментарий
01.08.2023 22:15 Ответить
У поляків на кордоні не знайшлося пари стінгерів? Завтра туди 50 гелікоптерів з десантом прилетить, а вони розповідатимуть "та ми цейво, не побачили, на малій висоті летіли". Так вони на гелікоптерах і не будуть на кілометр підніматись
показать весь комментарий
01.08.2023 22:17 Ответить
нато нічого не побачило,
ракета чи гелікоптер - то не рахується
показать весь комментарий
01.08.2023 22:32 Ответить
Світ повинен обєднається і раз і назавжди покінчити з путлерами, лукашенками та їм подібними! Інакше вони не зупиняться!
показать весь комментарий
01.08.2023 22:42 Ответить
Якщо зіб'ють гелікоптер над Польщею, то він виявиться українським, як із ракетою. Аби не було ескалації!
показать весь комментарий
01.08.2023 22:52 Ответить
лучшее доказательство было бы сбитый над территорией Польши кацапопепелац
показать весь комментарий
01.08.2023 22:55 Ответить
Наступного разу викинуть взвод вагнера в тилу прикордонників
показать весь комментарий
01.08.2023 23:00 Ответить
..який поляки у кілька хвилин прикопають!!!))))
показать весь комментарий
01.08.2023 23:16 Ответить
Колись мордор збив літак з польською елітою,і що? Памятаєте яка була реакція? Ніяка
показать весь комментарий
01.08.2023 23:17 Ответить
Та то шото поляки з русней замутили.
показать весь комментарий
02.08.2023 00:56 Ответить
Розмова журналістів з польским офіціозом:

-Чому ви не збили білоруські вертольоти?

-Rzeź wołyńska odbyła się w1943.....
показать весь комментарий
01.08.2023 23:17 Ответить
черговий раз ната всралась.
показать весь комментарий
01.08.2023 23:19 Ответить
Вот вам и НАТО на замке. Мало того что рашисты обстреливают страны НАТО ракетами так уже внаглую залетают на территорию. А когда я говорил что если бы Украина капитулировала то ***** уже делил бы с немцами Польшу, мне не верили. Говорили что НАТО ого-го покажет кремлевскому режиму. Да НАТО скармливали бы ***** страны Балтии, Польшу и все остальное по очереди лишь бы небыла ыскалации, так же как скормили наш крым и дамбас, да и всю остальную Украину бы скормили и выражали бы озабоченность в ООН и 100 лет призывали бы к милосердию молча ********* как миллионы украинцев рашисты уничтожали в лагерях.
показать весь комментарий
01.08.2023 23:51 Ответить
Они ракеты по своим территориям сглотнули. Это так, мелочи. Еще и на Украину решили спихнуть. Наши уперлись. Решили расследовать. Скоро год как расследуют, кому же эта касапская ракета могла принадлежать... нипанятна. Кто ракету потерял?! Эй....хм, ниясна. Дивина та й годі)))
показать весь комментарий
01.08.2023 23:54 Ответить
Там Байден тоді швидко заяву зробив на рористь МаЦкви і після цього вже НІХТО з боку НАТО і не писнув!! А те що наші вперлись це вірно було рішення. Всі миттево замовкли. Звинувачення України не педалювалось.
показать весь комментарий
02.08.2023 06:16 Ответить
Скоро вагнер в Варшаві буде а поляки і не помітять.
показать весь комментарий
02.08.2023 04:31 Ответить
Поляки повинні були збити ці вертольоти і після того ніякого триндежа з боку Білорусі б не було. Факт порушення кордону купа заліза вже лежала на польській землі!! А так ВОНИ нічого не порушували??))...Картопляний Муссоліні провокує..
показать весь комментарий
02.08.2023 06:13 Ответить
Вася, лука цього тільки й чекає, щоб почати "освободітельную опєрацию". Бо на бідлорашку ж напали!
показать весь комментарий
02.08.2023 06:53 Ответить
Це початок....
показать весь комментарий
02.08.2023 06:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 