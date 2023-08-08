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Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, - Стано

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

єс,європарламент

Предоставление гарантий безопасности для Украины не является прерогативой Европейского Союза.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы не являемся организацией по вопросам безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", - пояснил Стано.

Представитель ЕС отметил, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких отраслях, включая военную сферу, например финансированием поставок вооружений для защиты от российской агрессии. Что касается конкретно гарантий безопасности, то "мы можем их поддержать, но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности", отметил Стано. "Это прерогатива государств-членов, которые способны предложить подобные гарантии", - резюмировал он.

"Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противодействовать усилиям по дестабилизации", - написано в заключительном коммюнике июньского саммита Евросоюза.

"Да, я согласен, именно это сказано в выводах саммита ЕС относительно участия Европейского Союза, но если речь идет чисто о гарантиях безопасности, то это вопрос для отдельных государств-членов", - прокомментировал Стано.

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В заключительном документе саммита также отмечается, что "эти обязательства будут приняты при соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов". Речь идет, судя по всему, о странах, официально декларирующих свой нейтральный статус, таких как Австрия, Мальта, Ирландия, или таких, как Венгрия, которая принципиально не оказывает Украине никакой военной поддержки.

В частности, на саммите ЕС Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза. Федеральный канцлер Карл Нехаммер дал понять, что его страна не согласится на это. Аналогичную позицию заняли Ирландия, Кипр и Мальта, добавил Нехаммер. "Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. – Ред.) не могут существовать", – пояснил глава австрийского правительства.
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Топ комментарии
+31
Гарантія безпеки тільки одна може бути, це потужні збройні сили та грамотне керівництво армією.
Але, якщо керівництво бездарне, корупційне або зрадники... То ніяких гарантій в принципі не може бути.
Жодна людина, при здоровому глузді, ніколи в житті не повірить, що мільйонна армія не може посунути 300-400 тисяч ворогів на фронті.
Чеченські підрозділи, чисельністю в 200 раз меньше ніж чисельність української армії, не маючи ніякої авіації, ніякої артилерії, ніяких РСЗВ, ніяких танків, БТР, БМП… взагалі нічого окрім стрілецької зброї та ручних гранатометів, посунули рашистську окупаційну армію зі столиці Грозного а потім рашка підписала капітуляцію.
Доречі, на зараз в серпні є річниця цього наступу чеченців на Грозний. І тоді чеченці це зробили а не шукали виправдовувань, типу мінні поля, не має важкої зброї, ніхто не допомагає зброєю, великі втрати, погода не така, треба почекати і бити по логістиці, дуже важко… ітд.
Як, що хтось хоче і бажає чогось добитися і зробити, той просто бере і робить а не шукає відмазок, щоб нічого не робити.
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08.08.2023 19:43
+18
А яким чином може ЄС давати якісь гарантії безпеки? Коли це не військовий блок? У них немає своєї якоїсь спільної армії чи доктрини.
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08.08.2023 19:46
+15
Саме так. Керують одні зрадники і совки.
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08.08.2023 19:49
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Правила форума Совет форумчан
🤡
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08.08.2023 19:41 Ответить
Гарантії безпеки це приняття України в ЕС.

Тоді буде і НАТО , і стаття 5 про колективну безпеку.

Так що не треба нам клеять дурня.
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08.08.2023 22:16 Ответить
Великий пук.....
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08.08.2023 19:41 Ответить
🤡🤡🤡
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08.08.2023 19:42 Ответить
Гарантія безпеки тільки одна може бути, це потужні збройні сили та грамотне керівництво армією.
Але, якщо керівництво бездарне, корупційне або зрадники... То ніяких гарантій в принципі не може бути.
Жодна людина, при здоровому глузді, ніколи в житті не повірить, що мільйонна армія не може посунути 300-400 тисяч ворогів на фронті.
Чеченські підрозділи, чисельністю в 200 раз меньше ніж чисельність української армії, не маючи ніякої авіації, ніякої артилерії, ніяких РСЗВ, ніяких танків, БТР, БМП… взагалі нічого окрім стрілецької зброї та ручних гранатометів, посунули рашистську окупаційну армію зі столиці Грозного а потім рашка підписала капітуляцію.
Доречі, на зараз в серпні є річниця цього наступу чеченців на Грозний. І тоді чеченці це зробили а не шукали виправдовувань, типу мінні поля, не має важкої зброї, ніхто не допомагає зброєю, великі втрати, погода не така, треба почекати і бити по логістиці, дуже важко… ітд.
Як, що хтось хоче і бажає чогось добитися і зробити, той просто бере і робить а не шукає відмазок, щоб нічого не робити.
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08.08.2023 19:43 Ответить
Саме так. Керують одні зрадники і совки.
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08.08.2023 19:49 Ответить
Дуже грамотно,як то кажуть в точку.БраВО!
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08.08.2023 19:56 Ответить
ти, падло, з якого міста? так от піди та подивись на цвинтар. бачиш там українські прапори?
а тепер розкажи мені, що залужний, або наше воююче командування зрадники.
ненавиджу таких підарів, і всіх тих, хто лайкнув цю херболу.
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08.08.2023 20:06 Ответить
Рашист, іди нах.. за своїм руssкім кораблем
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08.08.2023 20:13 Ответить
А ты, падла такая, из какого города? Почему, падла ты такая, не в ВСУ?
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08.08.2023 20:28 Ответить
Падлом є ти сам.
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08.08.2023 22:26 Ответить
Ти вже посуваєш? Чи шмоньку чухаєш?
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08.08.2023 20:07 Ответить
Альйо, арол, ти чого не в окопі, або хоча б в танку🤔🧐😁 Тобі сам Бог велів рити окопи в повний профіль для стрільби зі спини коня стоячи,- опероттт, герой в маминій кохті, тіііібя ждут вєлікіє дєла боєць 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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08.08.2023 20:33 Ответить
Ну ты сравниваешь 2 разные войны и разные состояния армий. Кацапы не дураки и сделали выводы из войн в Чечне.
А у нас не сделали выводов даже после войны в грузии. Потому что насаждался нарратив про русских братьев. Представьте если бы у вас была партия и вы пошли бы на выборы с лозунгом "враг у ворот, нужно готовиться к войне с россией". Да вас бы затюкали и засмеяли, как это сделали с порохом когда он пытался ввести военное положение в нескольких областях.
Короче, они готовились и учли предыдущие ошибки, а мы ничего, надеялись на будапештский меморандум.
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08.08.2023 20:37 Ответить
именно так и есть..
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08.08.2023 21:43 Ответить
Серожа, « кацапы не дураки»?

Они хуже- они НЕЛЮДИ.

Они не люди. И даже не собаки.

Это агрессивное, трусливое и подлое существо.
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08.08.2023 22:20 Ответить
Якщо ти такий розумний, то чого сидиш під спідницею, а не на передку?
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08.08.2023 20:58 Ответить


можно подумать , что ты с окопа Да он не прав , при Порошенко -Турчинове делали очень много, но не ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ , не разогнали филиал ФСБ , не засадили ПРЕДАТЕЛЕЙ , ЗЕИУДЫ , с первого дня начали готовить КАПИТУЛЯЦИЮ
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08.08.2023 21:14 Ответить
Все так..Але не треба забувати, як рашисти майже вщент розбомбили Грозний.., скільки там загинуло, нам теж добре відомо..
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08.08.2023 21:42 Ответить
Ну і де та чечня зараз? Якою ціною їй це все далося? Гарно звиздіти сидячи на дивані що кому і як робить.
Гнид в командуванні вистачає, так само як вистачає їх у кабінетах міських та обласних рад, в судах і прокуратурах, митницях і будь яких інших держ структурах. Ну і що ти зробив щоб це змінити? Галочку поставив в 2019му? Помогло? Отож... так що схлопнись.
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08.08.2023 23:33 Ответить
І чому я нездивований))? А НАТА, що впісяється ,як справжня скиклива дівка.)))
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08.08.2023 19:44 Ответить
А яким чином може ЄС давати якісь гарантії безпеки? Коли це не військовий блок? У них немає своєї якоїсь спільної армії чи доктрини.
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08.08.2023 19:46 Ответить
ЄС не може. На саміти НАТО домовились, що кожна країна НАТО, яка захоче надати Україні гарантії безпеки, які саме ця країна НАТО вважає можливими, укладатиме окремий договір з Україною. Можливості у кожної країни НАТО очевидно різні.
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08.08.2023 21:30 Ответить
А что эта шантропа вообще может?
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08.08.2023 19:47 Ответить
Шантрапа, це ти маєш на увазі путана?
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08.08.2023 20:59 Ответить
Уровень международной ненависти к русским достиг уровня ненависти к нацистам Германии 1940 - 1945 годов. Это очередной прорыв дна для русни.
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08.08.2023 19:48 Ответить
І цей процес, у світі, наростає. Тіпа "руССкій", то є гірше фашиста.
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08.08.2023 21:01 Ответить
ЄС -- різношерстна організація - НАТО надає гарантіі безпеки
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08.08.2023 19:49 Ответить
Не розумію скиглення. Євросоюз не є воєнним блоком. І зрозуміло, що гарантій безпеки дати не може. Так само не може, як припустім, ЮНЕСКО, Ґрінпіс чи Всесвітня асоціація любителів болонок.
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08.08.2023 19:49 Ответить
ЕС делает все что может или хочет, это их право. Но если это не организация по безопасности, какие к ним могут быть.претензии. А если кто-то думал наоборот, то или соглашайтесь с ними или вычеркивайте из Конституции путь в организацию, которая не оправдала надежд вносящих.
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08.08.2023 19:50 Ответить
У мене немає слів- одні емоції,тому краще промову.2008 року 8 .08 підараша напала на Грузію.Увесь світ проковтнув цю агресію.Потім Крим.Тепер Україна.Ну що ж ......світ рухається до хаосу.
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08.08.2023 19:55 Ответить
Промовчу
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08.08.2023 19:56 Ответить
І коли китайошки будуть топтати землі Франції,Германії і Австрії....хай не питають по кому дзвонили дзвони в 2023
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08.08.2023 19:59 Ответить
І в 2008
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08.08.2023 20:11 Ответить
але Грузія трохи меншенька за Україну, має трохи інше географічне розташування..Пам'ятаю..Дійсно, було дуже гидке почуття..Опа-і Абхазію проковтнули..А всі тільки співчували..
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08.08.2023 21:46 Ответить
Якби тільки співчували! А то ж ще й оголосили Грузію агресором і винною у нападі на неї! "Бо спідницю коротку вдягла та подивилася надто зухвало".
Тут рашці "карта і поперла"!
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09.08.2023 10:35 Ответить
Там все места блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на "авось". (с)
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08.08.2023 19:51 Ответить
"гарантії безпеки", від території заселеної кацап-звірйом не надасть ніхто... ну, окрім марсіан, або повного винищення тих звірів... і не потрібні з цього приводу ніякі ілюзії.
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08.08.2023 19:55 Ответить
Так от ЕС "гарантий" никто и не ждал, это и не обсуждалось. Говорилось как раз о прямых договорах и союзах со странами ЕС...
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08.08.2023 20:00 Ответить
Гарантія безпеки надається на виборчій дільниці в кабінці для голосування... але це якщо знати як правильно заповнити форму. Якщо схибити, то безпека таки надається і гарантується, але вже інщій особі...
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08.08.2023 20:00 Ответить
Потрібно чітко поставити умову Заходу - або нам нададуть гарантії безпеки, або ми надішлемо їм ще дочок генпрокурорів!
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08.08.2023 20:05 Ответить
їм це подобається. ті губаті піхви, витрачають кучу грошей.
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08.08.2023 20:09 Ответить
Есть НАТО и есть остальная ...уйня во главе с Зеленским.
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08.08.2023 20:12 Ответить
Європа сцяє перед пуйлом. Тоді хай чекає на страшну війну.
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08.08.2023 20:16 Ответить
Когда возможны были гарантии мудрый народ 73 ещё в 90х выбирал между Кучмой и Симоненко и других в упор не видел
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08.08.2023 20:19 Ответить
Бо сам нарід був ніким, так собі, ані нація, ані нарід, просто, купа лайна зі своїми хатєлкамі. Ми стали нацією лише після 24 лютого 2022 року, та й то не всі, бо панаєхавшіх тьма, а їх тільки могила виправить.
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08.08.2023 21:09 Ответить
А для кого секрет що нас на початку 90-х розвели... єдина гарантія безпеки для України - це боєздатні ЗСУ, працездатний ВПК та початок відновлення ЯО з кінцевим результатом взяття на озброєння хоча б 50 одиниць цієї зброї, яка постійна буде націлена на мацкву та інші кацапські мухасранськи. Все інше від лукавого.
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08.08.2023 20:19 Ответить
безпека, як і пиво, відпускаються тількі членам профспілки

https://www.youtube.com/watch?v=nCVuLjvpHXo
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08.08.2023 20:20 Ответить
Саудовский Потсдам: Украинские перспективы саммита в Джидде скрыты будёновкой Ермака
https://www.youtube.com/watch?v=IwxaekHlNAo
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08.08.2023 20:30 Ответить
Мда, інколи читати не хочу, де ви отримуєте таку інформацію? В чому її сенс і чи не наразі перевіряти,що друкуєте.
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08.08.2023 20:33 Ответить
Одна говорильня дармоїдів, які звикли гарно жити на внески своїх членів - і нічого не робити, бо ляпати язиком - не важка робота. А Україна вже тримала гаранії безпеки, коли здала ядерну зброю. А тепер виявляється, що це були просто деклараціїї. Суки продажні!
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08.08.2023 20:37 Ответить
з нас хватить тих гарантій, які дали США, раша, Великобританія та Китай з Францією в 1994 році в Будапешті. Як тільки в країнах міняється влада, так міняється і політика і кожен новий барига у владі, починає говорити, що він нікому і ніяких гарантй не давав.
Найкраща ГАРАНТІЯ - це сильна і своя армія, яку підтримують і озброюють свої підприємства ВПК.
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08.08.2023 20:52 Ответить
Ніколи підкова не принесе тобі щастя та вдачу, поки не приб'єшь її до свого копита і не почнешь орати, як коняка! Нікому ми не потрібні і якщо ми не позбавимо нашу землю від корупції у владі та судебній системі - УКРАЇНИ НЕ БУДЕ!!!
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08.08.2023 20:57 Ответить
Тільки одна проблема - ніхто не знає як це зробити чи не хоче.
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08.08.2023 21:14 Ответить
Вот оно как НАТА через 20 лет и то по воде вилами,евросоюз включил дурака,какие то довгоносики выбивают харантии беспеки у Байдена а что если завтра президентом США станет Трамп,вобщем будет бумага накшталт Будапештского обосранного протокола.Единственно верным выбором для Украины в сложившейся ситуации есть -немедленное возобновление ЯДЕРНОГО статуса и изготовления я дерных зарядов.Другого не дано-либо растерзают соседи,либо просто распадемся.
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08.08.2023 21:16 Ответить
да, но мы с этим слегка припоздали.., точнее, почти навсегда..
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08.08.2023 21:50 Ответить
ЄС-не гарант безпеки. Нейтральні страни-не гаранти безпеки, але одного разу у лютневий ранок все лікується ракетною атакою і нейтральні страни лізуть у НАТО, вимагають безпеки навіть у Червоного хреста та ЮНЕСКО. Піщат но лезут.
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08.08.2023 21:20 Ответить
ЄС ніколи не надасть гарантій безпеки ні одній країні, якщо не буде мати з цього вигоду, особливо відносно мордору, бо мордор надає такі привабливі ціни "друзям"на нафту, газ, алмази, алюміній та чорну ікру.
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08.08.2023 21:27 Ответить
Євросоюз це 31- країна Європи і не можуть надати Україні гарантії безпеки у війні проти Путіна кровавого терориста вбивці. Україна поки і не збирається в Євросоюз. В Альянс НАТО- входять ті ж 31 країни Євросоюзу. Україна з сильною армією по стандартам НАТО збирається в Воєнний Альянс НАТО. І все одно 31- країні Європи прийдеться надати Україні гарантії безпеки. 🙂
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08.08.2023 21:34 Ответить
Керівнику країни Єрмаку тільки цього і потрібно було. Тепер від США, та бажано від НАТО подібне потрібне. І тоді знову повернуться до того, що "мудрому народу" втюхували півтора року тому. Договір поза НАТО і одним з гарантів Кацапія. Все що завгодно, але не в НАТО!
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08.08.2023 21:52 Ответить
як і досі смокчуть транзит нафти-газу-керогазу.., якісь угоди зернові.., то про що мова--сцикота і грошові гешефти..
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08.08.2023 21:52 Ответить
Безпека не є функцією ЄС! Тільки вільний економічний простір,з вільним переміщеням ресурсів.
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08.08.2023 22:17 Ответить
тро які проблеми США надати ЗСУ новітню зброю, а також як фактор стримування- і ядерне тактичне...було б бажання...
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08.08.2023 23:11 Ответить
ЕС должна и может обеспечить 100 процентов санкций параше. Это и будет невоенной организации гарантия безопасности и Украине и себе.
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08.08.2023 23:16 Ответить
 
 