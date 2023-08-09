Германия хочет оствить свои комплексы Patriot в Польше до конца года

Германия предложила Польше, чтобы зенитно-ракетные комплексы Patriot немецкой армии, развернутые у границы с Украиной, остались там до конца этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство обороны Германии во вторник объявило, что предложило Польше продлить пребывание трех комплексов Patriot до конца 2023 года. В заявлении министерства говорится, что после 2023 года нахождение комплексов в Польше "не предполагается".

Германия отправила зенитно-ракетные комплексы Patriot в Польше в январе этого года, после того, как в приграничной польской деревне во время очередного российского массированного ракетного удара по Украине упала украинская зенитная ракета и убила двух человек.

Комплексы развернуты в районе города Замосць в 50 км от украинской границы и примерно в 90 км от стыка границ Польши, Украины и Беларуси, из которого россияне тоже запускали ракеты по Украине. Через Замость проходит железная дорога, ведущая в Волынскую область Украины.

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