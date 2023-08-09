Германия хочет оствить свои комплексы Patriot в Польше до конца года
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия предложила Польше, чтобы зенитно-ракетные комплексы Patriot немецкой армии, развернутые у границы с Украиной, остались там до конца этого года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.
Министерство обороны Германии во вторник объявило, что предложило Польше продлить пребывание трех комплексов Patriot до конца 2023 года. В заявлении министерства говорится, что после 2023 года нахождение комплексов в Польше "не предполагается".
Германия отправила зенитно-ракетные комплексы Patriot в Польше в январе этого года, после того, как в приграничной польской деревне во время очередного российского массированного ракетного удара по Украине упала украинская зенитная ракета и убила двух человек.
Комплексы развернуты в районе города Замосць в 50 км от украинской границы и примерно в 90 км от стыка границ Польши, Украины и Беларуси, из которого россияне тоже запускали ракеты по Украине. Через Замость проходит железная дорога, ведущая в Волынскую область Украины.
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Укрепление восточной границы НАТО, но:
1. А согласиться ли Польша?
Что бы на ее территории находились войска Бундесвера?
Ведь речь не идет о « передаче командования» Польше, а о «праве размещения» Патриотов в Польше.
Если Польша согласна, тогда нет проблем.
2. А что это за текст?
«як у прикордонному польському селі під час чергового російського масованого ракетного удару по Україні впала українська зенітна ракета та вбила двох людей.» ?!
Ведь ракеты были не украинские, а русские…
Так, але якщо це був Бердичівський Вісник, а не Reuters, то вони би так й написали. Ну не хочуть вони ядерної війни, тому вони Reuters а не Бердичівський Вісник
> 1. А согласиться ли Польша?
Та вона обома руками за. З твоїх слів можна уявити що наче не Патріот в Польщі залишили, а що найменше увесь зоряний флот ситхів 🤣 Це лише батарея патріот і все, і навіть цілком зрозуміло чому німці її залишили там, а не, наприклад, забрали до Німеччини, чи не відправили до України. Keep calm
Вони ще не отримали дозволу.
Вони тільки запитали Польщу.
2. Про яку « ядерну війну « ви говорете?
Не треба лякати світ та Україну ху&лом.
Ми вже лякані.
Руський корабль іде нах. Крапка.