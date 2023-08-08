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Новости Происшествия
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Умань (350) хасиды (251) Черкасщина (953)

Призываем хасидов не ехать в Умань на Рош ха-Шана, - Черкасская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

умань

Власти Черкасской области призвали хасидов избежать поездок в Умань на Рош ха-Шана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России", - говорится в заявлении.

В ОВА одновременно понимают, что часть верующих, как и в прошлом году, все же решится приехать на Рош ха-Шана. Поэтому администрация, городские власти, сектор безопасности и обороны и все профильные службы уже работают превентивно.

Читайте также: Израильская система ПВО помогла бы защитить еврейских паломников, - посол Корнийчук

Было проведено заседание спецкомиссии при участии заместителя чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в Украине Лирон Финкельштейн.

"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут усилены. В деталях проинформирую впоследствии. Также прорабатываем другие направления, имея опыт предыдущих празднований. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемические мероприятия и др.", - заявил Табурец.

Смотрите также: Хасиды поют Гимн Украины и выкрикивают лозунг "Путин - х#йло". ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Щиро вітаю хасидів в Україні, за умови:
а) дотримання ними законодавства України під часу перебування.
б) сплати ними візового збору у вигляді ракети Spike з кожного.
Примітка - хасид, який приїде на Меркаві, отримає почесне право перебувати в Умані скільки захоче. А хасид, що передасть ракету LORA в ЗСУ, матиме право, після смерті, бути похованим неподалік від цадика Нахмана.
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08.08.2023 22:16
+11
Вам,пане Семене,"сміхуйочки в голові". В реальності,їзраєль займає навіть не пацифістську,а погано скриту прокацапську позицію.За півтора роки війни уже можна було б визначитись їм конкретно.В нашої поліції і прикордонників вистачає роботи і без гидоття-ортодоксів в капелюхах.
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08.08.2023 22:43
+9
Це так не працює.

Для них це лиш додаткові випробування та можливість доказати свою віру. З ними треба змиритись та робити гроші і заручатись підтримкою.
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08.08.2023 22:00
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Може Купол привезуть
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08.08.2023 22:00 Ответить
Ярмулку ((
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08.08.2023 22:07 Ответить
Ну хоть шось
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08.08.2023 22:11 Ответить
Ви знаєте що таке ярмулка ? Це те , що євреї називають кіпа ((
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08.08.2023 22:18 Ответить
єрмолка а не ярмулка
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08.08.2023 22:32 Ответить
руцкогаварящій ? - тоді так (( українською - ярмулка ((
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08.08.2023 22:38 Ответить
мономахоязична щелепа
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08.08.2023 23:03 Ответить
У курсі що "мономашка " - перелицьований татарський жіночий головний убір ?((
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09.08.2023 00:06 Ответить
і шаровари
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09.08.2023 07:50 Ответить
Цілком можливо , адже цей східний одяг мав і жіночий , і чоловічий варіанти .Поміж іншим , недарма існує термін "шароварщина " , адже козаки носили шаровари лише впродовж короткого відтинку часу, коли підпорядковувались Росії. Саме тому було поширено такий образ козака. Російсько-українська "дружба" мала проявитися навіть у таких деталях.
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09.08.2023 11:59 Ответить
у терміну "шароварщина" зовсім інше походження. Таке саме як і у "квасний патріот".Не слід присовувати шаровари до Росіі, бо їх вдягали ще скіфи. Так ви дістанетеся до пердю, що Расеюшка воювала з половцями.
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09.08.2023 14:53 Ответить
Не слід шароварами тицяти в Україну , бо шаровари в українському житті , як кльоші у 70 -ті , поносили та й забули (( , правда на пару років довше , а потім актори на сцену почали тягати . А ось тюбєтєйка- мономашка , з якою кацапи як дурень з писаною торбою носяться , символ кацапії впродовж століть , яка ******** держава - такі і символи .
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09.08.2023 22:51 Ответить
Ти тицяєш бо ти сказав.
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09.08.2023 22:53 Ответить
А ти почав , шаровари явно тобі печуть ((
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09.08.2023 23:53 Ответить
не бреши, за одяг ти починав.
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10.08.2023 15:30 Ответить
А ти приплутав мономашку до своєї щелепи
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10.08.2023 21:36 Ответить
Мономаха а не мономашку
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10.08.2023 21:47 Ответить
...а ще скринька бiгунцiв,кощик невмирущий,кораблетроща,полiцiянтка i iнший новояз...
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09.08.2023 08:29 Ответить
А до чого тут ось цей набір ? Хотів показати свою обізнаність у мові ? Тоді не за адресою , тобі до ведучих на ТБ , вони там частенько такі перли видають , що ти на їхньому фоні потухнеш .
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09.08.2023 09:00 Ответить
Єрмакчка
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08.08.2023 22:44 Ответить
Шо, Ермак тоже еврей?
Задолбали уже.
То Мендель, то Капательман, то забыл как там Тягнибока.
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09.08.2023 08:15 Ответить
Тягнибок то ли "форман", то ли "фортман".
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09.08.2023 08:36 Ответить
Поки українці були гостинними та довірливими, вони часу не гаяли та добре інтегрувалися в українське суспільство, настілки добре, що тепер навіть керують, багато з них олігархів, роблять корупцію чи обкрадають
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09.08.2023 09:33 Ответить
Согласен.😢
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11.08.2023 00:46 Ответить
Ще ніхто не бачив роботу того купола проти "серйозних" ракет. Здебільшого він працює проти кустарних ракет які виробляють в Газі. А от як він себе поведе проти більш швидких і маневрових ракет, та ще й на значно більший території, то ще те питання. Може саме тому Ізраїль і не прагне нам його поставити.
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08.08.2023 22:37 Ответить
Так само ще ніхто не бачив успішну роботу простої гвинтівки проти танка.
Нє, насправді нахрєна та гвинтівка потрібна, якщо вона не може зупинити танка?
До чого тут ЗК до "серйозних ракет"?
У ЗК свій діапазон відповідальності (0-10 км), далі працює Праща Давида, вона ж Чарівна Паличка, (10-40 км), далі субстратосферна Хец-2 (40-90 км) та останній компонент Хец-3, яка збиває балістичні ракети вже у космосі.
Намагайтеся писати про питання, в яких знаєтеся
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09.08.2023 04:53 Ответить
Гуй з бубеном але є надія що приїдуть з мосадомчи як їх там звати? А по ржать. Будете бачити що їх не тронуть хоча прильотікі там були, ну і ТД
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09.08.2023 00:06 Ответить
а шо такоє? не буде гешефта?
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08.08.2023 22:00 Ответить
Це так не працює.

Для них це лиш додаткові випробування та можливість доказати свою віру. З ними треба змиритись та робити гроші і заручатись підтримкою.
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08.08.2023 22:00 Ответить
уже кацапи оптом скупили їх підтримку,разом з пейсами.А на здачу отримали технології безпілотників.
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08.08.2023 22:36 Ответить
Краще пускати за умови донату на ЗСУ)))
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08.08.2023 22:05 Ответить
На Меркавах якщо заїдуть буде саме то )) і сказати можуть що це вимушений крок)
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08.08.2023 22:14 Ответить
Пусть прилетают на самолётах. На истребителях.
В Умани, кажется, есть большой военный аэродром.
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08.08.2023 22:14 Ответить
т-ссссс
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08.08.2023 22:45 Ответить
Щиро вітаю хасидів в Україні, за умови:
а) дотримання ними законодавства України під часу перебування.
б) сплати ними візового збору у вигляді ракети Spike з кожного.
Примітка - хасид, який приїде на Меркаві, отримає почесне право перебувати в Умані скільки захоче. А хасид, що передасть ракету LORA в ЗСУ, матиме право, після смерті, бути похованим неподалік від цадика Нахмана.
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08.08.2023 22:16 Ответить
Вам,пане Семене,"сміхуйочки в голові". В реальності,їзраєль займає навіть не пацифістську,а погано скриту прокацапську позицію.За півтора роки війни уже можна було б визначитись їм конкретно.В нашої поліції і прикордонників вистачає роботи і без гидоття-ортодоксів в капелюхах.
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08.08.2023 22:43 Ответить
Якщо не враховувати питання "відносин" Ізраїля з сусідами, їх перманентну війну з усіма арабами, котрих радо підтримує Росія, тощо, а лише їх відношення до України, то раджу погортати десяток другий новин на Цензорі, та навіть в юанеті загалом. Новин на тему Ізраїля. І почитати коментарі. Дивлячись на цей вал расистських, антисемітських і часто взагалі неадекватних коментарів, іноді виникає питання, чому Ізраїль ще не надав військову допомогу Росії? Напевно лише тому, що там теж саме, тими ж словами, лише на російській мові.
Так що думаю вони визначились, а велика кількість українців їм в цьому допомогли.
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08.08.2023 22:58 Ответить
Я чітко маю на увазі офіційну державну політику.Не переводьте міждержавні відносини до рівня срачу соцмереж.Хоча,"панам" в кипах як тому танцюристу завжди щось мішає.
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08.08.2023 23:04 Ответить
А як по твоєму формується офіційна державна позиція? От покажи прем'єр міністру Ізраїля твої "гидоття-ортодоксів в капелюхах", та ""панам" в кипах як тому танцюристу завжди щось мішає", як думаєш, він захоче надати військову допомогу ЗСУ? І повторюю, це не поодинокі дописи, це вал неадеквата. Звісно, це не єдина причина, але це ще один досить вагомий аргумент для політикуму Ізраїля не допомагати нам.
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08.08.2023 23:09 Ответить
Ти неадекват? Я ж тобі "на пальцях" в дописі вище пояснив-перечитай як мантру ,може,щось і допетраєш.
Згадай-коли Бандеру Героєм України визнали-першими "вити" почали кацапи,євреї і поляки.Як Голокост -так памятники по всій Україні,як Голодомор-так їзраїль не визнає.Пенсії репатріантам зелебаобаб законодавчо оформив,Єрусалим Україна в числі кількох держав столицею їх визнала,якого х..я їм ще потрібно, щоб хоча б офіційно з позицією визначитись?Про допомогу мова не йде,тут коломойша яскраво демонструє єврейську "щедрість".
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08.08.2023 23:46 Ответить
А тепер уважно перечитай всі свої коментарі в цій гілці і подумай, чому ж Ізраїль не бажає мати з нами справу?
А якщо тугодум, то я тобі простими словами поясню - бо такі як ти, створили в Ізраїлі максимально негативний образ України, як місця де проживають неврівноважені антисеміти. Які не лише верещать в інтернеті, а ще періодично витворяють всілякі дикунства (почитай наприклад про свинячу голову з свастикою, підкинуту, здається в 2016, на могилу цього цадика в Умані). І хоча реальний рівень антисемітизму в Україні дуже низький, але от верещання тієї незначної частини, одне з найголосніших.
Тому кожного разу коли дивишся в дзеркало, дивись там на одну з причин, чому в ЗСУ немає ізраїльського озброєння. Не єдину, не головну, але дуже вагому.
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08.08.2023 23:59 Ответить
Гм : "бо такі як ти, створили в Ізраїлі максимально негативний образ України, як місця де проживають неврівноважені антисеміти. " І ось до таких "неврівноважених антисемітів " хасиди косяками , як сардини на розмноження , щороку плавом пливуть .......... самогубці ((
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09.08.2023 00:13 Ответить
Сьома,чого ти навісив мені клеймо антисеміта?Якщо мене глибоко обурює відверто прокацапська зовнішня політика їзраїлю-то зразу антисеміт,та ще й неврівноважений? Ха,ха,я ще й який врівноважений,інакше уже в бан залетів би.
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09.08.2023 00:35 Ответить
То ,в загалі,дуже велике питання,яке відношення до семітів мають ******* євреї.
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09.08.2023 07:30 Ответить
Ви щось плутаєте.То не євреї такі,тому що до них так відносяться.То до них так відносяться,тому що вони такі.В тому вони схожі на кацапів.Вважають себе найкращіми,не поважають жодну іншу культуру і переконані що всі їм щось винні.І так сторічами.У всіх країнах де жили.А потім обурюються що їх зневажають.
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09.08.2023 07:41 Ответить
Ну от оці слова, це ще один приклад пропаганди антисемітизму. Якби було "певна частина єврейського суспільства", "окремі євреї - маргінали", тощо, то це була б Ваша думка про причини виникнення антисемітизму. А так ототожнення всього народу, з діями окремих його представників...., це расизм, антисемітизм і т.п.
А якщо я напишу щось подібне про українців, а як приклад наведу Януковича, Онопрієнка (маніяка), Царьова, господи прости Киву.... Теж можна казати що - "українці зрадники, їх зневажають...", чи це буде неправильним?
Особисто я зустрічав, описаних Вами євреїв, але куди більше я зустрічав нормальних євреїв. Знаю таких, хто допомагає зараз ЗСУ, перераховує донати з Ізраїля. А Ви вішаєте на них мерзенні ярлики.
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09.08.2023 09:06 Ответить
Безумовно є нормальні євреї.Їх ровно стількиж як і "хороших русских".Но більшисть і тих,і тих притримуються ідей фашизма.Чі для вас таємниця значення слова "гої".Ну то почитайте талмуд,в порівняні з которим "моя борьба" дітяча іграшка.І щось я не чув осудження євреями талмудізма,або сіонізма.Окремий єврей може не притримуватись ціх ідей,но навіть він органично вписан і користується сістемою внутришньо социальних взаємовідношень створююмих цією ідеологією.І досить про антисімітизм.Ашкєнази до сімітів відносяться,так собі.А ось араби,землі яких окупували євреї і загнали їх в гето,семіти.Тому не ма більших антисімітів ніж євреї.
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10.08.2023 08:32 Ответить
1. Дайте будь-ласка посилання на факти, що доводять ніби -то більшість євреїв, притримуються ідей фашизму. Бажано соцопитування, тощо. Без них, це голослівне твердження.
2. Гої. В Талмуді слово використовується для позначення неєврейських народів, .....та євреїв. А взагалі має значення, як "нація". Зазвичай використовується як синонім - "іноземці". Має іноді негативне значення в плані "не розуміє, як іноземець", тощо. В особливо негативному, образливому значенні використовується віруючими в різні теорії змови, та антисемітами.
3. Талмуд. Читати його в мене бажання немає (моя зацікавленість іншими культурами не наскільки велика). Але враховуючи, що його основна частина походить з 200-500 років н.е., то я впевнений, там є прийнятні тоді, і "дикі" тепер твердження. Але...далеко не всі євреї ним цікавляться, в т.ч. серед частини релігіозних, що керуються Танахом, а не Талмудом. Крім того багато дослідників, вказують що критики використовують вирвані з контексту, чи свідомо помилкові переклади, які спотворюють значення.
4. Семіти. До семітської групи дійсно належать араби, але і євреї також. Крім того цей термін вважається застарілим і вже давно не використовується дослідниками для позначення раси. В т.ч. і до євреїв.
5. Антисемітизм. Цей термін введений у широке використання німецькими расистами, для антиєврейської пропаганди, на сьогодні цей термін використовується для для негативних стереотипів щодо євреїв. Та для позначення людей що ведуть таку (антиєврейську) пропаганду. Тому писати "не ма більших антисімітів ніж євреї" це повна нісенітниця.
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10.08.2023 09:06 Ответить
"А як по твоєму формується офіційна державна позиція? " - А ти у Зеленського запитай як вона формується , він у цьому спец просто *****@льний , до того ж відповідної твоїй темі національності
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09.08.2023 00:16 Ответить
А от і згаданий мною російський антисемітизм, лише написаний українською. Як там рашисти верещали з 2014, по 2019 - Порошенко = Вальцман? А з 2020 дотепер, що Зеленський = єврей (свідомо замінюю образливе зараз слово) ?
Радій, ти свідомо розносиш російську пропаганду. Питання в тому, чи лише цю?
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09.08.2023 00:24 Ответить
Ти мені не про євреїв , а про офіційну державну позицію розкажи . До чого тут євреї коли рило криве ?((
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09.08.2023 00:39 Ответить
То ти хочеш сказати що зе не єврей?Чі назвати єврея євреєм то образа?
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09.08.2023 07:45 Ответить
Я хочу сказати, що Зеленський громадянин України, а графу в паспорті - національність, прибрали разом з зникненням СРСР. І починати писати про те єврей він, чи ні, це повторювати тези з російської пропаганди. Це його особиста справа, до якого він етносу відноситься. Але починати суспільно обговорювати це питання, це дикунство, яке підогрівається дикунами з Росії.
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09.08.2023 08:55 Ответить
Роман Безсмертний досконало розтлумачив по Ізраїлю міжнародку з історією разом.
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08.08.2023 23:32 Ответить
Вот же наивность хуторянская наша. Да тихо! Пусть едут и побольше. Наоборот звать. И совсем не имею в виду провокационное понятие.
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08.08.2023 22:30 Ответить
ага, а тим часом перенести могилу цадика Нахмана до Бахмута
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08.08.2023 22:34 Ответить
Тоже варіант а краще прямо на Москву ото кацапи прозріють
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09.08.2023 00:14 Ответить
Много раз предлагали забрать могилу. Что любопытно, никто в смысле страны не захотели и Израиль в том числе. Почему---не знаю.
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09.08.2023 14:02 Ответить
Ласкаво просимо, на своїх Merkavaх
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08.08.2023 22:41 Ответить
Для ТЦК є робота, самі в руки новобранці йдуть захищати соплемінника .
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08.08.2023 22:49 Ответить
Гріх казати, але якщо у натовп хасидів прилетить іскандер чи калібр, то Ізраїль змінить своє ставлення до раші кардинально. Тож - ласкаво просимо!
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08.08.2023 22:53 Ответить
Ні якщо очко ціле то не приїдуть і сам знаєш чому
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09.08.2023 00:16 Ответить
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08.08.2023 23:08 Ответить
Це так..Дла справки..Коли святкувати.
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08.08.2023 23:21 Ответить
перепрошую, але це якийсь бісів танок на кістках... в країні війна, ллється кров, а їм конче потрібно свято... навряд чи вони стануть там тихенько молитись... все буде, як завжди...
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08.08.2023 23:30 Ответить
Ізраїль всіма силами блокує надання Україні Ф-16 по "договорняку з ******, який погрожує надати Су-34 Ірану. Таку версію вже оприлюднили. Дивно бо Ізраїль має літаки 5 покоління і ППО.
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08.08.2023 23:30 Ответить
Берите с каждого бесноватого 500$ пошлину. И 500$ - залог на безобразия. Так и меньше ездить будут и Украине выгода.
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08.08.2023 23:40 Ответить
Украине? Не смеши.
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09.08.2023 08:43 Ответить
Пейсатим до лампочки. А якщо їх там кацапи накриють, Ізраїль і бровою не поведе.
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08.08.2023 23:42 Ответить
Не думаю, все ж таки це їх люди , но побачим, всерівно приїдуть
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09.08.2023 00:19 Ответить
Най їдуть, може роздуплять Ізраїль якщо ні то нам буде ще ваще, ж щось таки вних є .Разом з мосадом і всіх любителів руська міра Велком
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09.08.2023 00:01 Ответить
Недавно тільки взнав що хасіди серед ортодоксальних євреїв це як харизмати серед віруючих християн - емоційне поклоніння своїм релігійним догмам і вважаня свого давньо померлого раббина з Умані за пророка чи божество. У євреїв також багато религійних течій серед Юдаїзму. Брацлавські хасіди вважаються трохи "буйними" серед юдеїв )
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09.08.2023 00:40 Ответить
Не закликайте, безполєзно. У них є те що нам потрібно, у нас те що ним. Гешефт?
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09.08.2023 07:27 Ответить
Викапати ти рештки і обміняти у Ізраіля на зброю.
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09.08.2023 07:51 Ответить
Обміняйте його на щось корисне для України, навіщо він нам потрібен,
тимбільше що Ізраіль не за надто дружня держава, може менше будуть сюди лізти
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09.08.2023 09:41 Ответить
Приїдуть, як завжди, як дикуни все обгадять, а нам потім за ними за власний кошт прибирай,
вїзд повинен бути тільки платний!
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09.08.2023 09:49 Ответить
Багато "вам" прийшлось прибирати?Чи прибирають "за так"?
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09.08.2023 10:53 Ответить
Звісно комунальники, але за наші з вами податки, тому візд пловинен бути платний,
а краще нехай забирають і свої свята влаштовують у себе в дома, навіщо воно нам?
Краще обміняти на щось корисне, і їм добре, і нам теж!
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09.08.2023 13:06 Ответить
А вони що не платять?Ви запитайте в них-очманієте.Навіщо воно нам?А навіщо тоді взагалі туризм?Навіщо египетські піраміди? Люди щось видумують щоб людей принадити,а тут є і "віддать"Обміняйтесь краще дружиною з сусідом
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09.08.2023 18:56 Ответить
У них платні тури? Це коли цивілізовані туристи, а коли після них наче мамай пройшов, то навіщо такі туристи, та ще й частина інородної культури, навіщо воно нам. Думаю, це не вигідний туризм
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09.08.2023 19:09 Ответить
Що значить безплатні?Якщо не помиляюсь в минулому році бюджет міста отримав 10 млн.грн.туристичного збору.От його розподіл то вже інша справа,то до наших рідненьких злодіїв питання.
Ви навіть не уявляєте які суми валюти вони залишають в Україні.Що поганого в тому що заробить перевізник,продавець,квартироздавач?Скільки грошей вони залишають в магазинах ,з власного досвіду скажу що невеличкий магазин електротоварів за вересень має товарообіг вдвічі більший ніж в інші місяці.Далось вам те сміття ,ви що думаєте що його безкоштовно прибирають,вони за нього сплачують в повному обсязі комунальному підприємству.Ну а культура ,то їх культура ,ми нею не переймаємось,я особисто не чув випадків переходу християн в ортодоксальний хасидизм.)Скажу так :незадоволений і бурчить той хто не причетний до заробітків на них,наша ментальна зелена жабка ропушка нікуди не поділась.
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10.08.2023 08:15 Ответить
Звісно, деяким гроші понад усе, а те, що Умань вже наполовину заселена евреями,
то мабуть нічого
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10.08.2023 14:31 Ответить
Щоб там не казали ,але 24.02.22 мені позвонили вранці паломники і запитали як я і моя сімя і висловили слова підтримки.Це були паломники ,які проживали в мене в різні роки.
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09.08.2023 10:51 Ответить
Я вам відкрию велику таємницю на початок 19 ст.евреї складали 80%населення міста.І що ви бачите в тому страшного?Ми нормально вживаємось вже років 30.Інциденти бувають ,люди різні що в них що в нас є дурні.Так що не нагнітайте.
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11.08.2023 20:56 Ответить
 
 