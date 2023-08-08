Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет "домой в Монако". ФОТОрепортаж
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Дочь генпрокурора Андрея Костина, Анастасия пожаловалась в сети на жизнь в "Шотландии-Финляндии" и попросилась "домой в Монако".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАБЛОID.
"За#бала эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО", - написала Настя и показала грустное селфи в Instagram.
Как говорится в материале Радио Свобода за 2021 год, Анастасия Костина раньше работала помощницей коллеги своего отца, депутата Андрея Задорожного. В то время как сын Задорожного Иван работал помощником Андрея Костина.
Насте и Ивану тогда насчитывали одинаковую зарплату – 26 тысяч гривен в месяц. Костина окончила Одесскую юридическую академию, а в своей должности занималась вопросами экологии, выезжая на места экологического бедствия и информируя о них своего шефа.
Андрей Костин был назначен на должность генпрокурора в июле прошлого года, несмотря на его сомнительную репутацию.
Судя по Instagram дочери Костина, еще весной она была в Стокгольме. Последнее фото в ее блоге датировано 17 апреля.
После апреля девушка не обновляла картину своего Instagram.
Фото из Монако у Насти в Instagram есть только за прошлый год.
Настя написала, что во Франции она расцвела
В Одессе Костина, если верить ее блогу, в последний раз была в ноябре 2022-го.
Это Настя в Одессе осенью 2022
А это она уже в Стокгольме в "лучшем ресторане" в феврале этого года
Пожалуйста, подождите...
Красиво разводят лохов.
Це не губки розтягувать.
73% імбіцилів.
Ваші новие ліцца в усій красі.
Хуже *** не буде.
Не захлибніться.
Не рот, а срака прєдсєдатєля колгоспу.
А подумати - непристосована, розбалувана дитина. Всього лиш.
І не потрібно на неї багато уваги.
Її батько - Генпрокурор України - Андрій Костін (з 28 липня 2022 року). Відвідував окупований Крим у 2015 та 2018 роках. У 2019 Костін продав дві квартири в Одесі на загальну суму 1,2 млн гривень, не відзвітувавши про це в НАЗК.
Майте закриті кордони, платіть за все хабарі щоб вирішити питання, живіть на мізерні пенсії і зарплати!
Ця ******* угробить Україну з середини навіть без кацапських бомбардувань...
Папа прокурор. Скоріш, агент параші.
Ну а поки що українських дітей розриває бомбами.
Додому вона хоче - в Монако Нахіба їй той фронт?
Цікаво про "додому" - значить у Монако є "дім", а у деклараціях нема. Дивно..
НАБУ! НАЗК! Спимо?!
Ось так тут все і відбувається. Як до війни, так і під час неї.
Хтілося б "позитивних" новин
- у так званих порохоботів немає вождя, вони більш схильні до анархії, якщо ти взагалі розумієш про що я;
- термін «порохоботи» придумано на Лубянці, тож використовуючи його ти зізнаєшся що ти кацап або корисний ідіот. Обирай.;
- твої «журналісти» не хочуть спіймати все сімейство Порошенка десь на передовій, коли вони, з Британії, доставляють Спартани чи вантажівки??
Нащо вона мені?
трохи полегшало, доречі...