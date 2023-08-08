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Контрнаступление сложное и происходит медленнее, чем кто-то хочет, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал контрнаступление ВСУ "сложным", но отметил, что инициатива принадлежит Украине.

Об этом глава государства заявил в интервью представителям СМИ Латинской Америки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Контрнаступление сложное. Происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет", - сказал Зеленский. Но контрнаступление, добавил он, "это когда наступает армия, а не отступает назад. И это важный позитив, инициатива в руках Украины".

"Очень сложно так долго воевать. Очень сложно, когда у тебя дефицит того или иного оружия. Все это очень сложно, потому что это война. Я просто знаю, что нам сложно, но точно знаю, что россиянам сложнее. У нас в глазах усталость, а в их глазах – страх", - заявил Зеленский.

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Но, по его словам, Россия, в отличие от нас, реально может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Это покинуть нашу территорию. Потому что Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации. Это никогда не было нашей целью. Мы деоккупируем свои территории. И в этом разница. Им есть куда возвращаться, а нам нет".
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Топ комментарии
+41
А хто ж це у нас півроку піарив котрнаступ, як стрімкий домкрат?
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08.08.2023 18:08
+27
Агент ФСБ Буратіна зовсім не зацікавлений в контрнаступі.
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08.08.2023 18:12
+24
Менше п@здіти треба було по бидломарафону і рейтинги міряти щотижня наполеончику.
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08.08.2023 18:12
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А хто ж це у нас півроку піарив котрнаступ, як стрімкий домкрат?
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08.08.2023 18:08 Ответить
Що єрмак наказав...
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08.08.2023 18:34 Ответить
Їм євреї сказали, що не на часі, і вони повірили.
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08.08.2023 19:06 Ответить
Не продай ты евреев- ты же не фашистское быдло. Президент это одно , еврей это другое. У нас проблема - максимально превратить в удобрения кацапов, и выкинуть их нахрен. , желательно дохлых из Украины
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09.08.2023 08:02 Ответить
Менше базікати тре було, опудало
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08.08.2023 18:09 Ответить
От чого Ви цькуєте Зєлю?! Він не винен! УкрАінскій народ міг обрати і Юзіка. Та запросто!
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08.08.2023 19:47 Ответить
Агент ФСБ Буратіна зовсім не зацікавлений в контрнаступі.
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08.08.2023 18:12 Ответить
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
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08.08.2023 19:49 Ответить
Менше п@здіти треба було по бидломарафону і рейтинги міряти щотижня наполеончику.
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08.08.2023 18:12 Ответить
Читаю знову про слуг,їх дітей і війну. Шок,біль,відчай
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08.08.2023 18:14 Ответить
Якщо заради менших втрат треба не поспішати, то що ж, ми готові чекати.
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08.08.2023 18:20 Ответить
Продолжение этой войны зависит только от одной твари которая находиться в кремле, это путлер. У россиян есть возможность вышвырнуть его из власти и больше не гибнуть в Украине сотнями тысяч за ради его имперских властных желаний. "Элита" россии не воюет и не гибнет в Украине. Или - или... всё просто как дважды два.
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08.08.2023 18:22 Ответить
У них там у всіх національна ідея "чтоби хахлов ващщє нє стало!". Так що не тільки путін, а і весь народ!
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08.08.2023 18:37 Ответить
У тих мокшів немає нації та народу. Там орда, дика, голодна, їбанута на всю голову.
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08.08.2023 19:46 Ответить
до орди їм ще...
по другому пункту повністю згоден!
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09.08.2023 03:20 Ответить
А як виборці Зеленського уявляли собі хід подій після обрання його Президентом?...є тут хоча б один виборець Зеленського? дайте відповідь на це питання.
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08.08.2023 18:28 Ответить
Ні, ніхто не зізнається. Але припруться на вибори і знову проголосуютьза за це лайно.
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08.08.2023 18:51 Ответить
Я теж так думав, але десь місяць назад на цензорі під однією новиною побачив коментар в якому дописувач зізнався, що голосував за зеленського і попросив вибачення. Був дуже цим здивований, то може ще не все втрачено.
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08.08.2023 20:37 Ответить
їм замість зелі нового голохвастова готують - арєстовіча!
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09.08.2023 03:22 Ответить
"Дуже складно так довго воювати. Дуже складно, коли в тебе дефіцит тієї чи іншої зброї. Все це дуже складно, тому що це війна. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що всі ці складності є створені "прорашистською моєю зе-командою " і ці складності для України і її народу ,нам проплатив ворог України
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08.08.2023 18:29 Ответить
Слів вже просто немає.
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08.08.2023 18:35 Ответить
І матюків нових немає... блін
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08.08.2023 18:46 Ответить
Тобто ти мав на увазі повільніше, ніж твій марафон п...дить?
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08.08.2023 18:33 Ответить
гидко читати стало цензор(( багато з вас прискіпливих коментуючих боронять Україну ? Переможемо, повернемося і спитаємо с депутатів хабарників і з диванних 3,14 дарасів
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08.08.2023 18:39 Ответить
Навіщо чекати коли переможемо, а не карати мародерів, хабарників, зрадників прямо зараз?
Всі прокурори, судді пішли воювати?
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08.08.2023 19:56 Ответить
🤡🤡
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08.08.2023 18:41 Ответить
"Хтось хоче"? Кличко в порівнянні з ним геній.
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08.08.2023 18:44 Ответить
Так як же ти вже заїбав клоун кровавий. Невже без твоїх безглуздих коментарів ніхто не бачить що "контрнаступ складний та повільний"? Просто капітан очевидність...
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08.08.2023 18:46 Ответить
ти вже в ЗСУ?
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08.08.2023 18:51 Ответить
А "хтось" і зовсім не хоче !
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08.08.2023 18:48 Ответить
Як би до них не дійшло, що це вони не просто здали якийсь там (з глибокою повагою до цього краю і його жителів) південь, а їх фактично відрізали від моря і портів, вони б ще 25 років стояли б в обороні, запускаючи їх з усіх флангів і розмірковуючи чи зберегти б мости, щоб ще русні тут по-більше мирних домівок і людей ліквідувати, намінувати, на пляжах їм дати позагоряти, ротації провести... Нехай вже МО їм і відпустки б може виплачували?
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08.08.2023 18:52 Ответить
Зеленский сказав про когось, що хтось хоче швидкого просування. Значить це не він.
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08.08.2023 18:54 Ответить
Оце і вся суть.
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08.08.2023 19:09 Ответить
Вони чомусь не розминували свої поля перед нашим наступом ! Адже знали коли ми наступатимемо ! ОП наперед їх попередив !
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08.08.2023 19:23 Ответить
Жодна людина, при здоровому глузді, ніколи в житті не повірить, що мільйонна армія не може посунути 300-400 тисяч ворогів на фронті. Чеченські підрозділи, чисельністю в 200 раз меньше ніж чисельність української армії, не маючи ніякої авіації, ніякої артилерії, ніяких РСЗВ, ніяких танків, БТР, БМП… взагалі нічого окрім стрілецької зброї та ручних гранатометів, посунули рашистську окупаційну армію зі столиці Грозного а потім рашка підписала капітуляцію.
Доречі, на зараз в серпні є річниця цього наступу чеченців на Грозний. І тоді чеченці це зробили а не шукали виправдовувань, типу мінні поля, не має важкої зброї, ніхто не допомагає зброєю, великі втрати, погода не така, треба почекати і бити по логістиці, дуже важко… ітд.
Як, що хтось хоче і бажає чогось добитися і зробити, той просто бере і робить а не шукає відмазок, щоб нічого не робити.
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08.08.2023 19:36 Ответить
Не неси чушь! Даже отвечать не хочется.
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08.08.2023 20:34 Ответить
Зебіл погодив геноцид українців з ******
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08.08.2023 19:48 Ответить
Міністр Марченко щойно в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що рівень корупції в Україні зараз найменший за всю історію незалежності...
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08.08.2023 22:04 Ответить
Вместо шашлыков, кокса и ,, великого крадівництва,, , вместо продажи Украины нужно было думать о вооружении, армии. Не нужно было желать ,, посмотреть в глаза ,, и задницу путлеру и ФСБ. Сейчас ситуация интересная - Президент Ермак ,, рулит,, - ФСФ воюет с ФСБ. За пол года раша сделала сильные укрепления и устоновила минные поля- кто , *****, мешал делать уктепления и установить миллионы мин????
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09.08.2023 08:26 Ответить
 
 