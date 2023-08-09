РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7798 посетителей онлайн
Новости За рубежом
2 065 14
Германия (6022) Польша (7487) Patriot (95)

Германия хочет оствить свои комплексы Patriot в Польше до конца года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

patriot

Германия предложила Польше, чтобы зенитно-ракетные комплексы Patriot немецкой армии, развернутые у границы с Украиной, остались там до конца этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство обороны Германии во вторник объявило, что предложило Польше продлить пребывание трех комплексов Patriot до конца 2023 года. В заявлении министерства говорится, что после 2023 года нахождение комплексов в Польше "не предполагается".

Германия отправила зенитно-ракетные комплексы Patriot в Польше в январе этого года, после того, как в приграничной польской деревне во время очередного российского массированного ракетного удара по Украине упала украинская зенитная ракета и убила двух человек.

Комплексы развернуты в районе города Замосць в 50 км от украинской границы и примерно в 90 км от стыка границ Польши, Украины и Беларуси, из которого россияне тоже запускали ракеты по Украине. Через Замость проходит железная дорога, ведущая в Волынскую область Украины.

Читайте: Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и дополнительные ракеты к ним
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вроде дело хорошее…
Укрепление восточной границы НАТО, но:

1. А согласиться ли Польша?
Что бы на ее территории находились войска Бундесвера?

Ведь речь не идет о « передаче командования» Польше, а о «праве размещения» Патриотов в Польше.

Если Польша согласна, тогда нет проблем.

2. А что это за текст?

«як у прикордонному польському селі під час чергового російського масованого ракетного удару по Україні впала українська зенітна ракета та вбила двох людей.» ?!

Ведь ракеты были не украинские, а русские…
показать весь комментарий
09.08.2023 03:08 Ответить
>Ведь ракеты были не украинские, а русские…

Так, але якщо це був Бердичівський Вісник, а не Reuters, то вони би так й написали. Ну не хочуть вони ядерної війни, тому вони Reuters а не Бердичівський Вісник

> 1. А согласиться ли Польша?

Та вона обома руками за. З твоїх слів можна уявити що наче не Патріот в Польщі залишили, а що найменше увесь зоряний флот ситхів 🤣 Це лише батарея патріот і все, і навіть цілком зрозуміло чому німці її залишили там, а не, наприклад, забрали до Німеччини, чи не відправили до України. Keep calm
показать весь комментарий
09.08.2023 04:23 Ответить
Tut vopros v tom sto poliaki polucat 6 Patriot sistem v etom godu s amerikansev ,dve imeli do etogo.Oni ix kupili i luce variant cem nemci.Tak kak bi i nenuzni nemeckije,vot nemci i sprosyli
показать весь комментарий
09.08.2023 07:22 Ответить
.исправь Войска НАТО...Хочет ли Польша...Меньше знаешь лучше спишь...
показать весь комментарий
09.08.2023 08:45 Ответить
1. Цего ще нема.
Вони ще не отримали дозволу.

Вони тільки запитали Польщу.

2. Про яку « ядерну війну « ви говорете?
Не треба лякати світ та Україну ху&лом.

Ми вже лякані.
Руський корабль іде нах. Крапка.
показать весь комментарий
09.08.2023 06:08 Ответить
Дивлячись на ******* війну, можливе використання "кінджалів" і x-101 проти польщі буде неефективним і малоймовірним. Я вже не кажу про кацапську авіацію. А ось шахеди запущені із Білорусі у кількості 200+ штук одночасно можуть потужно обвалити польську економіку, завдавши їй значних втрат.Тому на мій погляд, ті петріоти до сраки, коли мова йтиме про підступну війну з метою нанесення максимальної шкоди польщі.
показать весь комментарий
09.08.2023 06:20 Ответить
Poliaki ecio 6 Patriot sistem polucat v etom godu,do etogo imeli 2.PAC3 variant u nix,nemeckije PAC2 variant.PAC3 sbjiot liubyje kacapskije raketi,eto uze dokazano.Poliakam nuzni bolse PVO sistem srednej i maloj dalnosti,oni delajet i svoji,no etogo malo
показать весь комментарий
09.08.2023 07:18 Ответить
Tau paskambino ir pasake,kiek kada ir kur ...***** ju ten pristatyta pakankamai,salyginis skaicius kiek
показать весь комментарий
09.08.2023 08:48 Ответить
Ne as uzsakau lenkams uzsakyms,o lenku kariuomene.Jie uzsake 8 baterijas Patriot kurias siemet gaus pagal kontrakta..2 jau gavo.Cia nera paslaptis kazkokia
показать весь комментарий
09.08.2023 09:29 Ответить
Краще розташували б їх з української сторони, адже поляки і так бояться провокувати Путлєра та збивати гелікоптери-порушники, ракети що пролітають ледь не всю Польщу.... Тому тут від Patriot було б більше толку, навіть в плані захисту НАТО і ЄС, чим їх безцільне знаходження з польської сторони.
показать весь комментарий
09.08.2023 08:47 Ответить
Все будет хорошо,сколько чего и где история умалчивает...Ждемс поварят и прочую шваль болот мацковии
показать весь комментарий
09.08.2023 08:50 Ответить
Звичайно, це ж Польщу обстрілюють, це там люди гинуть, там їм важливіше ніж українцям... просто немає слов
показать весь комментарий
09.08.2023 11:28 Ответить
 
 