РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7002 посетителя онлайн
Новости Общество
4 456 28
Госпогранслужба (5412) Львовщина (2684) священник (207) уклонисты (185)

На Львовщине священнослужитель помогал уклонистам бежать из Украины под видом диаконов

Новости Цензор.НЕТ Общество

уклонист

На Львовщине сотрудники пограничного отряда и стражи порядка разоблачили священнослужителя из Кривого Рога на Днепропетровщине, которого подозревают в содействии соотечественникам в незаконном пересечении границы под видом служителей христианской церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщают на сайте Государственной пограничной службы.

Правоохранители установили, что 31-летний житель города Кривой Рог, временно находившийся во Львовской области, обеспечивал своих "клиентов" документами для пересечения границы во время действия правового режима военного положения. В фиктивных документах отмечалось, что гражданин якобы является диаконом религиозной громады и уезжает за границу с целью сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи.

При попытке очередного незаконного трансфера мужчин задержали на одном из пунктов пропуска на Львовщине.

Читайте также: Ликвидированы две "схемы для уклонистов", организованные чиновниками военкоматов в приграничных регионах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пока его уведомили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Причастному грозит до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к организации незаконного канала переправки военнообязанных через границу.

Также читайте: Пограничники обнаружили 4 уклонистов в тайнике микроавтобуса, направлявшегося в Молдову. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
А шо, дияконам можна забугор?
Пацани, оголошую набір в диякони церкви великого макаронного монстра, іже живущого на небесі. Документи прийшлю по факсу.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:09
+7
Це ******* якийсь,скільки цих уже уилянтів уже збриніло за кордон... а у нас ще сміялися,що на болотах в Грузію,Казахстан і Монголію тікали
показать весь комментарий
09.08.2023 17:12
+6
Можна попросити "отче наш" напамʼять розказати і попросити назвати апостолів по іменам. Тут усі ті дʼякони і посипалися би.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо, дияконам можна забугор?
Пацани, оголошую набір в диякони церкви великого макаронного монстра, іже живущого на небесі. Документи прийшлю по факсу.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:09 Ответить
відправив аванс на імейл
показать весь комментарий
09.08.2023 17:31 Ответить
Славімо монстра макаронного і сина його вермишеленку !
показать весь комментарий
09.08.2023 17:31 Ответить
Нехай томос допомагає )
показать весь комментарий
09.08.2023 17:10 Ответить
Можна священнослужителя на пляшку з-під "Кагору" посадити.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:11 Ответить
Це ******* якийсь,скільки цих уже уилянтів уже збриніло за кордон... а у нас ще сміялися,що на болотах в Грузію,Казахстан і Монголію тікали
показать весь комментарий
09.08.2023 17:12 Ответить
Ти пам'ятаєш - скільки голосувало за комуняк, Вітренчиху, ригоаналів, ОПЗЖ, Шарія? Вони ж нікуди не поділися, ну, хіба що, певна частина залишилась на окупованих територіях.
показать весь комментарий
09.08.2023 18:28 Ответить
Надеюсь в дьяконы этот поп их рукополагал через анус.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:14 Ответить
Попы всех обрядов всбесились
показать весь комментарий
09.08.2023 17:17 Ответить
Цікаво....а як перевірити , чи ти "Свидетель пятидесятников сьомого дня" чи ні ?
показать весь комментарий
09.08.2023 17:30 Ответить
Можна попросити "отче наш" напамʼять розказати і попросити назвати апостолів по іменам. Тут усі ті дʼякони і посипалися би.
показать весь комментарий
09.08.2023 17:35 Ответить
Тут і більшість легальних священників не впорались би
показать весь комментарий
09.08.2023 17:45 Ответить
Типова Малоросія: одні роблять незаконну заборону виїзду, а інші на цю незаконну заборону роблять незаконний виїзд
показать весь комментарий
09.08.2023 17:32 Ответить
Да, крім опіуму для народу ще й довідками приторговують. Гаранте ! Де в нас конституційна рівність незалежно від релігійних переконань ?
показать весь комментарий
09.08.2023 18:01 Ответить
... из Кривого Рога ...
Совпадение? Не думаю ...
показать весь комментарий
09.08.2023 18:10 Ответить
На кол эту суку, так бы сказали в духовной Раше, как быть с такими святыми?
показать весь комментарий
09.08.2023 18:26 Ответить
Может на передовую святого отца? Сразу бы понял, где деньги, а где возможность выжить
показать весь комментарий
09.08.2023 18:28 Ответить
Цікаво, щоб визначити, що вони несправжні диякони потрібно було знімати їм труси?
показать весь комментарий
09.08.2023 19:06 Ответить
Так этого священнослужителя надо сразу за шкварник - и на передовую, окопы рыть..
показать весь комментарий
09.08.2023 19:26 Ответить
Добре що написали звідки ноги ростуть,ато знову тут було б про ЗУ...
показать весь комментарий
09.08.2023 20:01 Ответить
Представляю себе конкурс в семинарию в этом году! Во бурсаков наплодим. Гоголь в гробу подкинется!
показать весь комментарий
09.08.2023 20:31 Ответить
"па чом опиум, для народа, божья кар0ва".
показать весь комментарий
09.08.2023 21:27 Ответить
Правду кажуть що попам ніщо людське не завадить.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:32 Ответить
читайте юмористи правила випуску - ніде немає про священнослужителів. ПРО волонтерів - так. але там аповинна бути зареєстрована організація у органах влади. попик же скріпив довідку своєю печаткою. яка є в багатьох підприємців. А от про базу даних волонтерську не подумав. От їх із новоявленим дияконом і загребли.
показать весь комментарий
09.08.2023 21:36 Ответить
 
 