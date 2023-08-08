Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, - Стано
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Предоставление гарантий безопасности для Украины не является прерогативой Европейского Союза.
Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы не являемся организацией по вопросам безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", - пояснил Стано.
Представитель ЕС отметил, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких отраслях, включая военную сферу, например финансированием поставок вооружений для защиты от российской агрессии. Что касается конкретно гарантий безопасности, то "мы можем их поддержать, но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности", отметил Стано. "Это прерогатива государств-членов, которые способны предложить подобные гарантии", - резюмировал он.
"Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противодействовать усилиям по дестабилизации", - написано в заключительном коммюнике июньского саммита Евросоюза.
"Да, я согласен, именно это сказано в выводах саммита ЕС относительно участия Европейского Союза, но если речь идет чисто о гарантиях безопасности, то это вопрос для отдельных государств-членов", - прокомментировал Стано.
В заключительном документе саммита также отмечается, что "эти обязательства будут приняты при соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов". Речь идет, судя по всему, о странах, официально декларирующих свой нейтральный статус, таких как Австрия, Мальта, Ирландия, или таких, как Венгрия, которая принципиально не оказывает Украине никакой военной поддержки.
В частности, на саммите ЕС Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что его страна не согласится на это. Аналогичную позицию заняли Ирландия, Кипр и Мальта, добавил Нехаммер. "Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. – Ред.) не могут существовать", – пояснил глава австрийского правительства.
Пожалуйста, подождите...
Тоді буде і НАТО , і стаття 5 про колективну безпеку.
Так що не треба нам клеять дурня.
Але, якщо керівництво бездарне, корупційне або зрадники... То ніяких гарантій в принципі не може бути.
Жодна людина, при здоровому глузді, ніколи в житті не повірить, що мільйонна армія не може посунути 300-400 тисяч ворогів на фронті.
Чеченські підрозділи, чисельністю в 200 раз меньше ніж чисельність української армії, не маючи ніякої авіації, ніякої артилерії, ніяких РСЗВ, ніяких танків, БТР, БМП… взагалі нічого окрім стрілецької зброї та ручних гранатометів, посунули рашистську окупаційну армію зі столиці Грозного а потім рашка підписала капітуляцію.
Доречі, на зараз в серпні є річниця цього наступу чеченців на Грозний. І тоді чеченці це зробили а не шукали виправдовувань, типу мінні поля, не має важкої зброї, ніхто не допомагає зброєю, великі втрати, погода не така, треба почекати і бити по логістиці, дуже важко… ітд.
Як, що хтось хоче і бажає чогось добитися і зробити, той просто бере і робить а не шукає відмазок, щоб нічого не робити.
а тепер розкажи мені, що залужний, або наше воююче командування зрадники.
ненавиджу таких підарів, і всіх тих, хто лайкнув цю херболу.
А у нас не сделали выводов даже после войны в грузии. Потому что насаждался нарратив про русских братьев. Представьте если бы у вас была партия и вы пошли бы на выборы с лозунгом "враг у ворот, нужно готовиться к войне с россией". Да вас бы затюкали и засмеяли, как это сделали с порохом когда он пытался ввести военное положение в нескольких областях.
Короче, они готовились и учли предыдущие ошибки, а мы ничего, надеялись на будапештский меморандум.
Они хуже- они НЕЛЮДИ.
Они не люди. И даже не собаки.
Это агрессивное, трусливое и подлое существо.
можно подумать , что ты с окопа Да он не прав , при Порошенко -Турчинове делали очень много, но не ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ , не разогнали филиал ФСБ , не засадили ПРЕДАТЕЛЕЙ , ЗЕИУДЫ , с первого дня начали готовить КАПИТУЛЯЦИЮ
Гнид в командуванні вистачає, так само як вистачає їх у кабінетах міських та обласних рад, в судах і прокуратурах, митницях і будь яких інших держ структурах. Ну і що ти зробив щоб це змінити? Галочку поставив в 2019му? Помогло? Отож... так що схлопнись.
Тут рашці "карта і поперла"!
Пришипились, надеясь на "авось". (с)
https://www.youtube.com/watch?v=nCVuLjvpHXo
https://www.youtube.com/watch?v=IwxaekHlNAo
Найкраща ГАРАНТІЯ - це сильна і своя армія, яку підтримують і озброюють свої підприємства ВПК.