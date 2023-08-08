Призываем хасидов не ехать в Умань на Рош ха-Шана, - Черкасская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош ха-Шана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России", - говорится в заявлении.
В ОВА одновременно понимают, что часть верующих, как и в прошлом году, все же решится приехать на Рош ха-Шана. Поэтому администрация, городские власти, сектор безопасности и обороны и все профильные службы уже работают превентивно.
Было проведено заседание спецкомиссии при участии заместителя чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Украине Лирон Финкельштейн.
"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут усилены. В деталях проинформирую впоследствии. Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих празднований. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемические мероприятия и др.", - заявил Табурец.
Пожалуйста, подождите...
Задолбали уже.
То Мендель, то Капательман, то забыл как там Тягнибока.
Нє, насправді нахрєна та гвинтівка потрібна, якщо вона не може зупинити танка?
До чого тут ЗК до "серйозних ракет"?
У ЗК свій діапазон відповідальності (0-10 км), далі працює Праща Давида, вона ж Чарівна Паличка, (10-40 км), далі субстратосферна Хец-2 (40-90 км) та останній компонент Хец-3, яка збиває балістичні ракети вже у космосі.
Намагайтеся писати про питання, в яких знаєтеся
Для них це лиш додаткові випробування та можливість доказати свою віру. З ними треба змиритись та робити гроші і заручатись підтримкою.
В Умани, кажется, есть большой военный аэродром.
а) дотримання ними законодавства України під часу перебування.
б) сплати ними візового збору у вигляді ракети Spike з кожного.
Примітка - хасид, який приїде на Меркаві, отримає почесне право перебувати в Умані скільки захоче. А хасид, що передасть ракету LORA в ЗСУ, матиме право, після смерті, бути похованим неподалік від цадика Нахмана.
Так що думаю вони визначились, а велика кількість українців їм в цьому допомогли.
Згадай-коли Бандеру Героєм України визнали-першими "вити" почали кацапи,євреї і поляки.Як Голокост -так памятники по всій Україні,як Голодомор-так їзраїль не визнає.Пенсії репатріантам зелебаобаб законодавчо оформив,Єрусалим Україна в числі кількох держав столицею їх визнала,якого х..я їм ще потрібно, щоб хоча б офіційно з позицією визначитись?Про допомогу мова не йде,тут коломойша яскраво демонструє єврейську "щедрість".
А якщо тугодум, то я тобі простими словами поясню - бо такі як ти, створили в Ізраїлі максимально негативний образ України, як місця де проживають неврівноважені антисеміти. Які не лише верещать в інтернеті, а ще періодично витворяють всілякі дикунства (почитай наприклад про свинячу голову з свастикою, підкинуту, здається в 2016, на могилу цього цадика в Умані). І хоча реальний рівень антисемітизму в Україні дуже низький, але от верещання тієї незначної частини, одне з найголосніших.
Тому кожного разу коли дивишся в дзеркало, дивись там на одну з причин, чому в ЗСУ немає ізраїльського озброєння. Не єдину, не головну, але дуже вагому.
А якщо я напишу щось подібне про українців, а як приклад наведу Януковича, Онопрієнка (маніяка), Царьова, господи прости Киву.... Теж можна казати що - "українці зрадники, їх зневажають...", чи це буде неправильним?
Особисто я зустрічав, описаних Вами євреїв, але куди більше я зустрічав нормальних євреїв. Знаю таких, хто допомагає зараз ЗСУ, перераховує донати з Ізраїля. А Ви вішаєте на них мерзенні ярлики.
2. Гої. В Талмуді слово використовується для позначення неєврейських народів, .....та євреїв. А взагалі має значення, як "нація". Зазвичай використовується як синонім - "іноземці". Має іноді негативне значення в плані "не розуміє, як іноземець", тощо. В особливо негативному, образливому значенні використовується віруючими в різні теорії змови, та антисемітами.
3. Талмуд. Читати його в мене бажання немає (моя зацікавленість іншими культурами не наскільки велика). Але враховуючи, що його основна частина походить з 200-500 років н.е., то я впевнений, там є прийнятні тоді, і "дикі" тепер твердження. Але...далеко не всі євреї ним цікавляться, в т.ч. серед частини релігіозних, що керуються Танахом, а не Талмудом. Крім того багато дослідників, вказують що критики використовують вирвані з контексту, чи свідомо помилкові переклади, які спотворюють значення.
4. Семіти. До семітської групи дійсно належать араби, але і євреї також. Крім того цей термін вважається застарілим і вже давно не використовується дослідниками для позначення раси. В т.ч. і до євреїв.
5. Антисемітизм. Цей термін введений у широке використання німецькими расистами, для антиєврейської пропаганди, на сьогодні цей термін використовується для для негативних стереотипів щодо євреїв. Та для позначення людей що ведуть таку (антиєврейську) пропаганду. Тому писати "не ма більших антисімітів ніж євреї" це повна нісенітниця.
Радій, ти свідомо розносиш російську пропаганду. Питання в тому, чи лише цю?
тимбільше що Ізраіль не за надто дружня держава, може менше будуть сюди лізти
вїзд повинен бути тільки платний!
а краще нехай забирають і свої свята влаштовують у себе в дома, навіщо воно нам?
Краще обміняти на щось корисне, і їм добре, і нам теж!
Ви навіть не уявляєте які суми валюти вони залишають в Україні.Що поганого в тому що заробить перевізник,продавець,квартироздавач?Скільки грошей вони залишають в магазинах ,з власного досвіду скажу що невеличкий магазин електротоварів за вересень має товарообіг вдвічі більший ніж в інші місяці.Далось вам те сміття ,ви що думаєте що його безкоштовно прибирають,вони за нього сплачують в повному обсязі комунальному підприємству.Ну а культура ,то їх культура ,ми нею не переймаємось,я особисто не чув випадків переходу християн в ортодоксальний хасидизм.)Скажу так :незадоволений і бурчить той хто не причетний до заробітків на них,наша ментальна зелена жабка ропушка нікуди не поділась.
то мабуть нічого