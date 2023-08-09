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Под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по наполнению содержания политики по возвращению Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня же провел и совещание по содержательному наполнению нашей политики возвращения – именно по Крыму, его реинтеграции. Очевидно, что после освобождения Крыма от оккупации туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которой там нет уже с 14 года. Но все это не должно быть просто абстрактным – под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание.

Как самая нормальная жизнь возвращается. Что именно это значит для Крыма и всех наших людей. Это должно быть всем понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной".

Также смотрите: В Крыму эвакуируют людей: "Я не буду долго объяснять, это вояки нам приказали". ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
почти 2 часа ночи , люди спят , я встал поссать а тут вот это , ну это же ****** какой то , ни днем ни ночью от него нет покоя , ну реально , заберите у етого ребенка микрофон , он же любого ****** , как пионер с барабаном, ей богу.
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09.08.2023 01:52
+21
Зміст політики щодо повернення Криму:

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09.08.2023 02:43
+14
??? Видно вдвох з будЬОновим вже зараз п'ють коктейлі в Криму.
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09.08.2023 01:40
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Правила форума Совет форумчан
??? Видно вдвох з будЬОновим вже зараз п'ють коктейлі в Криму.
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09.08.2023 01:40 Ответить
А Решать придется много.

1. Что делать с «местным населении»? Ведь они кричали - Путин введи!

Люстрация? Поражение в правах? ???

2. Как привлечь виновных в сотрудничестве с оккупантами, кто изменил Присяге?
Или как в 2014? Никак?

3. Какой статус будет иметь Крым? Автономная республика? Область? Крымско- татарская «автономия»?

И многое другое.
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09.08.2023 06:36 Ответить
...фильтровать-то что мокша советикус гоните на болота мацковии..Предателей сами знаете куда...
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09.08.2023 09:19 Ответить
почти 2 часа ночи , люди спят , я встал поссать а тут вот это , ну это же ****** какой то , ни днем ни ночью от него нет покоя , ну реально , заберите у етого ребенка микрофон , он же любого ****** , как пионер с барабаном, ей богу.
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09.08.2023 01:52 Ответить
Ему скучно.
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09.08.2023 01:55 Ответить
скумбрія не дала?
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09.08.2023 05:54 Ответить
До виборів готується.
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09.08.2023 02:38 Ответить
Не пийте багато рідини на ніч. Я он в лише в 5 ранку пісяю.
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09.08.2023 05:18 Ответить
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09.08.2023 06:46 Ответить
Може людина вирішила трохи схуднути, а тоді треба пити якомога більше бо до перемоги можна і не дожити...
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09.08.2023 08:47 Ответить
хмм....
якось дивно ти сцякаєш. через огляд новин на цензорі?
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09.08.2023 08:45 Ответить
Зміст політики щодо повернення Криму:

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09.08.2023 02:43 Ответить
А що можна чекати від тупої мавпи-діджея?
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09.08.2023 05:27 Ответить
секретарка ж Опи зе-прі3.14здента проводить переговори міжнародного рівня, хоча б мала сидіти тихенько в ж ОПі, слідкувати за тим що б у зе-нелоха олівці, папір та айкоси на робочому столі не закінчувалися !!! цікаво що з суверенітету України цього разу здала вона ??? це 3.14здець ...
Yes! Dopeless: Ааааааааааааааааа, он воно що. Нахрюк - то, виявляється, на російському жаргоні щось типу "вкид, зроблений Україною".
Хороше у тебе, Єрмак, коло спілкування, що ти такі слова знаєш.
Ніщо не видавало в ньому шпигуна, окрім використання жаргону, відомого тільки ворогу.

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09.08.2023 06:23 Ответить
Зєлупа здатний лише "наповнити зміст" власною беззмістовною порожнечею.
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09.08.2023 03:57 Ответить
ну й розумний, аж страшно!
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09.08.2023 04:21 Ответить
Поставте собі питання, чому раптом 9 серпня не з того не з цього Боневтік почав обговорювати Крим у дивному ключі "провів нараду щодо наповнення змістом політики щодо повернення Криму".

Дехто скаже - мабуть це дуже важливо саме зараз. Інші зауважать - що це черговий PR, на фоні перемог.

На жаль, це не так, зараз поясню, вчитайтеся в його слова: "після звільнення [...] Але все це не повинно бути просто абстрактним - під [...] деокупацію Криму має бути конкретний зміст".

Розумію що дедалі важко розуміти що він інколи каже, але. Він каже що виявляється треба якійсь зміст? Тоб-то він не каже "в заголом по загалах" а конкретно "під деокупацію Криму має бути зміст".

Можемо вважати що це перший крок до спроби обговорити питання щодо а так вже й потрібен українцям Крим? Це можливо результат домовленостей єрмака в Дохі.
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09.08.2023 05:26 Ответить
Під коксом і ще не таке можна сказати про Крим
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09.08.2023 05:40 Ответить
"щодо змістовного наповнення нашої політики повернення "Джерело: https://censor.net/ua/n3436238
- чи не варто для початку корупцію подолати?, за державну зраду - пожитттєвий термін як і за коруцію. вже всі чиновники - одні мільйонери. В Монако для їхніх дітей може місця не вистачити.
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09.08.2023 05:52 Ответить
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09.08.2023 06:27 Ответить
Єдина стратегія звільнення Криму - повне знищення армії московії.
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09.08.2023 06:38 Ответить
Деокупацію східних областей, які ху#ло офіційно приєднало до Мордора, ми вже здійснили...залишається розповідати про деокупацію Криму....
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09.08.2023 07:06 Ответить
Нехай спочатку розбереться зі своєю зграєюю злодіїв, корупціонерів, ухилянтів, роzzійських шпигунів, батальйонами в Монако, Австрії, ОАЕ, п'ятою колоною. З ким він збирається деокуповувати Крим? Ті самі люди вже другий рік на фронті, мобілізованих і добровольців дідів вже потрохи звільняють за віком. Чи він вважає що діти робітників і селян будуть мовчки проливати кров за їхніх личинок в Фінляндії та їхні маєтки та мільйони закордоном ?
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09.08.2023 07:23 Ответить
Ті що виросли в совку потроху вимирають. А діти робітників та селян це вже люди іншої формації. Гаслами про Батьківщину на війну не заманиш.
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09.08.2023 08:03 Ответить
Во заливает.
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09.08.2023 07:49 Ответить
Чому ж ти не захищав Крим в 14 році, а петляв від призову? Порошенко не дозволяв?
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09.08.2023 07:50 Ответить
Безмозгле і "наповнити змістом"... Треба розуміти, це новий номер для кварталу?
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09.08.2023 07:53 Ответить
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09.08.2023 08:16 Ответить
ЗЕБІЛ,
Крим - це Україна.

цього достатньо.
ми не повинні щось вигадувати чи когось переконувати
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09.08.2023 08:21 Ответить
Наркомани вночі на городі😂
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09.08.2023 08:26 Ответить
Зеленський і зміст поняття протилежні. Самоісключающіє.
Послухайте його відповіді без суфлера. Жодного змісту, лише набір випадкових слів. І виразна гра очима.
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09.08.2023 08:36 Ответить
Чим менше він відкриває рота тим більше користі для краіни!
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09.08.2023 08:47 Ответить
Деокупація Криму починається з повного знищення кримського мосту і всього кацапського флоту, а це лише 16 бойових кораблів на плаву. За півтора року вже можна було "на коліні" зібрати достатню кількість вітчизняних ракет для їх знищення...
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09.08.2023 08:56 Ответить
Когда нечего сказать, говори что то непонятное.
Что такое есть содержание? От слова содержанка?
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09.08.2023 09:36 Ответить
а что будет с двойным и тройным гражданством у "наших людей"?
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09.08.2023 10:52 Ответить
Треба ж про щось кожен день скрипти у відосиках. Тема про переможний парад контрнаступу під чуйним керівництвом Самого-самого Найуспішнішого Керівника контрнаступом якось тихо відійшла. Тому буде запущений серіал з байками який Зеленский буде успішний після звільнення Криму.
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09.08.2023 11:33 Ответить
Підтримую. Це правильний підхід до управлінських задач - детально по пунктах.

Думаю, серед іншого, знадобиться багато транспорту, щоб допомогти протиправно "понаєхавшим" повернутися на їхню "історічєскую родіну".

І, звісно, не у воєнний час, але у перспективі треба буде прибрати всякі протиріччя із конституції:
ми вже побачили, чим закінчуються ігри в псевдо-автономію в інтересах держави-агресора.

Кримська область також не може бути національною кримсько-татарською автономією, тому що інакше це було би утиском прав людей іншого етнічного походження і самоідентифікації, яких на території цього півострова в 7 разів більша кількість. Так, раніше було багато несправедливості вчинено до кримських татар... - як і до українців, і до інших етнічних груп. Але було би несправедливим створювати пільги і більші права кримським татарам порівняно з громадянами іншого етнічного походження.

І якщо вже кримські татари є корінним народом (чи етносом) у цій державі, то не на території півострова Крим чи то Бахчисарайського району, а на всій території унітарної України. Права громадян мають бути однорідними на всій території унітарної держави.
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10.08.2023 04:00 Ответить
 
 