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Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет "домой в Монако". ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Дочь генпрокурора Андрея Костина, Анастасия пожаловалась в сети на жизнь в "Шотландии-Финляндии" и попросилась "домой в Монако".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАБЛОID.

"За#бала эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО", - написала Настя и показала грустное селфи в Instagram.

Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет домой в Монако 01
Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет домой в Монако 02

Как говорится в материале Радио Свобода за 2021 год, Анастасия Костина раньше работала помощницей коллеги своего отца, депутата Андрея Задорожного. В то время как сын Задорожного Иван работал помощником Андрея Костина.

Насте и Ивану тогда насчитывали одинаковую зарплату – 26 тысяч гривен в месяц. Костина окончила Одесскую юридическую академию, а в своей должности занималась вопросами экологии, выезжая на места экологического бедствия и информируя о них своего шефа.

Андрей Костин был назначен на должность генпрокурора в июле прошлого года, несмотря на его сомнительную репутацию.

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Судя по Instagram дочери Костина, еще весной она была в Стокгольме. Последнее фото в ее блоге датировано 17 апреля.

Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет домой в Монако 03

После апреля девушка не обновляла картину своего Instagram.

Фото из Монако у Насти в Instagram есть только за прошлый год.

Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет домой в Монако 04

Настя написала, что во Франции она расцвела

В Одессе Костина, если верить ее блогу, в последний раз была в ноябре 2022-го.

Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет домой в Монако 05

Дочь Генпрокурора Костина жалуется на жизнь в Финляндии и хочет домой в Монако 06
Это Настя в Одессе осенью 2022
А это она уже в Стокгольме в "лучшем ресторане" в феврале этого года

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Топ комментарии
+130
Зевиборці,порадійте за свій вибір,це ж вони такі,як ви 73-процентові,тільки вони там на відпочинку,а ви під ракетами.Життя вдалося,тільки в них.
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08.08.2023 16:53
+101
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08.08.2023 16:54
+99
ООООООООООО! з цього починати...... шлюшка прокурорска
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08.08.2023 16:51
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Страница 5 из 5
Ну по факту це зараз еліта. Хочеш ти цього чи ні, це твоя еліта. Або визнавай її або скинь її, бо вона на твої гроші в Монако сидить на сьогоднішній день
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09.08.2023 05:16 Ответить
Хрюшка хоче додому классика
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08.08.2023 23:16 Ответить
Прокурор - патріот України. І доцю відповідно виховав. А ще такими патріотами України є ті що назначили його на цю посаду.
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08.08.2023 23:19 Ответить
Гнати в сраку такого батька з посади і з донькою і з синами все буде окей....Війна в нас...
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08.08.2023 23:27 Ответить
І хто ж буде гнати? У нас всі повністю помічники регіоналів зараз при владі і займають найвищі посади. Ти вигнав їх? От і дітей теперішньої ЗЕбанди ніхто не вижене, вони вже там і посади між собою розібрали я впевнений. І на тепер в Європі сидять щоб ракета в них не попала, а потім повернуться сюди 'працювати' з твоїми дітьми і для твоїх дітей. Якщо тобі не вистачить розумі втікти з України при нагоді звісно ж. Якщо виїхати зможеш - то станеш на один щабель з елітою
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09.08.2023 05:21 Ответить
Уособлення лайна в якому перебуває Україна.
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08.08.2023 23:45 Ответить
Красава!
Красиво разводят лохов.
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09.08.2023 00:09 Ответить
ммм а в чем новость? кажется, новость была бы там, получила Нобелевку, или запилила производство на помощь в борьбе с оккупантами и т.п. а так - все стандартно, "талантливые" "бизнесмены" без капли мозгов, вкуса и образования с не менее "талантливыми" родственниками "избранными" непонятно как, непонятно кем, непонятно зачем и для чего и нахрена они во время войны вообще нужны.
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09.08.2023 00:51 Ответить
Як раз ким обрані - цілком зрозуміло - простим мудрим наріто
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10.08.2023 09:08 Ответить
Знову за рибу гроші!! У нас єдине кого можна вибрати - це президента, а от депутатів вибирають виключно корупційні підтасовки і якщо ви цього не знаєте, то або не в Україні живете, або провокатор!!
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10.08.2023 09:46 Ответить
А я в Монако домой хочу, я так давно не видела папу((((доця прокурора Украины Костина((((
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09.08.2023 00:52 Ответить
Типічна порно модель для хардкору
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09.08.2023 00:57 Ответить
Гарненька доця - а слабо гектар буряків висапать?
Це не губки розтягувать.
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09.08.2023 01:39 Ответить
Загар буде жвавий. Трудотерапія
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09.08.2023 01:40 Ответить
Зажерливі та безсоромні зелені скоти абсолютно нічим не відмінні від своїх братів по крові та духу - путіністів.
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09.08.2023 01:48 Ответить
Кому и кобыла невеста
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09.08.2023 04:28 Ответить
Жріть дибіли.
73% імбіцилів.
Ваші новие ліцца в усій красі.
Хуже *** не буде.
Не захлибніться.
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09.08.2023 05:09 Ответить
Будто бы при других властях было иначе. В Украине уже 30 лет длится воровской беспредел.
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09.08.2023 08:06 Ответить
Типова відмазка дегенератів
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09.08.2023 13:44 Ответить
Так не відмазуйся.
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09.08.2023 20:54 Ответить
Так я і не відмазуюся. Коли обісрався тим що голосував за зелю, то не треба потім узагальнювати про 30 років. Дата коли обісрався, цілком відома
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10.08.2023 09:10 Ответить
Нагадати хто у 2018 році відпочивав на Мальдівах? А, у нас же тоді війни не було. Чи була?
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10.08.2023 16:28 Ответить
30 років - це правда . А останніх три роки - повний ******
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09.08.2023 16:22 Ответить
В первые сериалов пересмотрели.
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13.08.2023 17:06 Ответить
На редкость мерзкая рожа. Какого только дерьма в Одессе нет. Даже не хочется уточнять, в каком месте у нее мораль.
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09.08.2023 05:41 Ответить
Чучело видно не в курсе -- война в Украине Просто нет слов !!! Вот такое воспитал взяточник прокурор
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09.08.2023 05:42 Ответить
Можливо дівчинка була б і гарненька, аби не була таким страшком із роздзьобаними гембами.
Не рот, а срака прєдсєдатєля колгоспу.
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09.08.2023 06:01 Ответить
А хтось щось іншого чекав від 100% свого прокурора?
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10.08.2023 05:14 Ответить
З таким епічно-фейловим тилом країна не виграє цю війну
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09.08.2023 06:42 Ответить
Кукла, життя не знаєш. Все тобі на цирлах.
А подумати - непристосована, розбалувана дитина. Всього лиш.
І не потрібно на неї багато уваги.
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09.08.2023 07:06 Ответить
== не потрібно на неї багато уваги ==
Її батько - Генпрокурор України - Андрій Костін (з 28 липня 2022 року). Відвідував окупований Крим у 2015 та 2018 роках. У 2019 Костін продав дві квартири в Одесі на загальну суму 1,2 млн гривень, не відзвітувавши про це в НАЗК.
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09.08.2023 09:15 Ответить
Повністю підходить по опису до більшості з тих кого призначає Зеленський із Єрмаком на високі посади, тож чому дивуватись?!
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09.08.2023 09:33 Ответить
Рада адвокатів України звернулася до генерального прокурора Андрія Костіна із запитом про надання відомостей про формування регіональними прокуратурами списків "нелояльних адвокатів" начебто на виконання вказівки Офісу Генерального прокурора Джерело: https://censor.net/ua/n3365883
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09.08.2023 09:21 Ответить
Звернулась до того ж кто дав вказівку?! Дивно, це що, перепитування про те чи вірно вони все зрозуміли?!
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09.08.2023 09:34 Ответить
Эти детки не понимают, что себя подставляют? На них можно не херовый обмен сделать.
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09.08.2023 07:24 Ответить
А ви простий нарід з мізерних пенсій і зарплат скидуйтесь на безпілотники, їжу, авто для ЗСУ !
Майте закриті кордони, платіть за все хабарі щоб вирішити питання, живіть на мізерні пенсії і зарплати!
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09.08.2023 07:35 Ответить
Якщо не будемо "скидуватися" на ЗСУ будемо чистити чоботи русні! А потім , -ЗСУ і влада - це небо і земля!! Повернуться після Перемоги - розберемося з кодлом у владі!!!
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10.08.2023 09:53 Ответить
Зе гавно- это все органы власти, все вертикали власти. Зе термиты сжирая и грабя весь бюджет и все активы Украины хотят жить только на Лазурном берегу, в Швейцарии, Монако. Типичная быдло - доня Какая польза от неё , и кому может быть в ее тупой паразитической жизни. Шопинг, ресторан, туалет, наркотики, сопли , ресторан, туалет , понты.
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09.08.2023 07:54 Ответить
В монако тепло, там наверно жаб больше.
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09.08.2023 08:09 Ответить
І такий "генпрокурор" буде "збуджувати" справи і саджати мажорів, казнокрадів, корупціонерів...?
Ця ******* угробить Україну з середини навіть без кацапських бомбардувань...
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09.08.2023 08:12 Ответить
Ну а що? Симпатична дівчинка семітського походження.
Папа прокурор. Скоріш, агент параші.
Ну а поки що українських дітей розриває бомбами.
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09.08.2023 08:15 Ответить
Тяжело требовать от"существа" с мозгом размером с желудь,адекватного поведения...Но поскольку ЭТО,появилось здесь не с ЛУНЫ или МАРСА,то можно только представить,что из себя представляют папа и мама..Как не крути,а детки производная от последних..Самое интересное,что эти ЧМО,даже не понимают своей ущербности..
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09.08.2023 08:39 Ответить
Качині губи - то мабуть її гордість
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10.08.2023 05:11 Ответить
І нікому не цікаво звідки у генп..., щоб донька і в Монако... Шапіто...
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09.08.2023 09:00 Ответить
І батько цього створіння стежить за "порядком" в нашій з вами країні! А може вона вже не наша?
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09.08.2023 09:16 Ответить
Вона то наша, але окупується не лише рашистськими вошами, але й своїми гнідами!!!
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09.08.2023 09:31 Ответить
І свої гниди страшніші , ніж оті воші. То ворог відкритий. А ці завуальовані
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10.08.2023 05:10 Ответить
А на фронт санітаркою вона не хоче?
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09.08.2023 09:23 Ответить
"Де би не був не забуду дім" (С) Skoffka
Додому вона хоче - в Монако Нахіба їй той фронт?
Цікаво про "додому" - значить у Монако є "дім", а у деклараціях нема. Дивно..
НАБУ! НАЗК! Спимо?!
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09.08.2023 09:37 Ответить
Боже збав!! Там життя треба рятувати військовим, а не "обслуговувати"!!!
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10.08.2023 09:58 Ответить
У той час поки ми сміємось з того що діти рашистських високопосадовців ведуть розкішне життя у "ворожій" для Московії (т.з. "роССії") Європі, або Америці, діти призначенців Зеленського та Єрмака роблять те саме, що вказує на дивну схожість високопосадовців від )(уйла (він же путін) та "Слуг народу". Може це теж якось вплине на погляди прихильників Зеленського на свого кумира та дозволить їм нарешті зрозуміти ЯКИХ МОРАЛЬНИХ ПОТВОР вони обрали у 2019 році та не будуть повторювати своїх помилок???!!!
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09.08.2023 09:30 Ответить
а як що б вибрали праху, він здав би нас по тихому, і казав би що він другий Хмельницький, нема було з кого вибирати, хоч і зеля теж зрадник, і зараз дуже кретична ситуація, як що не вирішать, ( Єрмак рулит) то буде біда
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10.08.2023 11:41 Ответить
Ну шо? Пообурювалися у коментах? Пару випустили? Ну ось і чудово. Чекайте наступного викривального репортажу.

Ось так тут все і відбувається. Як до війни, так і під час неї.
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09.08.2023 09:44 Ответить
Стидаюся запитати, а репортаж буде з Монако?
Хтілося б "позитивних" новин
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09.08.2023 10:06 Ответить
Отож бо!! Дайте хоч пар випустити!! Якого б президента ми не вибрали, система його зламає або паралізує!!
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10.08.2023 10:02 Ответить
Так Порошенко вроде небедный бизнесмен. А прокурорская зарплата такая же?
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09.08.2023 10:24 Ответить
Для новоспеченого тупого бота Олєга:
- у так званих порохоботів немає вождя, вони більш схильні до анархії, якщо ти взагалі розумієш про що я;
- термін «порохоботи» придумано на Лубянці, тож використовуючи його ти зізнаєшся що ти кацап або корисний ідіот. Обирай.;
- твої «журналісти» не хочуть спіймати все сімейство Порошенка десь на передовій, коли вони, з Британії, доставляють Спартани чи вантажівки??
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09.08.2023 10:25 Ответить
Що можна сказати, ви не хотіли Генпрокурора Луценко, бо він алкоголік, та й син в нього не в тому АТО мінометником! Ну маєте Костіна, він не п'є (на публіці), він гроші заробляє на життя доці в Фінляндії та Монако
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09.08.2023 10:39 Ответить
в мене таке враження, що у всіх жінок, в яких силіконові губи, і мізки стають силіконовими...
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09.08.2023 10:40 Ответить
ні, ні ,ні! То саме мозок продукує губи!
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09.08.2023 11:32 Ответить
Чи його відсутність.
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10.08.2023 05:06 Ответить
Хочется плевать в эту ****** губошлепную тупую харю. Больше комментировать здесь нечего
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09.08.2023 10:58 Ответить
Який прокурор,така і донька
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09.08.2023 12:07 Ответить
Та ні. Ти вже такою народилася. 😏
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09.08.2023 13:33 Ответить
Поосторожней тут с критикой, это будущий генпрокурор Украины😂😂😂
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09.08.2023 15:41 Ответить
Ваабщє нє хачу уєзжать із Монако, так всьо душевна па-дамашнєму!
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10.08.2023 00:37 Ответить
Навіщо вони губами у вулик до бджіл залазять?
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10.08.2023 01:06 Ответить
Це зараз мода така - геморойні губи
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10.08.2023 05:07 Ответить
А чи за законні статки таке сімейне щастя? І обличчя у дівчини якесь рязаньське...
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10.08.2023 11:11 Ответить
ввід куди рибка гниє, а дітки це просто лакмусовий індикатор, всіх цих діамантових прокурорів треба рядовими відправляти до ЗСУ, не обов'язково на фронт, у шрафбаті копати окопи, сторити блінджи на першій лінії, і даю руб за сто через одного у них російське громадянство , так що побіжать до своїх, ну а це вже інша історія
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10.08.2023 11:36 Ответить
Шлюха !
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10.08.2023 12:16 Ответить
Лялька. Яке ж воно пусте...
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10.08.2023 13:17 Ответить
Життя вдалося! Матюки, роздуті губи, шотландія-фінляндія. Інший вимір.
Нащо вона мені?
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10.08.2023 17:04 Ответить
Дякую, проблювався..
трохи полегшало, доречі...
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10.08.2023 20:47 Ответить
Шкода клюшку
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10.08.2023 22:34 Ответить
Тупая ватница
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11.08.2023 00:56 Ответить
После освобождение территории Украины блок посты на автодорогах не снимать до полной конфискации автотранспорта премиум класса записанного на гос служащих всех рангов, их родственников, друзей, знакомых, пр.челяди. Всё бронированное передать пограничникам немедленно. Конфискат рассматривать как внутреннюю репарацию. Её полный список с прочими активами и недвижимостью "нажитыми непосильным трудом" для элиты батальона"Монако"будет покруче любого ленд-лиза. Это опять же... если голосовать не "по приколу".
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11.08.2023 15:01 Ответить
Ти такий наївний...
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11.08.2023 20:37 Ответить
Вся история,этого недобитка еврейского умещается в одном.Тысячи тревог,тысячи жертв....и вот такие мрази с губами шлюхи!
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13.08.2023 17:10 Ответить
Дайте спокій маленькій сучці! Костіна - у відставку !
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14.08.2023 12:15 Ответить
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