Под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по наполнению содержания политики по возвращению Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Сегодня же провел и совещание по содержательному наполнению нашей политики возвращения – именно по Крыму, его реинтеграции. Очевидно, что после освобождения Крыма от оккупации туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которой там нет уже с 14 года. Но все это не должно быть просто абстрактным – под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание.
Как самая нормальная жизнь возвращается. Что именно это значит для Крыма и всех наших людей. Это должно быть всем понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной".
Пожалуйста, подождите...
1. Что делать с «местным населении»? Ведь они кричали - Путин введи!
Люстрация? Поражение в правах? ???
2. Как привлечь виновных в сотрудничестве с оккупантами, кто изменил Присяге?
Или как в 2014? Никак?
3. Какой статус будет иметь Крым? Автономная республика? Область? Крымско- татарская «автономия»?
И многое другое.
якось дивно ти сцякаєш. через огляд новин на цензорі?
Yes! Dopeless: Ааааааааааааааааа, он воно що. Нахрюк - то, виявляється, на російському жаргоні щось типу "вкид, зроблений Україною".
Хороше у тебе, Єрмак, коло спілкування, що ти такі слова знаєш.
Ніщо не видавало в ньому шпигуна, окрім використання жаргону, відомого тільки ворогу.
Дехто скаже - мабуть це дуже важливо саме зараз. Інші зауважать - що це черговий PR, на фоні перемог.
На жаль, це не так, зараз поясню, вчитайтеся в його слова: "після звільнення [...] Але все це не повинно бути просто абстрактним - під [...] деокупацію Криму має бути конкретний зміст".
Розумію що дедалі важко розуміти що він інколи каже, але. Він каже що виявляється треба якійсь зміст? Тоб-то він не каже "в заголом по загалах" а конкретно "під деокупацію Криму має бути зміст".
Можемо вважати що це перший крок до спроби обговорити питання щодо а так вже й потрібен українцям Крим? Це можливо результат домовленостей єрмака в Дохі.
- чи не варто для початку корупцію подолати?, за державну зраду - пожитттєвий термін як і за коруцію. вже всі чиновники - одні мільйонери. В Монако для їхніх дітей може місця не вистачити.
Крим - це Україна.
цього достатньо.
ми не повинні щось вигадувати чи когось переконувати
Послухайте його відповіді без суфлера. Жодного змісту, лише набір випадкових слів. І виразна гра очима.
Что такое есть содержание? От слова содержанка?
Думаю, серед іншого, знадобиться багато транспорту, щоб допомогти протиправно "понаєхавшим" повернутися на їхню "історічєскую родіну".
І, звісно, не у воєнний час, але у перспективі треба буде прибрати всякі протиріччя із конституції:
ми вже побачили, чим закінчуються ігри в псевдо-автономію в інтересах держави-агресора.
Кримська область також не може бути національною кримсько-татарською автономією, тому що інакше це було би утиском прав людей іншого етнічного походження і самоідентифікації, яких на території цього півострова в 7 разів більша кількість. Так, раніше було багато несправедливості вчинено до кримських татар... - як і до українців, і до інших етнічних груп. Але було би несправедливим створювати пільги і більші права кримським татарам порівняно з громадянами іншого етнічного походження.
І якщо вже кримські татари є корінним народом (чи етносом) у цій державі, то не на території півострова Крим чи то Бахчисарайського району, а на всій території унітарної України. Права громадян мають бути однорідними на всій території унітарної держави.