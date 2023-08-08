Контрнаступление сложное и происходит медленнее, чем кто-то хочет, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал контрнаступление ВСУ "сложным", но отметил, что инициатива принадлежит Украине.
Об этом глава государства заявил в интервью представителям СМИ Латинской Америки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Контрнаступление сложное. Происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет", - сказал Зеленский. Но контрнаступление, добавил он, "это когда наступает армия, а не отступает назад. И это важный позитив, инициатива в руках Украины".
"Очень сложно так долго воевать. Очень сложно, когда у тебя дефицит того или иного оружия. Все это очень сложно, потому что это война. Я просто знаю, что нам сложно, но точно знаю, что россиянам сложнее. У нас в глазах усталость, а в их глазах – страх", - заявил Зеленский.
Но, по его словам, Россия, в отличие от нас, реально может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Это покинуть нашу территорию. Потому что Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации. Это никогда не было нашей целью. Мы деоккупируем свои территории. И в этом разница. Им есть куда возвращаться, а нам нет".
Пожалуйста, подождите...
- На виборчій дільниці...
по другому пункту повністю згоден!
Всі прокурори, судді пішли воювати?
Доречі, на зараз в серпні є річниця цього наступу чеченців на Грозний. І тоді чеченці це зробили а не шукали виправдовувань, типу мінні поля, не має важкої зброї, ніхто не допомагає зброєю, великі втрати, погода не така, треба почекати і бити по логістиці, дуже важко… ітд.
Як, що хтось хоче і бажає чогось добитися і зробити, той просто бере і робить а не шукає відмазок, щоб нічого не робити.